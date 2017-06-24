Как и почему золотой стандарт вводился для порабощения государств и усиления власти Хозяев золота?

Содержание:

0:00:00 - четыре книги про золото

0:02:43 - секреты золотой экономики

0:04:46 - золото – символ бога и дьявола

0:09:22 - золото Ротшильдов

0:12:20 - кто продвигает экономические теории

0:14:07 - что такое золотой стандарт

0:16:00 - как золото тормозит развитие экономики

0:19:54 - латинский монетный союз

0:21:31 - когда начался золотой стандарт

0:25:38 - как Витте ввёл золотой рубль

0:28:29 - миф про экономическое развитие царской России

0:34:38 - что получила Америка от войны

0:35:42 - чужое золото российского рубля

0:37:56 - мистика золотого российского рубля

0:40:06 - золотые переговоры с Западом

0:45:18 - война и золото