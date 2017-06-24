Пингвины – вызов дарвинизму!?!

Если бы вы попытались подсчитать количество успешных мутаций для эволюции динозавра (рептилии) в раннюю птицу, а затем для ее эволюции в императорского пингвина, к какому числу вы пришли бы? Совершенно немыслимому, астрономическому числу. Речь ведь идёт о полном переделывании организма, прошедшему через миллиарды мутаций, НИ ОДНА ИЗ КОТОРЫХ НЕ ОКАЗАЛАСЬ СМЕРТЕЛЬНОЙ! Биохимия клетки, способность пингвина особым образом работать с кислородом, защита от давления и механизм для подводного плавания, "костюм" пингвина для ныряния, легкие, кости, приспособления для питания, внутреннее тепло тела, время линьки, способность передвигаться вертикально вразвалочку, прочное тело и плавники, способ высиживания яйца, крепкие лапы пингвина, глаза, приспособленные для ныряния и зрения под водой, навигационные способности – и это лишь некоторые из тех изменений, которые потребовались бы динозавру (рептилии). Эти миллиарды генетических перестроек (и все подряд успешные) происходили в тот период времени, в который кистопёрая рыба или беспозвоночное животное мечехвост не изменились ни разу!

Получается, что в одной и той же воде одни организмы бешено мутировали, миллиарды раз меняясь, в то же самое время, когда другие избегали вообще любых мутаций… Можно в такое поверить?!

Возвращаясь к пингвинам, отмечу: есть еще и изменения, относящиеся к поведению пингвинов. Каким образом самки научились переносить яйцо на лапы самца, не разбив его?

И в какой момент времени пингвин-самец решил, что ему стоит на протяжении нескольких месяцев воздерживаться от пищи, удерживая яйцо на своих лапах? Как получилось так, что самцы преодолели свой обычный инстинкт территориальности и решили плотно сгруппироваться, по 10 пингвинов на м2?

Откуда самки научились узнавать, когда вылупится детеныш из яйца, и возвращаться вовремя с едой, предоставляя своей паре заслуженный отдых? Каким образом пингвинам удается находить свою пару, если все вокруг выглядят одинаково?

Откуда птицы могут знать, в какое время один раз в год необходимо линять, причем всем и сразу (в отличие от других птиц, линяющих постепенно), так чтобы повторное обрастание перьями сводило до минимума время пребывания вне воды? И, наконец, как детеныши пингвинов так быстро приобретают все эти навыки?

Эволюционисты выдвигают лишь пустые спекуляции обо всех этих удивительных свойствах, аргументируя от невежества: "Если бы все эти мутации не произошли, то пингвинов здесь не было бы".

Но это не аргумент! Пингвинов перевозили в сходные условия, в Арктику. Ни один пингвин в Арктике НЕ СМОГ ПРИСПОСОБИТСЯ, все померли. И это в условиях, неразличимо сходных, там и там мороз и лёд… А приспособиться не смогли…

Дарвинисты же уверяют нас, будто птица, жившая сперва (как доказывает палеонтология) в тёплом климате на экваторе (и достигавшая там 4 м роста) переселилась в Антарктиду и преодолела сложной цепочкой мутаций все проблемы такого немыслимого переселения!

Это из разряда вопросов – почему берёзы зимой роняют листву: иначе, мол, влага в листве замёрзла бы, разорвала все ткани, и берёза бы не выжила… Поэтому берёза приспособилась: летом зелёная, зимой голая… Сама! Без вмешательства Разума!

Ладно, дарвинисты, берём пальму и переносим её в среднюю полосу России. Пальма погибает. Не получается у дерева приспособиться к холодам! Само не может, понимаете? Берём тысячу пальм, миллионы пальм или кактусов – зимой все гибнут. С гарантией. Миллионы лет пальмы или кактусы могли бы потихоньку двигаться на Север, потихоньку приспосабливаясь к холодам, но они этого не сделали, оставаясь в своём ареале. Вывод: сказки про приспособление растений к климату – враньё. Если бы растения жизнь заставила приспособиться к иному климату – растения бы не приспособились, а погибли. Их бы не было, и всё.

Но дарвинисты берут факт и натягивают его на свою догму. Раз берёзы или пингвины живы, то значит, нашли способ приспособиться. А если бы не нашли – их бы не было…

Это сродни теории о том, что нашу пищу производит наш желудок – потому что если бы пищи в нём не появлялось, то мы бы умерли: следовательно, желудок "приспособился" вырабатывать пищу внутри себя!

Растения разбивают логику макроэволюции (о микроэволюции я не говорю, приспособление в рамках одного вида вполне наблюдаемы. Но отбор ВСЕГДА идёт уже между ГОТОВЫМИ вариантами, существующими в генофонде вида! ).

Ещё в больше степени это касается животных и птиц. Тех же пингвинах. Если бы это был единственный пример животного с целым рядом продуманных до мелочей приспособлений, функционирующих либо вместе, либо никак вообще, это уже было бы проблемой для эволюции. Но если мы задумаемся о жирафах, летучих мышах, водомерках, гепардах, гекконах, кенгуру, колибри, о людях и так далее…

Вывод очевиден: дарвинизм есть умозрительная спекуляция, не имеющая под собой достаточных оснований.

А. Берберов

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Пингвины свидетельствуют о своем Создателе

Во время своего путешествия вокруг Мыса Доброй Надежды в 1497-98 гг. Васко да Гама увидел странных птиц, выпрыгивающих из океана, словно дельфины. Он и его команда были первыми европейцами, которые сообщили о существовании этих морских акробатов, известных впоследствии, как пингвины. Прошло более 250 лет до того, как Линней впервые описал африканского пингвина (Spheniscus demersus), обитающего у вод Южной Африки.

После долгих лет исследования было установлено 17 видов пингвинов, имеющих похожее строение и окраску и принадлежащих к одному семейству Пингвиновых (Spheniscidae). Пингвины настолько отличаются от всех остальных птиц, что являются единственным семейством в своем отряде (Sphenisciformes). Самым маленьким видом пингвинов является пингвин-эльф (Eudyptula minor), высотой всего лишь 40 см и весом 1 кг. Самый крупный пингвин – императорский пингвин (Aptenodytes forsteri), звезда фильма "Марш пингвинов", высота которого составляет 1,2 м, а вес – до 45 кг. 1(См. Пингвины: сплошные загадки ).

Фотография пингвинов с детенышем

Удивительный дизайн

Регулирование температуры у пингвинов

Пингвины обладают способностью регулировать температуру своего тела, несмотря на очень низкую температуру внешней среды. Их уникальные перекрывающие друг друга перья обеспечивают отличную теплоизоляцию, водонепроницаемость и сопротивление ветру. Особенная структура этих перьев служит дополнительным уплотнением, а сложная сеть кровеносных сосудов в крыльях пингвинов помогает им в терморегуляции.





Фотография пингвина под водой





Линька

Пингвины также имеют уникальный способ линьки, при котором старые перья сохраняются до тех пор, пока новые полностью не вырастут. Во время линьки изоляционные и водонепроницаемые свойства перьев пингвинов ослаблены, поэтому они вынуждены оставаться на суше, пока происходящая один раз в год линька полностью не завершится.2

Передвижение в воде

Пингвины перемещаются в воде тремя способами – поверхностное плавание, выпрыгивание из воды и подводный "полет. При поверхностном плавании часто единственной видимой частью их тела остается голова. Определенная расцветка на голове каждого вида пингвинов помогает им распознавать друг друга.



Каждый вид имеет определенную расцветку – белое пятно на верхушке головы, ярко окрашенный клюв, или хохолок. Поскольку сопротивление воздуха меньше, чем сопротивление воды, выпрыгивание из воды повышает эффективность плавания пингвинов и помогает им убегать от хищников. Но лучше всего пингвины владеют искусством подводного "полета".

Пингвины:настоящие мастера выживания Известно ли вам?

Императорский пингвин может задерживать свое дыхание более чем на 15 минут, при этом их защищенное тело сохраняет тепло.



Под гладкими черно-белыми перьями пингвинов расположен толстый слой пуха, который помогает пингвинам поддерживать тепло и не впускать холод, а смазка, вырабатываемая кожей, помогает ей оставаться водонепроницаемой. Непосредственно под кожей находится слой подкожного сала, являющийся для пингвинов так же дополнительной защитой от низких температур.



Пингвины имеют особые железы между глазами, с помощью которых их тело освобождается от лишней соли.



Все пингвины обладают железой, расположенной у основания хвоста. Ее смазка используются для смазывания перьев, благодаря чему они становятся водонепроницаемыми.



Находясь на суше, императорские пингвины опираются на пятки своих лап. Это положение тела уменьшает площадь соприкосновения лап пингвинов с ледяной землей.



Детеныши пингвинов едят пищу, которую их родители отрыгивают из желудка.



Окрас пингвинов – это прекрасное средство маскировки. Если наблюдать за ними сверху, когда они находятся в воде, то их темная спина будет сливаться с темным дном океана; а если производить наблюдения снизу, то их светлое брюшко станет едва заметным на фоне светлой поверхности воды.





Очаровательные свойства

Наиболее удивительной особенностью пингвинов является наличие у них крыльев, «которые не похожи на крылья любой другой птицы. Их основное отличие состоит в строении, которое позволяет им летать через воду. Локтевые и кистевые суставы "сплавлены" и неподвижны, а движение плеча ограничено так, что в состоянии покоя пингвина крылья свисают по сторонам, а не складываются назад, за спину».3

Пол Понганис, исследователь из Института им. Скриппса (г. Сан-Диего), писал в журнале National Geographic:.4«Пингвины так же хорошо спроектированы для подводного полета, как птицы для летания в воздухе. И когда они плавают, они на самом деле летают под водой. Крылья пингвина выполняют во время плавания ту же функцию, что и крылья птиц во время полета».

Кроме того, у мастеров "подводного полета" очень сильные и крупные мышцы. Взрослый императорский пингвин фактически способен сломать кость ноги человека одним лишь взмахом своего крыла.4

При нырянии к перьям пингвинов цепляются крошечные пузырьки воздуха, что значительно снижает сопротивление воды и делает плаванье энергосберегающим. Даже форма их тела помогает сохранять энергию. Польский исследователь Рудольф Баннаш как-то сказал, что тело пингвина работает как настоящая торпеда, экономно расходующая энергию.5

По своим уникальным характеристикам пингвины не имеют себе равных среди птиц во всем мире. Но всегда ли они были такими, какими мы видим их сегодня? Эволюционисты утверждают: «Пингвины произошли от летающих предков, но их эволюционная энергия сконцентрировалась на адаптации к земноводному образу жизни».6Для проверки достоверности подобного заявления нам необходимо исследовать летопись окаменелостей.

Фотография императорских пингвинов на берегу океана

Окаменелости пингвинов и настоящая история

Впервые окаменелости пингвинов были обнаружены в Новой Зеландии в 1859 году. T.Х. Хаксли опубликовал данные о своей находке, назвав ее как Palaeeudyptes antarcticus. Дел Хойо говорит: «Обнаруженная кость… показывает соединение плюсны, как это и свойственно пингвинам»,6что указывает на то, что на протяжении последнего тысячелетия пингвины не сильно изменились.

Сегодня науке известен 21 род и 32 вида вымерших пингвинов. Окаменелые останки вымерших пингвинов обнаруживаются в породах вплоть до Эоценовых, которые, по мнению креационных палеонтологов, отложились после того, как птицы и наземные животные вышли из Ноевого Ковчега и начали распространяться по земле. На основании этих данных ученые делают следующий вывод: «Пингвины позднего Эоцена были уже не способны к полету в воздухе, и были полностью адаптированы к подводному полету и к вертикальному, на двух ногах перемещению по суше».7

Другими словами, нет никаких доказательств того, что пингвины когда-либо могли летать или что они произошли от нелетающих птиц. Несомненно, что они с самого начала были пловцами и не имели ни малейшего отношения к летающим птицам. Сами эволюционисты признают: «не было обнаружено ни одной окаменелости пингвинов, которая бы пролила хоть каплю света на их взаимосвязь».6

Действительно, все известные окаменелые пингвины имели те же характеристики, которые обнаруживаются в шести живущих сегодня родах пингвинов.8Основная форма их тела не изменилась.

Так откуда же взялись пингвины? В книге Бытие 1:20-22Библия говорит нам, что Бог сотворил всех морских существ и птиц в 5-й день Недели Сотворения.

Предки пингвинов были сотворены в Пятый День. Пингвины, несомненно, являются птицами, несмотря на отсутствие признаков того, что они когда-либо могли летать. Как и у всех остальных птиц, их крылья покрыты перьями, они размножаются на суше, что отличает их от "рыб больших". Используя свой летательный механизм, пингвины буквально "летают" в воде, – чего не делают другие морские животные. Если учесть их характерные уникальные особенности, которые явно не изменились на протяжении долгого времени, вероятнее всего пингвины являются отдельным "сотворенным видом" птиц.

Донна O'ДЭНИЕЛполучила степень магистра биологических наук в Университете Техаса. Она работает биологом и исследует дикую природу в г.Атолл Джонстон (северные Марианские острова, Мадагаскар) и в разных штатах США. Она также читает лекции о морских птицах и черепахах.



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