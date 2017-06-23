В Сирии погиб российский доброволец Артем Горелов: соратники скорбят, укродегенераты ликуют

Добровольческое движение продолжает крепнуть. Российские добровольцы уезжали на Донбасс, а теперь отправляются на помощь сирийцам, вступившим в тяжелую борьбу против террористов ИГИЛ. Помогать слабым, защищать Россию на дальних рубежах для них стало призванием в жизни. Артем Горелов из Ижевска был в их числе.

О его гибели мы узнали из социальных сетей. Ребята, участвующие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР против «укропской хунты», и создавшие группу ВКонтакте «Ветераны «ОРБ МП СПАРТА», сообщили, что Артем погиб в Сирии:

До того, как отправиться в Сирию, Артем воевал на Донбассе в батальоне «Спарта» под командованием Моторолы. Пока еще ничего не известно об обстоятельствах его гибели, кроме сообщений в Твиттер, Фейсбук и Вконтакте: «В Сирии погиб Артем Анатольевич Горелов, бывший боец батальона Моторолы «Спарта» с позывным «Адвокат».

Но если соратники скорбят о гибели друга, то украинские дегенераты не скрывают восторгов:

Впрочем, злобные выкрики украинских изданий и отдельных комментаторов не остались без внимания. Радующихся гибели Артема в Сирии уже приравняли к побратимам ИГИЛ, и, пожалуй, оказались недалеко от истины.

Да, каждое слово вернется и каждому воздастся по заслугам.

Мы же будем помнить Артема Горелова, сделавшего правильный выбор в этой жизни. Он воевал на Донбассе, да не в простом подразделении, а в разведывательном батальоне, так что боевой опыт у него был. Слава Моторолы и его бойцов бежала впереди них, заставляя украинских нацистов и бандитов из ВСУ скрежетать зубами от лютой злобы. Все они на Донбассе сражались против таких же террористов, что и в Сирии.

Артем на сирийской земле защищал и всех нас. Сирия ведь не так далека, как кажется на первый взгляд, а в деле защиты России от международного терроризма не бывает мелочей. Добровольцы стали щитом на пути боевиков ИГИЛ, желающих принести хаос и теракты на нашу землю.

Артем Горелов погиб, но его место займет другой, а память о нем мы сохраним в своих сердцах. Пусть земля ему будет пухом.