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Евреи

04:09. 24 июня 2017 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:

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Наверное, я сейчас это зря напишу, но уже ничего не могу с собой поделать. Многие просят, чтобы я написал про евреев. Итак, евреи...
 
Раньше евреев было мало. Ну, во всяком случае, не так много. Евреем было быть плохо. Евреев не принимали на работу, им нельзя было управлять иностранным государством. Все хотели быть русскими или на худой конец украинцами.
 
А теперь многие кинулись в евреи. У него и дед и бабка - одним словом, сплошные евреи. Это я связываю с успехами государства Израиль. Надо работать, товарищи! Открывать новые горизонты. И тогда вы тоже будете евреями. А больше я вам ничего не скажу по этому поводу.
 
Автор: Лев Новожёнов
 
http://9tv.co.il/news/2017/06/22/244451.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Метки: мировоззрение
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Один комментарий»

  • 1283 977
    Николай 24 июня 2017 в 5:40 Ссылка Пометить
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    Кто это кинулся в евреи? Если кто был шабес-гоем – он им и останется, но стать евреем он не сможет. Даже поступая не по совести, он знает, что она есть. Еврей уверен, что это выдумка, нет никакой совести. Есть только личная выгода и ничего больше. Поучать нас гоев вы, евреи, мастера, но в душе понимаете, что потуги ваши, в конечном итоге, бесплодны. Ну, да, многое вам удалось, русские на банкетах любят хаванагилу поплясать, изображая евреев, но как не любили жидов, так и не любят. Конечно, если они русские.

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