Новости Украины и Новороссии 23 июня 2017

АвтоВАЗ вернулся на украинский рынок

Российский «АвтоВАЗ» официально возобновил поставки седана «Лада Гранта» на украинский рынок. Об этом сообщает издание «Автоблог».

Автомобиль автоматически попадает в список самых доступных на рынке. В рейтинге ТОП-30 дешевых авто, которые можно купить в Украине, российский седан занимает 12 место.

Напомним, поставки «Гранты» на Украину прекратились осенью прошлого года. С импортом других моделей тоже были перебои.

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Бузина, Гужва, радость нардепов

“Беспрецедентный уровень свободы прессы…”



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Порошенко выпиливает очередное СМИ

Мрази не замечают…



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ВР Украины продлит сессию ради закона о реинтеграции Донбасса

До конца текущей сессии Верховной Рады осталось пять сессионных дней. По мнению ряда депутатов, этого времени явно недостаточно, чтобы рассмотреть важные законопроекты

«До конца текущей сессии Верховной Рады осталось пять сессионных дней. Этого времени явно недостаточно, чтобы парламент успел рассмотреть представление Генеральной прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с Олеся Довгого, Борислава Розенблата, Максима Полякова, Андрея Лозового и Евгения Дейдея… Петр Порошенко и Александр Турчинов нам также обещали рассмотреть в парламенте проекты законов о правовом статусе оккупированных территорий», — сообщил один из авторов инициативы, депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем. По его словам, согласно обязательствам Киева перед МВФ, до конца сессии Рада должна еще принять законы для начала деятельности Антикоррупционного суда и предоставлении Национальному антикоррупционному бюро Украины права на самостоятельное получение информации в телекоммуникационных сетях (так называемая «прослушка»). «На все это у нас пять дней. И этого явно недостаточно. В связи с этим мы с коллегами подали на регистрацию проект постановления о продлении работы шестой сессии Верховной Рады восьмого созыва до 15 августа 2017 года», — добавил депутат. Источник

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Бывшие бойцы батальона «Донбасс» требуют расследовать преступления Семенченко

Бывшие бойцы батальона специального назначения «Донбасс» обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием расследовать преступления, народного депутата Семена Семенченко.

«Обращения будут подписаны и посланы сегодня… Мы хотим обратиться более широко и снова поднять эту тему. Семенченко — это человек, который выдает много лжи. Люди уже разобрались, и это не тайна, но СМИ молчат. Наверное, потому, что запроса общества нет, поэтому реакции властей нет. Но этого человека надо остановить», — заявил украинский военный Александр Калашник (Калаш).

По его словам, в обращении, в частности, приводятся факты содействия Семенченко в организации массовых беспорядков весной 2014 года в Донецке, которые привели к гибели людей, присвоения оружия путем мошенничества и выдачи поддельных документов членам батальона «Донбасс», разворовывания средств благотворительного фонда помощи батальону «Донбасс».

Кроме того, подписанты обратили внимание на эпизод, когда «некомпетентные действия Семенченко в боях под Карловкой (Марьинский район) привели к гибели как минимум пяти добровольцев».

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