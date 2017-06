Глобалисты и кочевники – все повторяется

Элита без роду и без племени. Никак не связанная со страной и народом. Не связанная ни с чем, кроме денег. Новые кочевники. Этот термин запустил в оборот Жак Аттали, а на ресурсе «Экономика и мы» http://economicsandwe.com/ вышла любопытная статья на эту тему.

«РУСЬ И ОРДА: XXI ВЕК. ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ!

Для того, чтобы понять феномен неокочевников проамериканского глобализма, рассмотрим экономическую модель. Допустим нечто самое простейшее, условно: урожай кукурузы или свеклы стоит 100 рублей. Чтобы получить эти 100 рублей оседлому хозяйственнику нужно ждать год. И не только ждать, но и вкладывать: либо свой труд, либо оплачивать батраков, которые будут пахать. Нужно потратить деньги на семена и амортизацию техники, на удобрения и полив – словом, много на что. Если в итоге урожай повезёт продать целиком – то получаешь 100 рублей. Это при условии, что ничего не сгнило и не завалялось нераспроданным! Но ведь прибыль-то твоя отнюдь не 100 рублей!

Она хорошо если 20 рублей, всё остальное – просто покрывает расходы. Обычная норма рентабельности для фермера 7-10%, но мы же добрые: пусть будет 20%! Получается, 100 рублей выручки, и только 20 рублей прибыли, и это при условии, что нет ни засухи, ни потопа, ни саранчи, ни падения покупательского спроса… Ждать эти 20 рублей прибыли нужно год. Расходы уже сейчас – а прибыль когда ещё будет!

Но всё меняется, если вы не осёдлый хозяйственник-производственник, а неокочевник глобализма! При захвате чужого урожая все убытки вас не касаются. Если речь о грабеже кукурузы или свеклы, силовом захвате – то вы получаете за них 100 рублей чистой прибыли, а ограбленные сельчане остаются с носом и 70 рублями убытков. Плюс убытки от того погрома, который принесло ваше нашествие…

Я хочу сказать, что норма прибыли у финансиста-неокочевника в разы, кратно больше, чем у осёдлого производственника. Кочевник, как это испокон веку у кочевников ведётся – пришёл, ограбил и ушёл.

Всю прибыль забрал себе, а все убытки оставил на руинах пепелища, на которое не намерен возвращаться. И это мы с вами ещё говорили о простейших вещах – о кукурузе и свёкле, а вообразите, если речь пойдёт об лесах, алмазах, нефти, газе, золотых рудниках, месторождениях янтаря или редкоземельных металлов!

Экономический базис у появления неокочевников очень и очень серьёзный. Они появились не просто так, не по прихоти первым заговорившем о них Жака Аттали, масона высочайшей степени посвящения[1].

В своих книгах, имеющих статус манифестов Билдербергского клуба мировой власти Жак Аттали разбирает масонские сценарии эволюции общества, взятого на мировом уровне, на будущую четверть века, а также исследует сценарии его экономической, политической, социальной и идеологической организации.

По мнению Жака Аттали, демократия — это наилучшая политическая система, торговый строй — двигатель прогресса, всемогущество денег — самый справедливый порядок правления.

Согласно Аттали, глобализация порождает новую кочевую элиту, которая необходимо должна быть оторванной от своих национальных корней.

Вместе с тем, общество будущего далеко от утопии. Нищета здесь по-прежнему будет сочетаться с богатством, только уже в глобальном масштабе[2].

В этой концепции «человек — придаток к кредитно-регистрационной карточке, кочевник в глобальном разделении специальностей, профессий — без семьи, без родины».

Далее такое явление, как всемирный или глобальный кочевник, он же неокочевник (англ. Global nomad) стало совершенно обыденным и безусловным в западной политологии (с 2000-го года).

Например, Грег Ричардс и Джули Уилсон Джули в 2004 году публикуют фундаментальное издание «Глобальный Кочевник: Молодежные движения в теории и на практике»[3]. А Филипп Л. Пирс из Университета Джеймса Кука (Северной Квисленд) – называет западный образ жизни кочевым уже в 1990 году[4]. В 2012 году П. Каннисто и С.Каннисто издали монографию «Глобальный Кочевник: старые традиции на современный лад»[5]. Энтони д’Андреа в 2006 году написал книгу «Глобальные Кочевники»[6].

Этот список влиятельных профессоров можно продолжать, но мы приводим его с единственной целью: доказать, что «куратор Макрона» Жак Аттали (именно он привёл молодого Макрона в Бильдербергский клуб на «смотрины», — и олигархия согласилась сделать того «президентом» Франции) увидевший в США и НАТО новую Золотую Орду – далеко не одинокий чудак (что, впрочем, вытекает и из его биографии).

Запад осознаёт себя именно как неокочевая Орда, как современная реинкарнация Чингисхана.

Поэтому неудивительно, что и политическая, и экономическая практика глобализма и США – это точная копия ордынства.

+++

Высокие прибыли ордынской формы хозяйствования (набега) – требуют только одного: возможности выхода грабителей с разграбленной территории. Если грабитель не уйдёт – то он останется на том самом пепелище, которое устроил, и вместо комфортной жизни получит себе руины завтрашнего дня.

Именно поэтому глобализм требует постоянного перемещения капиталов (а вместе с ними и войск, и границ, и кланов): в итоге с каждым набегом на каждую новую страну глобализм всё богаче, а руин и пепелищ всё больше. «И всегда позади вороньё и гробы» — как пел Высоцкий.

Глобализм не может отказаться от геополитического и макроэкономического бандитизма – потому что это залог его сверхприбылей. Например, нельзя честно хозяйствуя, за пару лет сколотить капитал в миллиарды долларов – а в рамках воровских «приватизаций» можно.

Но если глобализм не может отказаться от бандитизма – то он не может и сохранить человеческую цивилизацию.

Неокочевники оказываются точно такими же могильщиками цивилизации, как и их далёкие предшественники, кочевники средневековья. Они тоже оставляют руины на местах цветущих городов и несут каменный век туда, где процветали ремесло и культура…

+++

Интересно отметить, что кристаллизация Запада как новой Золотой Орды (даже название символическое для «Жёлтого Дьявола» американского капитализма) по времени совпала с реставрацией средневековых реалий Руси.

Нас учили, что история линейна, что в ней никогда ничего не повторяется, что пройденная стадия навеки преодолена, и т.п. На самом деле, в чём нетрудно убедиться современному человеку, линейность истории – скорее исключение, чем правило. А правило – чаще всего – замкнутый круг, цикл. Любая, даже самая архаическая стадия прошлого – может вернуться, всё, что было – может случиться снова. Это новое и небывалое в истории редко встречается, а вот повторы и дубли «хорошо забытого старого» — в ней сплошь и рядом.

Русь XXI века находится в состоянии феодальной раздробленности, которая искусственно поддерживается Ордой, чтобы легче править разобщёнными. Все эти Украины и Белоруссии – аналог «великого княжества Тверского» или «великого княжества Рязанского».

Мелкие князьки, дорожа своим удельным самоуправством, ищут в Орде защиты от собирательницы земель – крепнущей Москвы. Легитимность князька – ярлык из Орды. Никакой другой формы легитимности для него не существует. Потому он и ищет в чужеродной и грабительской Орде поддержки против великого князя московского, единоверного и единоплеменного.

Не всегда за такой национальной изменой и попранием веры стоит подлость: иногда за ними, как у Олега Рязанского – мучительная попытка спасти свой народ, не противится Орде, чтобы не быть тотально сожжёнными.

+++

Форма отношений Руси и Орды: полное рабское подчинение, переходящее в подспудное сопротивление при сохранении формальной подчинённости хану.

Между битвой на поле Куликовом и полным освобождением – лежит 100 (!) лет. Между первыми шагами Путина по собиранию русских земель и окончанием иноземного ига – тоже могут пролечь долгие годы.

Сегодня мы находимся между Куликовым полем и Стоянием на Угре. Совершенно очевидно, что иго до конца не свергнуто и дань Русь продолжает платить, умиротворяя Орду параллельно собиранию земель

Путь московского владыки от рядового ханского улусника, равного ничтожным правителям Украины или Черногории к статусу Государя Всероссийского – долог и тернист. Многих сегодня раздражает медлительность и половинчатость Путина – но за ними стоит трезвая оценка собственных сил и сил Золотой Орды.

Чем закончится великое противостояние – пока ещё неизвестно: история не предопределена, и Орда всё ещё может взять верх над ростками национального и цивилизационного самосознания людей, вновь, как в 90-е, опрокинув нас в каменный век.

+++

Другое дело, что победившая Орда столь же лишена будущего, сколь и Орда проигравшая. Глобализм, избравший своим главным доходом сверхприбыли от грабежа народов, превращающий города и континенты в пыль – враг культуры.

Он враг производительного хозяйства, эквивалентного обмена (на котором стоит экономика устойчивого развития). Он враг будущего – потому что не оставляет будущему ничего. Он пожиратель будущего – потому что производимые им по всему миру страшные разрушения циклов производства и образования – толкают выживших к самым отсталым и архаичным формам жизни.

Орда – она и есть орда: налетела, наворовалась, и бросила, ускакав к себе в Лондон или Швейцарию. А за ней остались выжженные и бесплодные земли, пепел вместо библиотек, ржавые обломки вместо технического оборудования, неграмотные дикари взамен высококвалифицированных специалистов…

+++

Поэтому борьба Руси с неокочевниками – это не только борьба за экономическое, политическое, социальное освобождение русского народа от Золотой Орды глобализма. Это – без лишнего пафоса – борьба за будущее всего человечества. Это борьба за право людей на развитие, на мирный, созидательный труд, на самосовершенствование.

Пока орда неокочевников имеет свободу передвижения капиталов и американских армий по планете – успехи и богатства народов становятся их проклятием вместо благословения.

Чем больше у народа природных сокровищ и социальных успехов – тем более желанной добычей он становится для неокочевников. Скажем, Украина во всех смыслах была богаче Белоруссии – оттого орда свои усилия преимущественно направляла на Украину, а не на Белоруссию (тот случай, когда бедность ресурсами и климатом помогла народу остаться счастливым).

Никаких перспектив у мирового паразита – финансового, долларового глобализма – нет. Вообще никаких! Он в буквальном смысле слова живёт одним днём, азартом грабежа – не задумываясь даже о ближайшем будущем.

Между тем зоны хаоса и черного безумия расползаются вслед за походами банкиров «за зипунами» по карте мира, словно чернильные кляксы. Там, где в ХХ веке царили наука, техника, урбанистика и социальные гарантии – мы видим «халифаты», «Дикое Поле» и т.п.

Глобализм поджигает один дом за другим, с целью ограбить жильцов. Ограбив – сваливает и забывает о содеянном, но пожар остаётся, и далее развивается по своей, огненной логике. Пустыни и дикие поля, раны от финансового разбоя спекулянтов и аферистов, не залечиваются сами по себе, тем более, что их некому и нечем лечить.

Банкиры богатеют; народы скатываются в доисторический примитив. Мелкие князьки за ярлык на княжение от Орды – продают свой народ и веру и оптом и в розницу. Порошенки и Турчиновы утилизируют миллионы жизней – на несколько сотен банковских счетов.

+++

Вопрос стоит остро, как никогда: или победа Москвы, дающая шанс на восстановление созидательного тренда мировой цивилизации. Или поражение Москвы, торжество Орды неокочевников (недавно Ж.Аттали посадил Макрона в Париже, чем бесстыдно хвастался перед прессой) – и поглощение мира хаосом. Тем, в котором сойдутся в мировой пожар языки пламени локальных пожаров, разжигаемых глобалистами во всех частях света…

История не предопределена. Каким будет будущее – решать только нам с вами!

[1] Жак Аттали в апреле 1991 года стал первым главой «Европейского банка реконструкции и развития». Аттали — один из фигурантов по делу о незаконной продаже оружия Анголе («Анголагейт»). Является не только одним из руководителей, но и идеологом Бильдербергского клуба – «мирового правительства».

[2] Мондиалистская концепция переустройства мира, — это концепция биороботизации. Распространяется она через Международную академию информатизации.

[3] Richards, Greg & Wilson, Julie 2004. The Global Nomad: Backpacker travel in theory and practise. Clevedon: Channel View Publications.

[4] Philip L. Pearce, The Backpacker Phenomenon: Preliminary Answers to Basic Questions, James Cook University of North Queensland, 1990.

[5] Kannisto, Päivi and Kannisto, Santeri 2012. Free as a Global Nomad: An Old Tradition with a Modern Twist. Phoenix, AZ: Drifting Sands Press.

[6] D’Andrea, Anthony 2006. Global Nomads. Techno and New Age as Transnational Countercultures in Ibiza and Goa, ebook.»

Источник: nstarikov.ru