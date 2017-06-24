Наверное, я сейчас это зря напишу, но уже ничего не могу с собой поделать. Многие просят, чтобы я написал про евреев. Итак, евреи...

Раньше евреев было мало. Ну, во всяком случае, не так много. Евреем было быть плохо. Евреев не принимали на работу, им нельзя было управлять иностранным государством. Все хотели быть русскими или на худой конец украинцами.

А теперь многие кинулись в евреи. У него и дед и бабка - одним словом, сплошные евреи. Это я связываю с успехами государства Израиль. Надо работать, товарищи! Открывать новые горизонты. И тогда вы тоже будете евреями. А больше я вам ничего не скажу по этому поводу.

Автор: Лев Новожёнов

http://9tv.co.il/news/2017/06/22/244451.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com