Главная » Самое самое, Экономика

И ты, Вьетнам! Почему мы продаем ему сырье, а он нам – электронику?

15:03. 23 июня 2017 Просмотров - 183 Один комментарий Опубликовал:

¿Ã∞«»Ò »∏¿Â ∫£∆Æ≥≤ ªÁæ˜¿Â πÊπÆ

 

Даже скучная таможенная статистика иногда способна шокировать. И заставить крепко задуматься.

Вопрос на засыпку: как вы считаете, какие товары занимают самую большую долю в российском импорте из Вьетнама?

Пока мысли шевелятся в голове эрудитов, можно порассуждать о том, что Социалистическая Республика Вьетнам – типичная страна третьего мира, бывшая аграрная глубинка, которая только сейчас совершает свой индустриальный переход. Отставая от Китая лет на 25-30. Что может великая Россия импортировать оттуда?

Итак по данным таможенной статистики, основной удельный вес в российском импорте вьетнамских товаров заняла такая группа, как... электрические машины и оборудование, а также комплектующие. На неё приходилась почти половина импортных поставок.

Неожиданно, правда?

Ключевой статьёй российского экспорта во Вьетнам при этом остаётся нефть и продукты её переработки. По удельному весу она опережает даже военные товары (проходящие по секретным статьям статистики). Третье место занимают металлы и изделия из них.

То есть по структуре российско-вьетнамская торговля немного напоминает товарооборот с развитыми странами. Мы туда нефтянку и прочее сырьё, а оттуда нам – электронику и оборудование.

Конечно, такой перекос возможен отчасти благодаря малым абсолютным показателям товарооборота двух наших стран. Это всего лишь 3,8 млрд. долл. Ну, и самое главное в импорте вьетнамских электротоваров – сотовые телефоны. Мы закупили их почти на 1 млрд. долл. в 2016 году.

Кстати, говорят, Самсунги вьетнамской сборки совсем неплохи.

 

Тут можно было бы и поставить точку, похихикав над парадоксами статистики. Но вот какой еще момент интересный вырисовывается.

В России давно уже есть фирменный завод Samsung Electronics, где выпускаются телевизоры, мониторы и стиральные машины. Ну, как выпускаются... Собирают – было бы точнее сказать, хотя пластиковые корпуса штампуются именно в России, да и некоторые печатные платы пропаиваются там же, под Калугой.

Вопрос: почему же сотовые телефоны и смартфоны выгоднее везти в Россию из Вьетнама, а не собирать на месте, благо площади есть и опыт успешный тоже?

Сразу можно сказать, это не зарплатная история. Зарплата рабочих на «Самсунг Электроникс Рус Калуга» – в среднем 25 тыс. руб. при нормальном графике с 8-00 до 17-00, всеми перерывами и выходными. Вахтовым методом, со сверхурочными, можно заработать 38-45 тыс. руб.

Эта вахтовая работа, надо сказать, не сахар. Стоячая. Обед 40 минут, 2 перерыва по 10 минут. Спецодежда выдаётся, проживание бесплатное в общежитии, транспорт до предприятия за счёт работодателя. В Москве так на стройках таджики-гастарбайтеры вкалывают.

Во Вьетнаме, несмотря на мифы о дешёвой рабочей силе, зарплаты сейчас совсем не крохотные. Да, работницы обувных и швейных фабрик получают всего 200-250 долл. в месяц. А вот уже в электронной промышленности платёжки совсем другие. Рабочих там в среднем имеют 350-450 долл., в зависимости от условий труда и квалификации. ИТРы из местных получают от 500 долл. На совместных предприятиях есть ещё годовые и квартальные бонусы.

Но 25 тыс. руб. – это где-то 430 долл. по текущему курсу. То есть по зарплатам и условиям труда российский работяга «Самсунг Электроникс Рус...» не сильно отличается от своего вьетнамского собрата. А по квалификации – ну чем вчерашний крестьянин из провинции Лаокай лучше калужского пролетария в третьем поколении?

Так почему же транснациональной корпорации Samsung Electronics (и многим другим, наверное) выгоднее выпускать всё мало-мальски высокотехнологичное во Вьетнаме и Лаосе – и затем везти 10-20 дней в Россию? А не развивать аналогичное производство на российских площадках? Вопрос вопросов.

 

 

А.Нальгин
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/108984/19183/-

Метки: промышленность, экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Отсталая Россия при режиме Путина
... психику россиян. Теперь несложно понять почему Владимир Путин имеет 95% рейтинг...
Реплика об одобрении Президентом политики ЦБ РФ
... по своим местам”, то ли ему ещё не хватает силёнок, чтобы... я склонен ко второму варианту. Почему? Есть один, но очень чёткий...
Захар Прилепин: Наш основной конфликт с либералами…
... в государственной системе, которые представляются ему наиболее благонадежными. Это были люди... слова — преображение. Нам нужно преображение России, нам нужна перезагрузка. Нам нужно, чтобы сильные...
ЦБ РФ - ОПГ с неограниченными полномочиями
... лицензии, полученные ЦБ РФ, позволяют ему... заниматься медицинской деятельностью, продавать алкоголь...
Зерно вывозят на свалки, оно дешевле навоза
... «Где вы были и почему не сохранили зерно, когда имели... ведь не забывайте, что нам надо выплачивать долги банкам. Ведь... из последнего, зерно уже продают по бросовым ценам. При ... хорошо выращивает пшеницу, зачем ему дополнительное производство? Если так ...
Технология спаивания (2012) DVDRip
В начале 2012 года вышел новый антиалкогольный фильм "Технология спаивания". В фильме приведены интересные данные и сведения об употребления алкоголя. Развенчивается миф о том, что русские всегда пили спиртное. Это ложь. Мы были самым непьющим ...

Один комментарий»

  • 787 679
    Руса 23 июня 2017 в 15:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Автор прав.
    Наши власти превращают Россию в сырьевой придаток не только Запада,
    но Китая и других стран АТР.
    Вместо того, чтобы газифицировать
    Сибирь и ДВО, а также заняться глубокой переработкой углеводородов на базе высоких технологий.
    Разграбление национальных богатств
    страны продолжается, в т.ч. и сибирского леса.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>