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Как фанера над Парижем: F-35 «сенсационно опозорился» в Ле-Бурже

23:07. 23 июня 2017 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал:
f35
 
В понедельник, 19 июня, во Франции стартовал один из крупнейших мировых авиасалонов. На аэродроме в Ле-Бурже десятки стран продемонстрируют свои последние боевые машины и их возможности. В западной прессе настоящей сенсацией назвали выступление американского истребителя пятого поколения F-35. Широкой публике впервые продемонстрировали пилотажные возможности этого проблемного самолёта, который, тем не менее, Вашингтон уже активно продаёт своим союзникам. Представители Lockheed Martin заявили, что выступление буквально уничтожит все доводы скептиков. Историк и эксперт по развитию военной техники Алексей Славицкий прокомментировал корреспондентам iReactor главную сенсацию Ле-Бурже....
 
 
 
 
««Он всё же может летать», - это всё, что говорит полёт F-35 во Франции. Программа полёта американской машины оказалась предельно стандартной и на уровень сенсации никак не тянет. Такие фигуры высшего пилотажа способны легко выполнять все самолёты четвёртого поколения, и некоторые третьего.
Но зрители, эксперты и потенциальные покупатели явно ожидали большего. Вся шумиха вокруг этого полёта сформировалась из-за завышенных ожиданий. Американцы слишком уж расхваливали своё предстоящее выступление, но на деле не показали ничего нового.
 
Зато всплыли старые проблемы. Во время выступления было видно, что пилот ведёт машину крайне осторожно и на относительно малых скоростях, а в повороты ложится очень плавно. Вероятнее всего инженерам Lockheed Martin так и не удалось решить проблему с перегрузками. Насколько мне известно, ещё пару лет назад для F-35 поставили временный порог перегрузки в 6G. Но, как говорится, нет ничего более постоянного чем временное. Сравните, у российских машин, да и у европейских тоже, предельная перегрузка составляет 9G. И это не предел, выше просто пилот не выдержит. А 6G - это, например, уровень советского дозвукового штурмовика Су-25.
 
 
 
 
Дебютное выступление американского истребителя в Ле-Бурже показало, что машина всё ещё не готова. Однако Вашингтон уже настойчиво продал её многим своим союзникам. Ничего удивительного в том, что теперь западная пресса кричит о сенсации и поёт дифирамбы возможностям F-35. Но, если быть честными, самолёт в очередной раз сенсационно опозорился – это не выступление самого современного истребителя на планете. Контракты от независимых покупателей Lockheed Martin не светят – с этим F-35 пролетел как фанера над Парижем. Если бы французы не запретили нашим компания привезти боевые образцы, то мы бы с вами увидели выступление настоящих победителей».
 
Источник фото: 301fw.afrc.af.mil
 
 
Источник: https://inforeactor.ru/82039-kak-fanera-nad-parizhem-f-35-sensacionno-opozorilsya-v-le-burzhe?utm_source=main.news
Метки: f-35, авиасалон, Ле-Бурже, Париж, Су-35
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