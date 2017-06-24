Секреты золотой экономики
Как и почему золотой стандарт вводился для порабощения государств и усиления власти Хозяев золота?
Содержание:
0:00:00 - четыре книги про золото
0:02:43 - секреты золотой экономики
0:04:46 - золото – символ бога и дьявола
0:09:22 - золото Ротшильдов
0:12:20 - кто продвигает экономические теории
0:14:07 - что такое золотой стандарт
0:16:00 - как золото тормозит развитие экономики
0:19:54 - латинский монетный союз
0:21:31 - когда начался золотой стандарт
0:25:38 - как Витте ввёл золотой рубль
0:28:29 - миф про экономическое развитие царской России
0:34:38 - что получила Америка от войны
0:35:42 - чужое золото российского рубля
0:37:56 - мистика золотого российского рубля
0:40:06 - золотые переговоры с Западом
0:45:18 - война и золото
Источник: www.kramola.info
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Как это так россия была мифически богата? Тогда кокого хрена все на неё лезут?
Что то все профессора в одну дудку дуют, что россия это миф.
Просто два родаротшильды и рокффелеры поделили между собойзоны влияния. Ротшильды копили золото ,(или другие ни как не могу запомнить), и когда они главенствовали все сдавали золото им, а другие сделали ставку на нефть. Вот эти что на нефть и дружили со сталиным и нам в ссср говорили, что нефть это наш “золотойзапас”. Асейчас трам их представитель, а золотозапасники ставят емупалки в колёса.
Короче развлекаются, как римляне в колезее, только арена теперь мировая стала