Символизм, революция, масонство

Концептуал СМИ При каких обстоятельствах отрёкся Николай 2?





Историк Евгений Спицын и кандидат исторических наук, профессор МПГУ Герман Артамонов рассказывают о загадках начала 20-го века. Обстоятельства отречения Николая II и Февральская революция. Жизнь и обстоятельства гибели Сергея Есенина. Судьба и обстоятельства жизни в эмиграции поэтов Серебряного века.

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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.



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