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Две трети спиртных напитков в России не соответствуют стандартам

08:50. 23 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Две трети (65%) алкогольной продукции в России изготовлены с нарушениями государственных стандартов, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на проект итогового доклада Росалкогольрегулирования по результатам проверок за прошлый год.

По данным газеты, в 2016 году эксперты Росалкогольрегулирования провели испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам. Испытания проводились в трех экспертных центрах, созданных для выявления недоброкачественной и небезопасной для здоровья граждан алкогольной продукции.
 
"Более 65% алкогольной продукции в России не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам, показали проверки Росалкогольрегулирования (РАР), проведенные в прошлом году", — говорится в сообщении газеты.
 
В то же время в Роспотребнадзоре "Известиям" заявили, что в целом алкогольная продукция в России безопасна и соответствует нормативным требованиям, ее можно оценить как стабильно качественную. В прошлом году Роспотребнадзор исследовал 11,3 тысячи проб алкогольной продукции, из них не соответствовало обязательным требованиям 416 проб (3,6%), в том числе 79 — импортного производства.
 
https://ria.ru/economy/20170623/1497126684.html
Метки: Новости
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