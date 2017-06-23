Новости Украины и Новороссии 23 июня 2017
- 09:12 АвтоВАЗ вернулся на украинский рынок.
- 01:31 Бузина, Гужва, радость нардепов.
- Вчера 23:40 Порошенко выпиливает очередное СМИ.
- Вчера 22:36 ВР Украины продлит сессию ради закона о реинтеграции Донбасса.
- Вчера 21:37 Бывшие бойцы батальона «Донбасс» требуют расследовать преступления Семенченко.
АвтоВАЗ вернулся на украинский рынок
Российский «АвтоВАЗ» официально возобновил поставки седана «Лада Гранта» на украинский рынок. Об этом сообщает издание «Автоблог».
Автомобиль автоматически попадает в список самых доступных на рынке. В рейтинге ТОП-30 дешевых авто, которые можно купить в Украине, российский седан занимает 12 место.
Напомним, поставки «Гранты» на Украину прекратились осенью прошлого года. С импортом других моделей тоже были перебои.
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Бузина, Гужва, радость нардепов
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Порошенко выпиливает очередное СМИ
Мрази не замечают…
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ВР Украины продлит сессию ради закона о реинтеграции Донбасса
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Бывшие бойцы батальона «Донбасс» требуют расследовать преступления Семенченко
Бывшие бойцы батальона специального назначения «Донбасс» обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием расследовать преступления, народного депутата Семена Семенченко.
«Обращения будут подписаны и посланы сегодня… Мы хотим обратиться более широко и снова поднять эту тему. Семенченко — это человек, который выдает много лжи. Люди уже разобрались, и это не тайна, но СМИ молчат. Наверное, потому, что запроса общества нет, поэтому реакции властей нет. Но этого человека надо остановить», — заявил украинский военный Александр Калашник (Калаш).
По его словам, в обращении, в частности, приводятся факты содействия Семенченко в организации массовых беспорядков весной 2014 года в Донецке, которые привели к гибели людей, присвоения оружия путем мошенничества и выдачи поддельных документов членам батальона «Донбасс», разворовывания средств благотворительного фонда помощи батальону «Донбасс».
Кроме того, подписанты обратили внимание на эпизод, когда «некомпетентные действия Семенченко в боях под Карловкой (Марьинский район) привели к гибели как минимум пяти добровольцев».
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