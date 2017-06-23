Чем насыщен лесной воздух

Лесной воздух содержит более 200-т биологически активных летучих веществ. Они значительно улучшают умственную и физическую деятельность всех систем организма (в том числе сердечно-сосудистой), повышают устойчивость организма к инфекциям и токсинам, повышают содержание гемоглобина в крови, нормализуют частоту пульса, улучшают легочную вентиляцию.



Фитонциды, содержащиеся в лесном воздухе, подавляют размножение болезнетворных бактерий. Больше всего фитонцидов выделяют пихта, сосна, ель, можжевельник, черемуха, дуб, берёза и клён. Наибольшая концентрация фитонцидов в лесном воздухе наблюдается в июне, после полудня, в молодом лесу.

Фитонциды оказывают положительное влияние на иммунную систему, дыхание и кровообращение.

Лесной воздух наполнен отрицательно заряженными аэроионами, которые благотворно действуют на весь организм, повышают интенсивность газообмена, регулируют дыхание. Больше всего воздух насыщен аэроионами вблизи дубов и берёз.



Необычайными целебными свойствами и чистотой воздуха отличаются хвойные леса. В них особенно легко дышится. Кроме большого количества фитонцидов и аэроионов воздух здесь наполнен чудесным ароматом хвойной смолы. Содержащееся в хвое эфирное масло, окисляясь при взаимодействии с кислородом, насыщает атмосферу целебным озоном.

Летучие вещества, выделяемые хвоей сосны, кедра, пихты, ели, можжевельника, положительно влияют на организм: успокаивается нервная система, снимается усталость и напряжение, увеличивается жизненная ёмкость лёгких. Для людей, страдающих безсонницей, различными нервными расстройствами, заболеваниями органов дыхания – такой воздух просто необходим, как первейшее лечебное средство.

Почаще бывайте в лесу и будьте здоровы!







Источник: nashaplaneta.su