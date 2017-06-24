Символизм, революция, масонство
14:42. 24 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
При каких обстоятельствах отрёкся Николай 2?
Историк Евгений Спицын и кандидат исторических наук, профессор МПГУ Герман Артамонов рассказывают о загадках начала 20-го века. Обстоятельства отречения Николая II и Февральская революция. Жизнь и обстоятельства гибели Сергея Есенина. Судьба и обстоятельства жизни в эмиграции поэтов Серебряного века.
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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai