Версия тренера: причина допингового скандала — безответная любовь

Владимир Мохнев, бывший личный тренер бегуньи Юлии Степановой, был обвинен своей подопечной в том, что убеждал ее принимать допинговые препараты. По словам Степановой, эта допинговая история началась в 2007 году, когда Мохнев предложил ей инъекции тестостерона, после которых она перешла на анаболические стероиды и эритропоэтин. Благодаря этим препаратам результаты легкоатлетки стали стремительно улучшаться, и ей предложили место в национальной сборной.

Обвинительное интервью Степановой может грозить Владимиру Мохневу пожизненным отстранением от спорта. Однако тренер не признает своей вины и утверждает, что не причастен к распространению допинга: у него никто никогда дома запрещенные препараты не находил, а их обнаружение в крови Степановой — явная договоренность.

В том, что сделала Юлия, считает Мохнев, не было ни жажды наживы, ни жажды популярности: "Юля была влюблена в меня. Первый звоночек прозвенел на соревнованиях во Франции, когда она сказала: "Давайте останемся здесь"? А у меня и мыслей не было, чтобы уехать за границу. Да и у Юли поначалу тоже не хотела сначала переезжать, это потом ее муж склонил. К тому же Юле предложили явно больше денег, хотя она и тут зарабатывала хорошо. Думаю, на Западе сейчас так просто платить не будут".

Также Мохнев признался на пресс-конференции, что ему теперь не дают работать тренером. Он, конечно, пытается консультировать спортсменов, но его постоянно отстраняют от работы. Мохневу неоднократно предлагали тренировать Национальную гвардию, но он отказался, отметив, что хочет продолжить заниматься тем, чему отдал всю жизнь.

Кроме того, тренер считает, что антидопинговая система в России продолжит стоять на месте до тех пор, "пока РУСАДА не будет работать". По словам Махнева то, что сегодня происходит с российской легкой атлетикой в мире, является свидетельством того, что российский спорт стараются задвинуть на мировые задворки.

Комментируя участие Юлии Степановой в европейских чемпионатах уже после того, как она от него ушла, Владимир Мохнев отметил, что провалы спортсменки связаны в первую очередь с тем, что она ездила туда "просто покрасоваться".

Напомним, что легкоатлетка, а также ее муж Виталий покинули Россию и выступили основными информаторами WADA в деле о применении допинга в российской легкой атлетике, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. В октябре прошлого года супруги были награждены главой Международного олимпийского комитета Томом Бахом. Степанова стала обладательницей гранта для тренировок, а ее муж получил должность консультанта в МОК по антидопинговым вопросам.

В марте 2017 года Всемирное антидопинговое агентство объявило о запуске новой программы по работе с информаторами. По замыслу WADA, проект Speak Up! должен помочь агентству более эффективно выявлять спортсменов, которые употребляют запрещенные вещества.

Ранее "Правда.Ру" писала, в зарубежной прессе стали часто появляться материалы о том, что страх не попасть на Олимпийские игры 2018 года якобы вынуждает русских спортсменов от отчаяния соглашаться на какие угодно допинг-проверки. Главную проблему России западные эксперты видят в том, что у нас сейчас нет своего национального антидопингового агентства (РУСАДА лишилась лицензии WADA в ноябре 2015 года). По словам доцента кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексея Кыласова, в данном случае ущемляются интересы страны, но превалируют интересы атлетов: "Это такая уловка и хитрость в олимпийской хартии, которая была заложена в годы нацизма. А то, что она действует сейчас, это дальновидность чиновников в олимпийском движении, а также абсолютная некомпетентность наших членов МОК, которые даже не ставили вопрос об этом".

https://www.pravda.ru/society/24-06-2017/1339355-stepanova-0/