Несвободные реалии
15:25. 23 июня 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал: brahman
На "Крым-Информ" вышел объемный материал о подпольной работе "Радио Свобода" в Крыму. Времена Холодной войны как будто никуда и не уходили.
В редакцию Крыминформа позвонил молодой человек. Он представился Андреем. Живет и работает в Симферополе. По специальности – политолог. Последние 2,5 года сотрудничает с изданием «Радио Свобода». Журналист назвал псевдонимы, под которыми публикует материалы про Крым, и сказал, что хочет обратиться к своим коллегам по изданию. Мы предоставили ему такую возможность и записали с Андреем большое интервью.
«Мое обращение адресовано киевской редакции и всем тем журналистам, которые, как и я, рискуя собственной безопасностью, борются не за демократические права, а просто обслуживают интересы Запада в борьбе с Россией», – начинает собеседник Крыминформа. Из соображений безопасности мы решили не показывать его лицо, но гарантируем, что это – реальный человек. В доказательство своих слов он передал Крыминформу копии документов, которые связаны с его работой на «Радио Свобода». Часть из них мы публикуем ниже.
«Я не ставленник Кремля. Более того, я не поддерживаю ту политику, которая проводится Кремлем в Крыму. Я не поддерживал всекрымский референдум в марте 2014 года. Наоборот, как честный крымский журналист я пытался прорвать ту информационную блокаду, которая тогда была организована крымскими средствами массовой информации. По этой причине я обратился к руководству киевского бюро «Радио Свобода» для того, чтобы как-то стараться объективно освещать то, что происходит в Крыму», – рассказывает он.
В распоряжении Крыминформа оказалась копия договора между корреспондентом и изданием «Радио Свобода». Точнее, не обычным корреспондентом, а фрилансером – это внештатный сотрудник, который находится в регионе и готовит журналистские материалы по заданию редакции. Такой документ в обязательном порядке подписывает каждый внештатник в Крыму, который пожелал сотрудничать с «Радио Свобода».
В документе прямо написано, что контракт заключается между фрилансером и американской компанией RadioFreeEurope/RadioLiberty (RFE/RL, Inc.) с офисом в Вашингтоне. Более того, работающий в Крыму корреспондент, где бы он ни находился, должен подчиняться законодательству Америки. «Это соглашение регулируется законами США и федерального округа Колумбия», – говорится в документе.
По ссылке в конце поста также есть текст договора.
«Меня сразу смутило в контракте, что там ясно было видно, что «Радио Свобода», по сути, подконтрольно и финансируется полностью Государственным департаментом США. То есть государственная структура Соединённых Штатов Америки полностью определяет политику «Радио Свобода». Вместе с тем, я всё равно думал, что «Радио Свобода» будет достаточно объективным и демократическим средством массовой информации и нам удастся той экспансии, той политике российской информационной противодействовать», – рассказывает Андрей.
«Разумеется, это ресурс, который ведёт информационную войну. Достаточно посмотреть документы этой радиостанции, где расположены органы её управления, кто её финансирует. Мы понимаем, что это инструмент информационного влияния на Российскую Федерацию в частности», – считает Коротченко.
«Общаясь с Владимиром Притулой – это руководитель «Крым. Реалии», мне сразу дали понять, что этот проект, по сути дела, создаётся для того, чтобы стараться противодействовать той кремлёвской политике, которая проводилась в Крыму, той пропаганде. И помогать реинтегрировать Крым в состав Украины. Мне это прельстило, я поддерживал эти идеи. Поэтому я согласился работать», – вспоминает собеседник Крыминформа.
У международной корпорации RFE/RL очень сложная разветвлённая структура. Работа американского издания в Крыму всегда курировалась украинским представительством. Директором киевского бюро «Радио Свобода» сейчас является Марьяна Драч. Но Крымом занимается специальное подразделение. После референдума о самоопределении и вхождении полуострова в состав Российской Федерации в марте 2014 года на Украине был создан проект «Крым.Реалии». Для него иностранное издание начало искать себе сторонников на полуострове в журналистской среде.Изначально редакция «Крым.Реалии» позиционировала свои материалы как некую альтернативу крымским средствам массовой информации. Но вскоре в обойме их экспертов остались лишь украинские политики, которые не обладают достоверной и объективной информацией о происходящем в Крыму. Поэтому крымский проект «Радио Свобода» через некоторое время стал основным источником дезинформации.
Эксперты при этом не исключают, что недостоверное информирование западного читателя о Крыме является частью информационной политики корпорации RFE/RL.
«У «Радио Свобода» есть определённая заданность. Ни о какой объективной позиции говорить не приходится, поскольку «Радио Свобода» финансируется госструктурами США», – считает Евгений Ревенко.
Возглавляет проект «Крым.Реалии» некогда называвший себя «независимым» журналист Владимир Притула. О его связях с украинскими и американскими спецслужбами на полуострове знают давно. В конце 90-х Притула много раз был на различных стажировках и программах спецобучения в США и Европе. Поэтому когда он сбежал в Киев и занялся антироссийской деятельностью, его крымские коллеги этому ничуть не удивились.
Именно Притула сейчас фактически руководит всеми внештатными корреспондентами, которые работают в Крыму и Севастополе. У него в подчинении также находятся штатные редакторы Елена Юрченко и Яна Горюнова. Все свои материалы фрилансеры из Крыма посылают на два адреса электронной почты: редакторам и лично Притуле.
В распоряжении Крыминформа есть документы, подтверждающие фактическое присутствие и активную работу «Радио Свобода» в Симферополе уже после референдума о самоопределении. В июне 2014 года редакция заключила договор субаренды на помещение в здании бизнес-центра «Октябрьский» по адресу Петропавловская, 3 – в самом центре крымской столицы. Журналисты заняли кабинет под номером 317. Платить пообещали в долларах – 410$ в месяц.
Редакция на тот момент даже не стеснялась своей фактической принадлежности. Договор на аренду помещений в Симферополе был заключён напрямую корпорацией RFE/RL, зарегистрированной в штате Делавэр США, со штаб-квартирой на Коннектикут Авеню в Вашингтоне. Субарендатора в документах представляет сам вице-президент компании Джон Джимбалво (John Giambalvo).
Получается, что после марта 2014 года, когда власти США осудили выбор крымчан и ввели против жителей полуострова санкции, американское издание не только не покинуло «оккупированную», по их мнению, территорию, но и начало здесь активно закрепляться.
«Несколько молодых ребят и девушек приходили постоянно. Иногда с каким-то съёмочным оборудованием, но чаще – без всего. Помещение там совсем маленькое, четыре рабочих стола стояли. Но всего их человек шесть обычно было. Тихие, спокойные, никогда внимания к себе не привлекали. А чем они там занимались, мы никогда не интересовались и не знаем», – рассказала Крыминформу представитель руководства делового центра.
С этого же времени, вопреки всем санкциям, американская компания перешла в Крыму на расчёты в российских рублях. В распоряжении Крыминформа есть выписки со счетов российского «Банка ЧБРР». Согласно документам, представительство «Радио «Свободная Европа» заплатило аренду за помещения в Симферополе за промежуток с июля по август 2014 года в размере 45 011 рублей, за сентябрь-ноябрь того же года – 50 856 рублей.
И в дальнейшем никуда съезжать журналисты иностранного издания не собирались. Арендная плата за период с декабря 2014-го по февраль 2015 года составила 97 448 рублей, в марте – 26 915 рублей. Получается, что американское издание больше года работало в российском Крыму, пользовалось услугами российских банков и предоставляло рабочие места гражданам Российской Федерации. Всё это время RFE/RL исправно переводила коммунальные платежи и оплачивала услуги уборщицы – 25$ в месяц – всё через тот же российский банк.
Но пользоваться услугами российских компаний и нанимать российских граждан для «Радио Свобода» совсем не означает соблюдать законодательство Российской Федерации. Сейчас трудно сказать, с какого именно времени, но «Радио Свобода» выбрало для себя подпольное существование в Крыму. В настоящий момент нет подтверждения легального пребывания журналистов иностранного издания на территории полуострова. Все внештатники вынуждены так или иначе трудоустраиваться в других местах, фактически работая под прикрытием.
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Мы сопоставили предложенные американцами гонорары с объёмом работы обычного корреспондента Крыминформа и пришли к выводу, что фрилансер «Радио Свобода» вполне может зарабатывать 500-600$ в месяц. В переводе на российские рубли это 30-35 тысяч. Вполне достойная для Крыма заработная плата. Именно гонорарами чаще всего и прельщает претендентов на сотрудничество американское издание. Вот только свободы выбора сюжетов и тем, к которой так стремится каждый журналист, на «Радио Свобода», оказывается, нет. Действующий сотрудник рассказывает, что в корпорации существует некая редакционная политика, которая навязывает корреспонденту темы и их подачу, порой, ломая профессиональные и человеческие принципы.
«Заключив контракт, я работаю уже более 2,5 лет. Я писал честно, объективно – как видел – о тех новостях и событиях, которые происходили. Но начал замечать, что некоторые новости, которые не были ангажированными, не были политизированными, носили честное содержание, не устраивали редакцию. Мне очень часто отказывали в публикации тех или иных новостей, которые носили нейтральный характер, даже без объяснения причины. А иногда смысл статей настолько искажали, что материал в корне менял содержание. На мои вопросы руководство внятно никогда не отвечало. Говорило лишь, что это не соответствует той информационной политике, которой придерживается «Радио Свобода», – рассказывает Андрей.
И никакие возражения против редакционной политики, да и указания на то, что опубликована откровенная ложь, которую он, по сути, не писал, от корреспондента в редакции «Радио Свобода» не принимают. И это тоже чётко прописано в контракте. «Фрилансер признаёт, что все права на журналистские материалы принадлежат компании. Компания имеет право редактировать, сокращать материалы и передавать их третьей стороне», – гласит один из пунктов контракта.
На понятии «фрилансер», обозначенном в договоре, хочется остановиться отдельно – в документе чётко говорится, кто это такой. А никто. И прав у него никаких нет. И защиты от редакции в чрезвычайной ситуации он не получит. «Фрилансер – свободный контрагент, не являющийся сотрудником компании, взаимоотношения регулируются данным соглашением, а не трудовыми нормами. Этот договор не даёт права на постоянное трудоустройство фрилансера и права на социальные льготы компании», – говорится в договоре.
А ещё фрилансер должен самостоятельно оплачивать все налоги. Он единолично отвечает за оформление документов в месте пребывания. А если случится, что на опубликованную под его именем ложь кто-то подаст судебный иск, все расходы понесёт исключительно автор. «Фрилансер компенсирует компании иски, претензии, возникающие вследствие работы фрилансера на компанию. Согласно этому соглашению фрилансер соглашается с соответствующим статусом, правилами и порядками Соединенных Штатов и отдельных штатов», – гласит договор. «Коллеги, которые в условиях информационного противостояния осознанно идут на сотрудничество с такими структурами, как «Радио Свобода», должны понимать, что они занимаются не журналистикой. Их призывает структура, которая, по сути, занимается информационной подрывной деятельностью», – говорит Ревенко.
Достоин внимания ещё один пункт договора, поскольку он напрямую связан с информационной безопасностью Российской Федерации. Он гласит, что принимаемый на работу в «Радио Свободы» корреспондент не должен иметь проблем со спецслужбами США. То есть фрилансер должен быть очень лоялен Америке. И особо его будут проверять на сотрудничество с российскими правоохранительными органами – в рядах американской компании шпионы не нужны. При этом сам журналист, собирающий информацию на территории России, фактически является иностранным агентом. И в Крыму такое присутствие не скрывали много лет.
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Не исключено, что именно из соображений собственной безопасности и осознания своей противозаконной деятельности многие известные журналисты покинули «Радио Свобода». Но на их место пришли другие – более беспринципные.
«Пришла молодая беспринципная поросль, которая готова за любые деньги сделать всё, что угодно. К ним я смело могу отнести и севастопольского блогера Андрея Васильева, и журналиста Филиппа Лебедева, который пишет под псевдонимом Давид Аксельрод. Также журналист, который прикрывается под личиной севастопольского отделения «Новой газеты» Иван Жилин. Керченский фрилансер Юлия Журавлева. И многих других к ним смело можно отнести», – перечисляет Андрей.
По данным Крыминформа, договоры о сотрудничестве с американским изданием, по которому фрилансеры получают деньги, сейчас имеют по меньшей мере десять журналистов в Крыму и Севастополе. Названные уже Васильев, Лебедев, Жилин и Журавлева своего сотрудничества с «Радио Свобода» почти не скрывают. Хотя на своих страницах в соцсетях предпочитают указывать другое место работы. Остальные стараются не афишировать свою деятельность под контролем американской структуры. К ним можно отнести бывшего главного редактора «Аргументы недели – Крым» Заира Акадырова, севастопольского внештатника Романа Черненко и ещё одного севастопольца Олега Леуса.
Договор с «Радио Свобода» не предусматривает распространение журналистом информации за рамками издания, но на страничках этих фрилансеров легко можно найти перепечатки статей антироссийских изданий, критику крымских властей и самый яркий негатив из жизни полуострова. Полная идентичность с настроениями в публикациях «Радио Свобода». «Во время Русской весны этот ресурс (Крым.Реалии), что называется, выворачивал «мехом наружу» все события, происходившие на полуострове, открыто поддерживал националистические символы, в первую очередь – лидеров меджлиса (организация запрещена на территории России за экстремизм), – вспоминает события 2014 года депутат Государственной думы, бывший вице-премьер правительства Крыма Руслан Бальбек. – Подавляющее большинство жителей полуострова наградили сайт «Крым.Реалии» прозвищем «брехунец» – незамысловато, но абсолютно точно для издания, замаравшего себя враньем и ненавистью ко всему российскому».
Андрей рассказал Крыминформу, что долгое время пытался сохранить за собой место в известном международном издании. И даже в какой-то момент перешёл на написание неполитических текстов. Но в конечном итоге всё-таки решил расстаться с «Радио Свобода». «Я понял, что честность и объективность для «Радио Свобода» не играет абсолютно никакой роли», – добавил он.
http://www.c-inform.info/comments/id/251 – полностью читать по ссылке
Источник: colonelcassad.livejournal.com