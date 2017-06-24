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Символизм, революция, масонство

14:42. 24 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

При каких обстоятельствах отрёкся Николай 2?


Историк Евгений Спицын и кандидат исторических наук, профессор МПГУ Герман Артамонов рассказывают о загадках начала 20-го века. Обстоятельства отречения Николая II и Февральская революция. Жизнь и обстоятельства гибели Сергея Есенина. Судьба и обстоятельства жизни в эмиграции поэтов Серебряного века.

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История России. Комплект из 5 томов, Спицын Е.Ю.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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