Мужская и женская мода как шизофрения лохов. Лекция Андрея Иванова
16:00. 23 июня 2017 Просмотров - 78 3 коммент. Опубликовал: brahman
Иванов Андрей Аркадьевич рассказвает: по большому счёту, любая мода это развод лохов на деньги, а цивилизации – на безсмысленное прожигания ресурсов планеты Земля, как вполне материально конечного комического корабля, который, по большому счёту, самодостаточен для продолжительного полёта, если в нём не гадить и не вести себя как безмозглый паразит, сжирающий до нуля своего носителя…
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
мода – изначально дурь. Вещь либо удобная и красивая, либо нет. Остальное – лохотрон. как и всё тут. Понимающих что-либо за земле – немного. планета заселена ……., которым на такие сайты – пофиг.
loading...
При помощи программы: “Гугл Земля” я гуляю по улицам больших городов, рассматриваю и людей тоже. Везде люди одеты одинаково – не по моде, в удобной для них одежде. Может быть я ошибаюсь?
loading...
Согласна…идустрия “моды”- неплохая кормушка для её устроителей,своего рода ИГРА ,приносящая большие деньги…