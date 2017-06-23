Российские ВКС 14 раз за неделю перехватили самолеты-разведчики
Российские истребители за минувшую неделю 14 раз перехватывали иностранные самолеты-разведчики, следует из данных, опубликованных в газете "Красная звезда".
Перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны — МиГ-31 и Су-27. За неделю зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России, в том числе десять полетов разведывательных самолетов США (RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk), четыре полета норвежской авиации (Р-3С "Орион"), три полета разведывательной авиации Швеции (самолеты "Гольфстрим"), по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также их осуществляли Португалия и Япония.