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Российские ВКС 14 раз за неделю перехватили самолеты-разведчики

08:21. 23 июня 2017 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

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Российские истребители за минувшую неделю 14 раз перехватывали иностранные самолеты-разведчики, следует из данных, опубликованных в газете "Красная звезда".

Перехваты выполняли истребители дежурных сил противовоздушной обороны — МиГ-31 и Су-27. За неделю зафиксировано 23 разведывательных полета иностранных самолетов у границ России, в том числе десять полетов разведывательных самолетов США (RC-135, стратегического беспилотника Global Hawk), четыре полета норвежской авиации (Р-3С "Орион"), три полета разведывательной авиации Швеции (самолеты "Гольфстрим"), по два полета выполнила авиация Великобритании и Франции. Также их осуществляли Португалия и Япония.

Кроме этого, российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дважды за минувшую неделю патрулировали акваторию Балтийского моря, сообщает газета. В патрулировании в этом районе также принимали участие истребители Су-27 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
 
Воздушная разведка стран НАТО в середине июня резко повысила активность на западных рубежах России. Последний инцидент произошел на днях над нейтральными водами Балтийского моря, когда истребитель F-16 приблизился к борту министра обороны Сергея Шойгу, на котором он следовал в Калининград.
 
https://ria.ru/defense_safety/20170623/1497125936.html
 
 
Метки: Новости
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