Главная » Мировоззрение, Психология

Мужская и женская мода как шизофрения лохов. Лекция Андрея Иванова

16:00. 23 июня 2017 Просмотров - 78 3 коммент. Опубликовал:
VLAD_Ant5_15_6_88-010-600x396

Иванов Андрей Аркадьевич рассказвает: по большому счёту, любая мода это развод лохов на деньги, а цивилизации – на безсмысленное прожигания ресурсов планеты Земля, как вполне материально конечного комического корабля, который, по большому счёту, самодостаточен для продолжительного полёта, если в нём не гадить и не вести себя как безмозглый паразит, сжирающий до нуля своего носителя…



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, мода, стиль
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
86% населения разделяет мнение Полторанина
...Но там, где население против, как в Швейцарии, миграция конкретно ограничивается...саммите» выступил Владимир Путин. Премьер, как известно, большой поклонник амурских тигров...этническую картину, окончательно искореняя русских как народ. Сегодня разные деятели, ...
О КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ДУХА, ИЛИ ВРЕМЯ ПИРАМИД
.... Рерих толковал слово «культура» и как «почитание Света». «Культ, — размышлял ... который серьёзно пытался осмыслить культуру как категорию. В докладе «Пути культуры... сознания землян-людей. — «ук» — у — мужская хромосома (игрек-хромосома), пришедшая Небесной...
МА
... РА) и букву К.К (како) - (Значение буквы в Глаголице) ... физическим).Тут перевод ясен, как день: Соединённое действие луны ... цели. Суть разницы природы мужского и женского пола. Но звук Т...луна не соблаговалила ему владеть какой-то вещью. Отраженный свет...
С Наступающим Новым годом и Рождеством!
... калечат накануне праздника, становится как-то не до веселья. ... у России были всегда, как всегда были внутри России несколько...беснуются те, кому это как кость в горле. Возрождение России... настоящим чудом. Таким же, как Рождество Христово. Наша страна особая...
Обращение Европы в христианство
...позже, когда скандинавы приняли христианство. Как такое понимать? К сожалению, ...городов западниками обычно упоминается Венета, как рассадник балтийского пиратства, и ...Новгорода.Арабские летописи подробно рассказывают как объединенные флоты руссов и ...
Образ «плохого парня» как лейтмотив в кинематографе
...льстит подобная история о силе женской (ее) красоты, и ...-зрительнице:Героиня настолько прекрасна как человек, что смогла перевоспитать...ассоциировать зло с романтикой и мужской силой. Злодей, ставший ... людей.На парней эта мода тоже действует, но более...

3 коммент.»

  • 15150 9775
    Ликвидатор 23 июня 2017 в 16:11 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    мода – изначально дурь. Вещь либо удобная и красивая, либо нет. Остальное – лохотрон. как и всё тут. Понимающих что-либо за земле – немного. планета заселена ……., которым на такие сайты – пофиг.

    Ответить
  • 432 212
    ФЕДОР ЗИМИН 23 июня 2017 в 16:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    При помощи программы: “Гугл Земля” я гуляю по улицам больших городов, рассматриваю и людей тоже. Везде люди одеты одинаково – не по моде, в удобной для них одежде. Может быть я ошибаюсь?

    Ответить
  • 6070 3395
    Lada 23 июня 2017 в 16:35 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Согласна…идустрия “моды”- неплохая кормушка для её устроителей,своего рода ИГРА ,приносящая большие деньги…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>