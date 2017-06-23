Время перемен: чем запомнится прошедший учебный год

Сегодня в московских школах пройдут выпускные балы, очередной учебный год официально завершен. Рассмотрим, с какими изменениями столкнулись образовательные учреждения за прошедший период.

По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, финансирование сферы образования в столице с 2010 года увеличилось в 1,5 раза. В 2016 году эта сумма составила 241,2 млрд рублей – 16 городского бюджета. Этим обусловлены стремительная информатизация образовательного процесса и заметное улучшение качества подготовки учащихся к олимпиадам и выпускным экзаменам.

Так, за последний год московские школы прославились сразу несколькими крупными достижениями. В начале сентября столичные школьники одержали победу в международной Олимпиаде мегаполисов и показали лучшие результаты во Всероссийской олимпиаде школьников. 13 образовательных учреждений Москвы вошли в топ-25 лучших школ России. Более того, в 2016 году в столице началась реализация двух крупнейших проектов, нацеленных на повышение профессиональных навыков будущих выпускников. Один из них («Готов к учёбе, жизни и труду в современном мире!») позволяет школьникам посещать дополнительные занятия в высших учебных заведениях и профессиональных колледжах, известные столичные предприятия и технопарки. По словам инициаторов проекта, такая подготовка даст школьникам профессию специалиста среднего звена.

Другой проект – «Московская электронная школа» – предполагает масштабную информатизацию всей системы образования. Цель программы – полностью заменить бумажный документооборот электронным и создать единую платформу для общения педагогов, учеников и родителей. В рамках проекта модернизируются компьютерные парки образовательных учреждений, закупаются планшеты и ноутбуки для педагогов и в школах повсеместно проводится wi-fi.

Успешно внедряется в столичных школах и система «Проход и питание», которая при помощи специального носителя (карты либо браслета) позволяет учащимся оплатить питание в столовых и обеспечивает им доступ в образовательное учреждение.

Стоит отметить, что питание занимает особую часть расходной статьи московского правительства. Улучшается из года в год не только качество еды, но и обстановка в помещениях для приема пищи. В этом году в Москве продолжилась реализация проекта «Мой школьный ресторан», в рамках которого дети с педагогами могли придумать дизайн столовой своей школы. Они также могли выбрать идею, которую уже удалось успешно осуществить в других образовательных учреждениях: карнавальный бразильский стиль или сдержанный баварский, родной русский или колоритный итальянский. По словам педагогов, дети с восторгом воспринимают такие перемены, ведь столовая отныне становится для них местом не только для питания, но и для общения, дополнительных занятий и просто приятного времяпрепровождения.