… На самом деле подростков, воевавших против фашистов, было гораздо больше — их число оценивается примерно в 300 тысяч. 50 тысяч погибли в боях и под пытками. До наших дней дожили единицы. Имена и подвиги многих юных героев стали известны лишь недавно — в результате масштабного поискового проекта «Маленькие герои большой войны».

О некоторых отважных подростках «Комсомолке» рассказал один из инициаторов проекта, историк и писатель Аркадий Никоноров.

Артур Капустин, 10 лет:

Юный ас сбил немецкий самолет

Пожалуй, самый невероятный эпизод «детской войны» — это история о том, как десятилетний мальчик сбил немецкий самолет. В воздушном бою. В штурмовую авиацию Артур попал благодаря родственным связям. Его отец — летчик-ас Александр Капустин. Когда немца погнали на запад и эскадрилья перебазировалась из родного Днепропетровска в Варшаву, Капустин-старший решил взять сына с собой. Летел пацан в хвосте, в кресле стрелка, с отцом переговаривался по ларингофону. Тогда ас и объяснил ему задачу стрелка — прикрывать хвост.

Артур Капустин (в середине) сбил немецкий самолет в воздушном бою.

Мальчишку в 658-м авиационном полку приняли — не отсылать же обратно. А на день рождения, когда пацану исполнилось 10 лет, стрелок дядя Вася из отцовского экипажа подарил трофейный вальтер. Однажды, гуляя по лесополосе, примыкающей к летному полю, Артур вдруг услышал немецкую речь. Два немца скидывали военную амуницию и переодевались в гражданское. Тут хлопец выскочил из кустов и как заорет: «Хенде хох!» И трижды выстрелил в воздух. Немцы бросились наутек, но вскоре были задержаны советским патрулем.

Но главный свой подвиг Артур совершил позже. Эскадрилья майора Капустина бомбила Берлин. В один из полетов взяли мальчишку — на вражеское логово сверху посмотреть. Посмотрели. Но при возвращении были атакованы «Мессершмитами». Одного дядя Вася сбил, но второй дал прицельную очередь.

— Береги хвост, — из последних сил повторил раненый стрелок знакомые слова.

Мальчик знал, что делать: не раз они с дядей Васей репетировали это на земле. Прильнув к пулемету, нащупал гашетку, поднял ствол навстречу «мессеру» и дал длинную очередь. Разрисованный драконами немец сделал крутой вираж, а потом пошел к земле. То ли Артур его сбил, то ли только отпугнул, а добили участвовавшие в бою наши истребители, уже не узнать…

За нарушение дисциплины оба Капустина получили нагоняй от командира. А за уничтоженный самолет Артуру вручили медаль «За боевые заслуги».

В Берлин он вошел 2 мая 1945 года вместе со своим авиаполком. А на стене Рейхстага вместо росписи оставил обведенный мелом контур своей левой ладошки.

Георгий Добровольский, 13 лет:

Уцелел в боях, но погиб в космосе

Георгий Добровольский перенес несколько допросов и был приговорен к 25 годам каторжных работ. Но сумел бежать.

Среди тех, кто ещё в детские годы стал солдатом, немало известных людей. Например, летчик-космонавт Георгий Добровольский. Родился и жил в Одессе, на знаменитых Ближних Мельницах, живописной окраине, воспетой Валентином Катаевым в повести «Белеет парус одинокий». Когда началась война, Жоре только исполнилось 13. Парнишка как мог помогал взрослым подпольщикам, вел разведку, вместе со сверстниками таскал у немцев оружие и боеприпасы, передавал своим. Ребята даже организовали подпольный арсенал. В феврале 1944 года напоролся на облаву, был схвачен румынскими жандармами. При обыске нашли пистолет. «Откуда?» — «Нашел, хотел сдать…» Выдержал несколько допросов, но не раскололся. Улик против парня не было, и военно-полевой суд проявил «гуманность»: приговорил 15-летнего подростка к 25 годам каторжных работ. В марте 1944 года ему удалось бежать. По некоторым данным, благодаря тому что его старшие товарищи подкупили охрану. А в апреле Одессу освободили. Что было потом, известно: окончил военно-авиационное училище, стал космонавтом. И надо же: уцелев в войну, трагически погиб 30 июля 1971 года при спуске космического аппарата вместе со своими товарищами космонавтами Виктором Пацаевым и Владимиром Волковым.

Константин Феоктистов, 16 лет:

Чудом выжил после расстрела

В 1964 году Феоктистов стал первым в мире гражданским космонавтом и единственным в истории советской космонавтики беспартийным, совершившим космический полет.

Своя военная эпопея была и у другого космонавта — Константина Феоктистова. В июне 1942 года, когда немцы прорвались к Воронежу, вместе с остальными жителями он ушел из города. Встретив наши части, упросил офицеров взять его с собой: мол, отлично знаю город, пригожусь. Упрямого парня приняли, зачислили на ускоренные курсы в разведшколу. Четыре раза он переплывал Дон с левого берега на правый, чтобы добыть сведения о противнике. При выполнении пятого задания был схвачен эсэсовским патрулем. Навсегда врезалось в память, как офицер, поставив подростка на краю ямы, словно раздумывая, несколько раз наставлял на него и снова опускал советский ТТ — почему-то именно этот вид оружия был у врага. И все-таки выстрелил. Пуля попала в челюсть и прошла навылет через шею. Оглушенный парень упал в яму и замер. Только бы не пошевелиться, не застонать. К счастью, контрольный выстрел эсэсовец делать не стал. Ночью Константин выбрался и, с трудом переплыв Дон, истекая кровью, вернулся к своим.

Аркадий Каманин, 14 лет:

Самый молодой летчик СССР

В 14 лет Аркадий Каманин уже начал самостоятельно летать.

Военные летописи хранят историю ещё об одном юном герое — тоже большом любителе неба и тоже сыне отважного летчика. Речь об Аркадии Каманине. Его отец Николай Каманин вместе со своим другом Михаилом Водопьяновым участвовал в легендарном спасении челюскинцев.

Когда началась война, Аркадий пошел работать на авиазавод, потом отец забрал его в свою штурмовую авиадивизию. В 14 лет Каманин-младший начал самостоятельно летать и стал самым молодым летчиком Великой Отечественной. Во время одного из полетов заметил на нейтральной территории наш подбитый самолет. Приземлился, под минометным огнем обнаруживших его немцев сумел вытащить раненого летчика, перенести его в свой самолет и благополучно вернулся в расположение части. Сам погибай, товарища выручай — за верность этому старому суворовскому девизу юный пилот был награжден орденом Красной Звезды. И это была далеко не последняя его награда. К концу войны на счету было 650 боевых вылетов.

Жизнь его оборвалась трагически. Уже после войны, готовясь поступать в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, он умер в 18 лет от менингита.

Георгий Артёменков, 14 лет:

Дошел до Рейхстага

На снимке — разведчики 756-го полка 150-й стрелковой дивизии. Те самые, кто водружал Знамя Победы над Рейхстагом.Фото: «КП» АРХИВ

На этом снимке, сделанном в Берлине 2 мая 1945 года, — разведчики 756-го полка 150-й стрелковой дивизии. Те самые, кто водружал Знамя Победы над Рейхстагом. В верхнем ряду крайний справа — Михаил Егоров, рядом с ним — Мелитон Кантария. Остальные солдаты на фото — сопровождавшие их бойцы группы прикрытия. А парнишка в середине — 14-летний Гоша Артёменков.

Его история похожа на сюжет приключенческого романа. Сбежал на фронт, прибился к дивизии под Старой Руссой да так и дошагал с ней до Берлина. Не где-нибудь, а в разведке. Несколько раз Гошу отправляли домой, но всякий раз пацан сбегал от сопровождающих и возвращался в часть. А после того как он одной очередью уложил троих обошедших наших разведчиков немцев, разговоры о переводе в тыл прекратились.

— Снимок появился случайно, — рассказывал много лет спустя сам Георгий Артёменков. — Кто-то подвернулся с фотоаппаратом. Одно мгновение, щелчок — и всё. А в середине 70-х увидел я его в «Комсомолке» с подписью «Где ты, сын полка?».

Сейчас ветеран живет в Беларуси, в Гомеле.

Володя Саморуха, 11 лет:

Орден Красной Звезды за 500-километровый рейд

Володя Саморуха выполнял задание командира по поиску партизанского отряда.

Не только летчики подвергали своих детей смертельному риску. Под Винницей действовал партизанский отряд под командованием бывшего секретаря райкома Петра Саморухи. Связи ни с Москвой, ни с другими отрядами не было. Только слышали, что есть на Западной Украине крепкая группа «Победители» во главе с Дмитрием Медведевым. Хорошо бы с ними связь установить. И командир послал на это задание своего 11-летнего сына Володю. Одну записку зашил в фуражку, другую — в куртку. За две недели мальчик прошел от деревни к деревне 500 км и добрался до Ровно. А дальше начинается самое невероятное.

Отец сказал найти партизан. Но как? Володя стал крутиться у мастерской часовщика. Почему именно там? Нет ответа. Но штука в том, что эта мастерская и была партизанской явкой. Как парень догадался? Случайно? Или отец, отправляя, дал оперативные варианты: часовщик, обувщик… Через несколько дней кто-то из подпольщиков приметил мальца. «Чего потерял?» — «Партизан ищу!» Так описывал эту историю в своих мемуарах сам Медведев. Парня решили взять в отряд и там выяснить. Вечером подхватили — и в условное место. Там машина. И немецкий офицер. Тут Володя с криком «Да я пошутил насчет партизан!» кинулся наутек. Теперь уже партизанам стало не до шуток: неужели провокатор от полицаев? Мигом догнали странного пацана. Разговор пошел серьезный. Но вскоре все прояснилось: мальчик, увидев немецкого офицера, подумал, что попал к врагам. Офицер тот, кстати, был не кто иной, как знаменитый Николай Кузнецов (Пауль Зильберт) — кто же не знает снятый о нем фильм «Подвиг разведчика»!

Информацию о винницком отряде Медведев доложил в Москву, к Петру Саморухе и его товарищам прилетел самолет с Большой земли, доставил оружие, забрал раненых. Только одну просьбу Саморухи-отца Медведев не смог выполнить — отправить сына в Москву. Тот наотрез отказался. И довоевал под началом командира легендарного отряда до начала

1944-го, когда Винницкая область была освобождена от фашистов. Тогда Володя встретился наконец с отцом. А за свой 500-километровый рейд получил орден Красной Звезды.

Катя Михайлова, 15 лет:

Попросилась у Сталина на фронт

После войны Екатерина Илларионовна долгие годы работала врачом.

Катя Михайлова, приписав себе два года, ушла санинструктором на фронт. Участвовала в Сталинградской битве, служила в разведке морской пехоты. «Женщин в морскую пехоту не брали, но я написала письмо Сталину, и меня приняли», — рассказывала она позже. Самым тяжелым был бой при форсировании Днестровского лимана в конце августа 1944 года. Оказала первую помощь семнадцати тяжелораненым, забросала гранатами дзот и подавила огневую точку, уничтожила в ходе боя два десятка гитлеровцев, да ещё 12 взяла в плен. Была представлена к званию Героя Советского Союза. Награда пришла через много лет после войны.

А самым памятным сражением она назвала форсирование Дуная в районе крепости Илок (сейчас — Хорватия) в декабре 1944-го. Морпехи наскочили на шквальный огонь. Санинструктор не успевала выносить раненых из воды. Ослабевшие бойцы тонули. Тогда девушка сообразила: не тратить время на то, чтобы дотащить раненых до берега, а привязывать их ремнем к деревьям, затопленным разлившимся Дунаем. Параллельно помогала боевым товарищам атаковать: лично уничтожила пять гитлеровцев.

Об отважной разведчице писали книги, сняли фильм. А в 2008 году она столкнулась с большой человеческой низостью: две воровки, прикинувшись сотрудницами собеса, пришли к ней в дом, отвлекли и срезали с её парадного кителя в шкафу все награды, включая Звезду Героя. Об ограблении написали в прессе. Нет худа без добра: благодаря этому многие люди узнали о ней, пошел целый шквал звонков и писем со словами поддержки. Преступниц не нашли, но награды восстановили. Екатерина Илларионовна (в замужестве уже Демина) и сейчас жива, только чувствует себя неважно — годы.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Бомба по расписанию

— Когда началась война, мне было 10 лет, — рассказал «КП» один из инициаторов проекта Аркадий Никоноров. — Отца призвали на фронт, а мы с матерью (еще у меня были младшие сестренка и брат) ушли с партизанами. В знаменитые брянские леса…

Отряд, куда ушла его семья, состоял из двух групп. Боевая нападала на немцев и полицаев, взрывала склады, пускала поезда под откос. А был ещё «тыл»: старики, женщины, дети, хозяйственные службы, лазарет. Аркаша был связным между этими подразделениями.

«Тыл» располагался глубоко в лесу.

Один из инициаторов проекта «Маленькие герои большой войны» Аркадий Никоноров сам был партизаном.

— Мобильную партизанскую группу немцы захватить не смогли, отыгрались на нас, — рассказывает Аркадий Никоноров. — Согнали в лагерь прямо там же, в лесу, требовали выдать информацию по боевому подразделению. Но никто не стал предателем. И на меня никто не указал как на связного. Тогда немцы придумали вот что. Каждое утро ровно в 10 часов над нами поднимался разведывательный самолет — «рама». Делал несколько кругов, нагоняя страх, потом сбрасывал бомбу. Одну. И мы, задрав головы, смотрели на эту маленькую точку, которая разрасталась и, казалось, летит прямо на тебя — куда-то бежали, пытаясь угадать безопасное место. А она словно меняет траекторию в полете — и все равно в тебя метит. И взрыв! Человек по пять, порой до десятка погибало. Их в этой воронке и хоронили. Потом приходили немцы с полицаями и спрашивали: ну что, скажете, где главный отряд? И все равно никто не выдавал. На следующее утро — снова бомба…

Из плена их выкупила соседка. Узнала, что они в неволе, и отдала свое золотое кольцо полицаю. Семью выпустили за оцепление. Освободили их в августе 43-го — в ходе знаменитой Брянской операции. А потом отец вернулся с фронта. Живой. Так что вся семья уцелела. Редкая удача по тем временам.