Прощай, умытый!

Наш великий поэт к мерзкому стишку не имеет никакого отношения

￼ Владимир Бушин

Только дубина стоеросовая может не понимать, что с любым соседом – хоть с человеком, хоть со страной – лучше всего жить дружно, ну, в крайнем случае – мирно, без ссор. Такой дубиной оказался президент соседней Украины Порошенко. Запретив русский язык, на котором говорит три четверти страны, объявив себя прямым кровным потомком Ярослава Мудрого, родившегося в Новгороде, приняв закон, по которому георгиевская ленточка признана гремучей змеей и её надо истреблять, он наконец плюнул в нашу сторону: «Прощай, немытая Россия!..». И наверняка же уверен, что это смертельный для нас яд огромной концентрации, ибо ведь так сказал-де поэт Лермонтов, которого кацапы считают великим. А на самом деле это глоток безвредной, но отвратительной болотной воды, поскольку наш великий поэт к мерзкому стишку не имеет никакого отношения. Его сочинил какой-то до сих пор не разысканный злобный русофоб.

Стишок был впервые упомянут в письме издателем П.И.Бартеневым, а впервые опубликовал его П.А.Висковатов в 1887 году, спустя 46 лет после гибели Лермонтова. А до этого о нём – ни слуху, ни духу. Между тем, многие другие весьма крамольные стихи, например, послание Пушкина декабристам «Во глубине сибирских руд» или «Смерть поэта» того же Лермонтова о смерти Пушкина, широко ходили по рукам сразу после их появления, и известно немало списков, а опубликованы то и другое спустя двадцать лет после смерти авторов. А тут 46! И никаких списков, не говоря уж об автографе. Уже одно это должно было бы зародить сомнение в авторстве. Однако пропаганда русофобского стишка была столь энергичной, что вот уже полтора века повсеместно от Академии наук до средних школ его числят лермонтовским.

К сожалению, не оказался тут исключением и наш президент. В октябре прошлого года на встрече с учителями он сказал: «В Лермонтове все видят то, что хотят видеть, он же гениальный человек был, разносторонний». Заявление странное. Я думаю, что если известный потрошитель русской культуры Швыдкой считает, что «Пушкин устарел», то наверняка и в Лермонтове он хочет видеть трухлявую литературную корягу. Но это же вздор невежды. Если Познер заявил, что есть, мол, у русских хорошего всего-то один только Пушкин, но «он же не русский», то и Лермонтова хочет считать скучным шотландским сочинителем. Но это же чушь глухого русофоба. Если кто-то хочет видеть в Лермонтове мистика, то ведь это для него всего лишь следование пустой копеечной моде, забивающей вздором головы людям в пору, когда полным ходом идёт ничуть не мистическое, а вполне реалистическое истребление этих людей, народа. Но вся их мистика рассыпается в прах при дуновении всего нескольких строк Лермонтова.

Как юношеских:

Не обвиняй меня, Всесильный,

И не карай меня, молю,

За то, что мрак земли могильный

С её страстями я люблю.

Так и зрелых:

Люблю дымок спалённой жнивы,

В степи кочующий обоз

И на холме средь жёлтой нивы

Чету белеющих берёз.

С отрадой, многим незнакомой,

Я вижу полное гумно,

Избу, покрытую соломой,

С резными ставнями окно;

И в праздник вечером росистым

Смотреть до полночи готов

На пляску с топаньем и свистом

Под говор пьяных мужичков.

«Если современным сленгом изъясняться,- продолжал Путин просвещать учителей,- то Лермонтова можно назвать диссидентом. Правильно?» Народ безмолвствовал… Думаю, что никому не понравилась попытка поставить великого поэта в один ряд с Солженицыным, Ростроповичем или Аксёновым.

«Ведь он очень критично относился ко всему»,- сказал Путин. Ко всему? Вовсе нет. Да хотя бы к помянутым пьяным мужичкам и к чете белеющих берез поэт относился с большой симпатией. Но к тому, что этого заслуживало, - с презрением и ненавистью: например, к жадной толпе у трона, к ликующей орде паразитов страны и т.д. Он и сейчас проклял бы толпу у трона и бросил бы «железный стих» в лицо толпам, которые, словно нанюхавшись «веселящего газа», похабно ликовали на площадях и улицах Москвы 12 июня в синтетический праздник «День России».

«Прощай, немытая Россия, - услышали учителя. – Казалось бы, какая грубоватая по отношению к стране вещь». Да не грубоватая, а хамская, подлая. И дальше процитировал:«Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ». Первые четыре слова тут, в отличие от всех остальных, совершенно справедливы. Действительно, миллионы русских людей были тогда рабами, как и сейчас. Над ними стояли господа, они распоряжались рабами как хотели: отдавали в солдаты, проигрывали в карты, меняли на собак, заставляли молодых крестьянок выкармливать грудью породистых щенков… Всё это описано в русской классической литературе и в живописи. Ныне до продажи рабов дело пока не дошло, но лишить образования непомерной ценой за учение господа могут запросто и лишают миллионы; упрятать в каземат на всю жизнь невиновного, как в Ленинграде – Ю.Шутова или в Москве – В.Квачкова,- пожалуйста; выбросить с детьми из дома по причине задолженности или просто нечем платить – ничего не стоит; лишить медицинской помощи посредством огромных очередей в больницах и поликлиниках – иэто господа умеют. И многое другое, необходимое для геноцида.

Но что такое «голубые мундиры»? Автор стишка имел в виду жандармов. Но те носили мундиры не голубые, а синие. Лев Толстой однажды записал в дневнике: «Я на примете у синих». И действительно, синие до того обнаглели, что как-то раз в отсутствие хозяина произвели в Ясной Поляне обыск. У графа!.. Толстой, безоблачной жизни которого – «Ясная Поляна была дискуссионным клубом!» - завидовал Солженицын, так возмутился, что едва не уехал за границу.

Так вот, не голубые, а синие. Лермонтов же, как известно, хорошо рисовал, знал и чувствовал цвет, был художником, и синее не мог принять за голубое. И этот факт множит сомнение: художник ли сочинил стишок, обозвав родину, к радости Порошенко, немытой? Ждите, скоро на Украине разыщут автограф стишка, до сих пор не обнаруженный в России.

Не мог Лермонтов и назвать русский народ покорным жандармам и вообще власти, ибо ему хорошо было известно о бесчисленных, как ни в одной стране, бунтах на Руси – стрелецких, хлебных, соляных, медных, холерных, даже картофельных… И о восстаниях, грозивших даже Москве, – Болотникова, Булавина, Разина, Пугачёва, наконец, декабристов. И это новая причина сомневаться в навязанном нам авторстве Лермонтова.

А президент всё продолжал поучать учителей: «Те, кто хочет (в прочитанных им строках) видеть негатив, на этом и останавливаются, а там есть второе четверостишье». Там, дескать, «позитив». Поразительное дело! Ведь он и сам на этом остановился – точнее, не прочитал второе четверостишье, а продолжал: «Он ехал на Кавказ. Он же был офицер и воевал за интересы Отечества». Нет, автор стишка ни слова не говорит ни о какой войне, и нет ни малейшего намека, что он офицер. Тогда на Кавказ направлялись и чиновники царской администрации. Один из них и мог сварганить этот пасквиль.

«С одной стороны,он не приемлет вот этого официоза….» Но что понимается под «официозом»? Оказывается, «наушничество, всякие слежки и так далее». Помилуй, Бог, это не подходит ни под какое понимание «официоза». Разумеется, Лермонтов всё это не «не приемлет», а презирает и ненавидит. Но гораздо более «негативные» чувства вызывало у него то, о чём уже сказано выше: толпа холуев у трона, орды ликующих паразитов и т.п.

И вот мы узнали, что, не приемля наушничества, Лермонтов, однако же, «с другой стороны, готов отдать жизнь за интересы Родины. И вторую часть стараются не замечать». Опять фантазия: во-первых, ни о какой готовности отдать жизнь за родину здесь нет ни слова. Во-вторых, эту «часть», как было сказано, содержащуюся во втором четверостишье, опять не привели, а заменили её совсем другим: «Человек, который не любил Отечество всем сердцем, не написал бы «Бородино». Совершенно верно, а мог бы автор «Бородина», всем сердцем любящий родину, плюнуть ей в глаза: «Немытая!»? И это патриотизм?.. Но, позвольте, а где же второе четверостишье? В чём причина его похвалы, но стеснительного умолчания?

В те же дни, когда Путин просвещал учителей, а именно 12 октября прошлого года, я послал ему письмо… Дело в том, что ещё в начале 80-х годов я написал обстоятельную работу, в которой доказывал, что стишок «Прощай…» - это не Лермонтов. Предлагал статью многим журналам, в первую очередь - «Вопросам литературы». Везде говорили: «Да, интересно». Но никто не решился напечатать, даже «Наш современник». Ещё бы! Это же краеугольный камень лермонтоведения. И до нынешних дней, допустим, даже в «Советской России» 30 октября 2014 года можно было прочитать: «И вырывается из груди Лермонтова: «Прощай, немытая Россия!..».

Много лет спустя мне удалось напечатать свою работу, зато, правда, в трёх изданиях: в журналах «Слово», «Кубань» и в газете «Дуэль».

Я разыскал первый из них и, приложив письмо, послал В.Путину. Я писал:

«Уважаемый Владимир Владимирович, если Вы так любите Лермонтова, что не только уже несколько раз в своих выступлениях наизусть цитировали его, но даже нашли время для поездки в Тарханы, то я решаюсь послать Вам журнал, в котором напечатаны интересные статьи и стихи, посвящённые великому поэту. И надеюсь, Вам удастся посмотреть их, и они заинтересуют Вас.

Может быть, Вам особенно интересна будет моя статья «Курьёз с шедевром». Дело в том, что Вы однажды в своём выступлении процитировали стишок «Прощай немытая Россия!» как лермонтовский, а я доказываю, что он совсем не лермонтовский.

Статью эту я много лет не мог напечатать. Редакторы разных журналов шарахались от неё: как не Лермонтов! У них же с детства не было никаких сомнений. И вдруг нашёлся смутьян… Удалось напечатать только в 1989 году, когда уже шла катавасия перестройки, и это единственное, за что я ей признателен.

К сожалению, при публикации был сокращён мой самый главный, самый веский довод. Тот, что у Лермонтова всегда была очень активная наступательная позиция – и человеческая, и гражданская. Вспомните:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,

Свободы, Гения и Славы палачи,

Таитесь вы под сению закона,

Пред вами суд и правда – всё молчи!

Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата,

Есть грозный судия, Он ждёт…

Здесь прямая угроза этой кремлевской толпе у трона.

Или:

О, как мне хочется смутить весёлость их

И бросить им в лицо железный стих,

Облитый горечью и злостью!

Кому в лицо? Жириновским и Новодворским, Меченым и Млечиным, Радзинским и Явлинским того времени.

В этих строках, как и во всей его поэзии, перед нами бесстрашный боец, великий гражданин России. А что в том стишке? (В том самом втором четверостишье):

Быть может, за хребтом Кавказа

Укроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

Иначе говоря, прозой, - будь ты проклята, немытая, скроюсь от тебя за хребтом Кавказа, и пропади ты пропадом! Перед нами портрет завзятого шкурника, озабоченного только своим благополучием и думать не желающего о родине.

Буду рад, если сочтёте мои доводы убедительными.

Желаю успехов в делах государственных и личных.

Доброго здоровья!

В.Бушин, лауреат премии Шолохова».

17 октября Ф.Медведев, консультант департамента письменных обращений граждан ответил мне: журнал и письмо на имя президента получены.

Но, видно, до адресата журнал не дошёл. Вот мы и дождались, когда Порошенко презрительно бросил нам сей стишок как лермонтовский, и все наши политологи по всем каналам телевидения обличали его в чём угодно, похохатывали «Путин научил Порошенко правильно понимать Лермонтова» (Газета.ру), но никто не сказал, что он орудует грошовой фальшивкой. Никто не бросил ему:

Прощай, умытый кровью детской!

Заткнись, Мазепа из Мазеп…

Воспрянет скоро род советский,

И мы тебе построим склеп.

4 июня 2017

P.S.Когда было объявлено, что 15 июня будет «прямая линия» президента и все могут к нему обратиться, я попробовал сделать это по интернету. Телевизионные девицы говорили, что надо адресоваться так: «Москва. Путин», а за их спиной на экране был другой адрес: «Москва-Путину.РФ» - и телефоны.

Мои интернетные усилия по обоим адресам оказались безуспешны, и я плюнул на свою затею. Но уже во время передачи, когда затронули тему Украины и упомянули Порошенко, прочитавшего этот стишок, и Путин, вступив в разговор, повторил то, что было сказано им учителям, и наконец-то прочитал второе четверостишье, я решил попробовать ещё раз сказать словцо по телефону 8-800-200-40-40. О чудо! Мне ответил мужчина: «У вас одна минута». Я не ожидал такого короткого срока, говорил сбивчиво и потому через несколько минут повторил звонок. Ответила женщина, и я сказал:

«Товарищ Путин, недавно президент Украины Порошенко плюнул в нашу сторону: «Прощай, немытая Россия!». Он имеет в виду известный стишок, который полтора века приписывается Лермонтову. К сожалению, в этом антипатриотическом деле вольно или невольно приняли участие и вы лично в октябре прошлого года. Тогда я послал вам давний номер журнала «Слово» с моей статьёй, в которой доказывается, что Лермонтов не имел к этой русофобской выходке никакого отношения. Было бы полезно заявить вам о фальшивке публично. Полезно и выпороть публично того, кто вам подсунул стишок, если это имело место.

Всего наилучшего в делах государственных и личных.

Сержант Владимир Бушин, 3-й Белорусский фронт».

Президент получил около двух миллионов вопросов. И я понимал, конечно, сколь ничтожна вероятность моего успеха. Однако пресс-секретарь президента Д.Песков после «прямой линии» сказал: «все важные вопросы, пожелания и выпады против президента я собираю в отдельную папочку».

Льщу себя надеждой попасть в эту отдельную папочку хотя бы под видом выпада.

16 июня 2017

http://zavtra.ru/blogs/proshaj_umitij?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com