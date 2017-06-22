Украденное каменное зодчество Руси

Мы смеёмся над стереотипами, прочно обосновавшимися в сознании иностранцах о России и о русских. И даже не осознаём того факта, что сами находимся в плену подобных штампов о самих себе. Например, какая картинка рисуется в вашем сознании, среднестатистического жителя современной России, при упоминании словосочетаний «Владимирская Русь», или «древняя Русь»? Не погрешу против истины, если скажу, что в большинстве своём, мы представляем Русь такой:

Миф о сплошь деревянной Руси настолько укоренился в нашем сознании, что даже реконструируя старинные здания и сооружения, реставраторы зачастую намеренно добавляют русского колорита там, где им и не пахло. Все прекрасно знают, что Изборск был изначально построен полностью из камня. Там и по сей день даже сараи и курятники сложены из известняка.

Предлагаю взглянуть на заглавную фотографию. Это здание интересно со всех сторон. Сразу же бросается в глаза, что деревянная у него только надстройка, а «цокольный» этаж сложен из кирпича. При чём он явно занесён грунтом. Не врос в землю, а занесён песком и глиной. Это уже понятно практически всем. Цокольные этажи не строят из кирпича, в силу неустойчивости обожженной глины к воздействию влаги.

Именно потому вокруг здания выкопан ров, чтобы грунтовые воды не разрушили кирпичное основание, оставшееся от прежней постройки. Надстройка из древесины сделана гораздо позже, при ликвидации последствий наводнения. Примечательно, что на кровле имеются «урны», точнее вазы, которые в прошлом использовались как светильники. Вероятно, реставраторы здания восстановили их, чтобы придать зданию первоначальный внешний вид. А по назначению вазы уже, конечно не использовались.

Для полноты картины, вот ещё один архитектурный памятник Новосибирска:

Пожалуйста, вот целиком каменное здание, не пострадавшее от потопа. И такая картина наблюдается на всей территории Российской империи в девятнадцатом веке. Но это практически вчера, а ранее, может быть Русь всё-таки была деревянной? Мой ответ – да. Она на самом деле в большинстве своём была деревянной, ровно на столько же насколько была деревянной и Европа, да и остальные земли. Однако свидетельств существования развитого каменного зодчества на Территории Великой Тартарии величайшее множество. Не меньше, чем в других странах, а может быть, даже больше.

Только до наших дней в целости их почти не сохранилось, но причиной тому, скорее всего, явились более разрушительные последствия стихии для России, нежели для той же Италии с её «Вечным городом». И последние данные археологии дают веские основания утверждать, что это не просто версия. Одна из самых ярких находок – цоколь одного из храмов двенадцатого века на территории Боголюбского монастыря во Владимирской области.

Храм Рождества Богородицы и остатки палат Андрея Боголюбского

Вероятно, изначально храм был на четверть выше, чем сегодня. Потому, что нижний его этаж оказался полностью погребён под заносами, которые археологи называют «культурным слоем». Даже если это цокольный этаж, то кто возьмётся объяснить, зачем было изготавливать его детали в таком виде:

Ведь не требуется быть профессиональным строителем для того, чтобы понять, что те элементы, которые находились под землёй на порядок выше по качеству исполнения. Т.е., следуя логике ортодоксальных историков, то, что в земле должно быть изящным, красивым, исполненным на высочайшем технологическом уровне, а то, что на поверхности «и так сойдёт». А ведь мы наблюдаем именно это. То, что было построено поверх засыпанного этажа, превращённого стихией в «цокольный этаж», выглядит как жалкая «халтура».

Но вместо этого наши отечественные историки заявили… Вы не поверите… Они сказали, что они «…обнаружили остатки храма, выстроенного в XII веке предположительно итальянскими мастерами». (оригинал статьи здесь: < ![CDATA[ ]]> https://zebra-tv.ru/novosti/chetvertaya-rubrika/ch…< ![CDATA[]]> )

Ну а как же ещё! Конечно, итальянцы для русских храмы строили. А ничего, что страна Италия появилась только в 1861 году, когда в Лондоне уже метро открыли? Ведь до того, на месте Италии существовали разрозненные княжества! Нашим учёным никак не преодолеть стереотип о деревянной Руси, и как только попадается что-то не соответствующее, заложенному со школьной скамьи клише, они впадают в ступор, и начинают искать объяснения согласно, зазубренной методичке. Раз не похоже на русское, значит оно скандинавское. Не соответствует скандинавскому, тогда итальянское. Ну а то? Кремль то московский, фрязины строили…

А ведь все прекрасно знают, что Москва была всегда во все времена белокаменной. Углич, Ростов, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир, Кострома, и все города Московии так же были построены из белого камня, который сегодня почти не сохранился. Его находят при раскопках, и учёные ломают голову, где же этот камень русичи добывали. Версия об искусственном происхождении камня не стоит даже в повестке, а между тем, всё говорит о том, что камень этот вовсе не камень, а бетон, среди компонентов которого, главным является известь. Благодаря ей то и получались блоки белого цвета.

И. Вейс. Москва 1852г.

А наши современные представления о каменных городах Европы сложились в результате воздействия на сознание современными кинофильмами про мушкетёров. На самом деле, большой разницы между европейскими городами русскими не было.

В общем правда такова, что не было разницы между Римом и Киевом. И там и там одинаково были как каменные строения, так и деревянные. Правда в Киеве лавра была каменная, но это ж лавра… Ага… А как быть с «Золотыми воротами»?

Золотые ворота. Киев. Памятник русского оборонительного зодчества.

Смешно? А я поперхнулся от этой формулировки. Обратите внимание на пристройку. На мой взгляд, это апофеоз безграмотности! Реконструкторы строят кирпичную постройку времён Ярослава Мудрого, и так крепко у них в головах засело, что всё в то время могло быть только деревянным, что не могли они не пристроить «флигель» из брёвен. Зачем?!

Зачем, я спрашиваю, было это делать?! А что за башня по центру в виде церковного нефа? Кому пришло в голову «воткнуть» в оборонительное сооружение это здание? Да и кто, вообще сказал, что оно оборонительное? Что нашим историкам известно о нём? Да ровным счётом ничего! Вот как выглядело это «оборонительное» сооружение в 1861 г.

И-и-и…? Это какую же фантазию нужно иметь, чтоб из этих «трёх камней» дореконструироваться до того, что сейчас стоит в Киеве, и называется «памятником оборонительного зодчества»? А почему не предположить, что это был собор? Или термы — бани?

Толика правды, всё же есть. Это действительно могли быть ворота, но… Ворота куда? Перед нами маленький уцелевший фрагмент какого то исполинского сооружения. Да. Это действительно ворота. Но ворота для нас. А если дорисовать в воображении недостающее здание, в котором была когда то такая вот дверь, то получится картинка в стиле творений Д.Б. Пиранези. Куда вели эти ворота, мы уже никогда не узнаем. Но идея «наградить», уцелевший проём, полностью отсутствующего здания, званием оборонительного сооружения, это уж слишком, даже для первокурсника архитектурного факультета. Хотя бы «обозвали» это «триумфальной аркой», и не возникло бы ни у кого сомнений ещё очень долго.

А в нашем случае, можно с уверенностью утверждать о том, что ещё в середине девятнадцатого века в Киеве существовали следы не нашей, допотопной цивилизации. Той, которую изображал на своих «картинах» житель «исчезнувшего славянского города»:

Джованни Баттиста Пиранези.

Почему то его считают живописцем фантастом, изображающим фантастические руины. Но… При этом же никто не отрицает, что он документировал раскопки римских руин! Получается, что где удобно — архитектор, а где неудобно — художник — катастрофист. А правда в том, что он ничего не фантазировал. Он выполнял роль фотоаппарата. Да, фото ещё не изобрели, а при раскопках требовалось всё тщательно документировать, чтоб потом воссоздать то, что было возможно с учётом уровня технологий 18 века. Никакой он не гений фантастической живописи. Он художник, который с фотографической точностью документировал реконструкцию допотопных сооружений. И те здания, которые восстановить не удалось, как раз и считаются фантастикой. А вот чем в действительности занимался Пиранези:

То-то!!! Пиранези создал десятки томов чертежей и эскизов, и в подавляющем большинстве это вот такие, сугубо технические, документы. Они неизвестны широкой публике. Публика в восторге только от руинистической живописи:

Учёные назвали это «Термами Тита».

Очень напоминает Золотые ворота в Киеве, верно? Я имею в виду по стилю, и по одинаковой степени разрушения. Там из трёх камней родились «ворота-крепость» (ничего тупее не могли придумать, как объединить несовместимое — ворота, и крепость), а в Риме три камня получили название «термы». А почему не «тюрьма», собственно? Ведь Пиранези не был итальянцем, он был венецианцем. А Венеция, это город Венета, который по легенде поглотило море. Да, поглотило частично. Пришлось не на лошадях, а на лодках по улицам ездить. А венеты, это русское племя, и говорили они скорее всего на языке, который был бы нам сейчас понятен без переводчика. И раз Пиранези назвал это «ТеРМы», значит имел в виду что-то иное, не бани вовсе. «Термы» могли родиться в результате перевода на латинский от слова «ТеРеМ» (башня).

Латинский то язык был придуман именно для того, чтоб разные племена могли понимать друг друга, а главное, трактовать письменные документы однозначно, без искажения смысла, и без помощи переводчиков. На латыни не говорили. Это сугубо письменный язык, и именно благодаря ему, этому мёртвому языку, Иван Васильевич Огнев мог превратился в Джованни Баттиста Пиранези. Так же, как Николай, Матвей и Марк, в современных источниках превратились в Никколо, Маттео и Марко Поло.