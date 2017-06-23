Мужская и женская мода как шизофрения лохов. Лекция Андрея Иванова

Иванов Андрей Аркадьевич рассказвает: по большому счёту, любая мода это развод лохов на деньги, а цивилизации – на безсмысленное прожигания ресурсов планеты Земля, как вполне материально конечного комического корабля, который, по большому счёту, самодостаточен для продолжительного полёта, если в нём не гадить и не вести себя как безмозглый паразит, сжирающий до нуля своего носителя…

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com