И ты, Вьетнам! Почему мы продаем ему сырье, а он нам – электронику?
Даже скучная таможенная статистика иногда способна шокировать. И заставить крепко задуматься.
Вопрос на засыпку: как вы считаете, какие товары занимают самую большую долю в российском импорте из Вьетнама?
Пока мысли шевелятся в голове эрудитов, можно порассуждать о том, что Социалистическая Республика Вьетнам – типичная страна третьего мира, бывшая аграрная глубинка, которая только сейчас совершает свой индустриальный переход. Отставая от Китая лет на 25-30. Что может великая Россия импортировать оттуда?
Итак по данным таможенной статистики, основной удельный вес в российском импорте вьетнамских товаров заняла такая группа, как... электрические машины и оборудование, а также комплектующие. На неё приходилась почти половина импортных поставок.
Неожиданно, правда?
Ключевой статьёй российского экспорта во Вьетнам при этом остаётся нефть и продукты её переработки. По удельному весу она опережает даже военные товары (проходящие по секретным статьям статистики). Третье место занимают металлы и изделия из них.
То есть по структуре российско-вьетнамская торговля немного напоминает товарооборот с развитыми странами. Мы туда нефтянку и прочее сырьё, а оттуда нам – электронику и оборудование.
Конечно, такой перекос возможен отчасти благодаря малым абсолютным показателям товарооборота двух наших стран. Это всего лишь 3,8 млрд. долл. Ну, и самое главное в импорте вьетнамских электротоваров – сотовые телефоны. Мы закупили их почти на 1 млрд. долл. в 2016 году.
Кстати, говорят, Самсунги вьетнамской сборки совсем неплохи.
Тут можно было бы и поставить точку, похихикав над парадоксами статистики. Но вот какой еще момент интересный вырисовывается.
В России давно уже есть фирменный завод Samsung Electronics, где выпускаются телевизоры, мониторы и стиральные машины. Ну, как выпускаются... Собирают – было бы точнее сказать, хотя пластиковые корпуса штампуются именно в России, да и некоторые печатные платы пропаиваются там же, под Калугой.
Вопрос: почему же сотовые телефоны и смартфоны выгоднее везти в Россию из Вьетнама, а не собирать на месте, благо площади есть и опыт успешный тоже?
Сразу можно сказать, это не зарплатная история. Зарплата рабочих на «Самсунг Электроникс Рус Калуга» – в среднем 25 тыс. руб. при нормальном графике с 8-00 до 17-00, всеми перерывами и выходными. Вахтовым методом, со сверхурочными, можно заработать 38-45 тыс. руб.
Эта вахтовая работа, надо сказать, не сахар. Стоячая. Обед 40 минут, 2 перерыва по 10 минут. Спецодежда выдаётся, проживание бесплатное в общежитии, транспорт до предприятия за счёт работодателя. В Москве так на стройках таджики-гастарбайтеры вкалывают.
Во Вьетнаме, несмотря на мифы о дешёвой рабочей силе, зарплаты сейчас совсем не крохотные. Да, работницы обувных и швейных фабрик получают всего 200-250 долл. в месяц. А вот уже в электронной промышленности платёжки совсем другие. Рабочих там в среднем имеют 350-450 долл., в зависимости от условий труда и квалификации. ИТРы из местных получают от 500 долл. На совместных предприятиях есть ещё годовые и квартальные бонусы.
Но 25 тыс. руб. – это где-то 430 долл. по текущему курсу. То есть по зарплатам и условиям труда российский работяга «Самсунг Электроникс Рус...» не сильно отличается от своего вьетнамского собрата. А по квалификации – ну чем вчерашний крестьянин из провинции Лаокай лучше калужского пролетария в третьем поколении?
Так почему же транснациональной корпорации Samsung Electronics (и многим другим, наверное) выгоднее выпускать всё мало-мальски высокотехнологичное во Вьетнаме и Лаосе – и затем везти 10-20 дней в Россию? А не развивать аналогичное производство на российских площадках? Вопрос вопросов.
А.Нальгин
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/19183/-
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Автор прав.
Наши власти превращают Россию в сырьевой придаток не только Запада,
но Китая и других стран АТР.
Вместо того, чтобы газифицировать
Сибирь и ДВО, а также заняться глубокой переработкой углеводородов на базе высоких технологий.
Разграбление национальных богатств
страны продолжается, в т.ч. и сибирского леса.