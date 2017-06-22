Сколько жизней стоила Победа

22 июня — День памяти и скорби — дата начала самой тяжелой по числу потерь войны в истории нашей страны — Великой Отечественной. Эту трагическую цифру знает в России, наверное, любой школьник — СССР заплатил за Победу над гитлеровской Германией жизнями 26 миллионов человек.

Откуда же они взялись? И что стоит за этими «историческими открытиями»?

Впервые громко цифру «41 миллион погибших» назвал в этом году депутат Госдумы и сопредседатель движения «Бессмертный полк» Николай Земцов. Он сослался на «рассекреченные данные Госплана».

«Комсомолка» попыталась разобраться в этих цифрах вместе с заместителем начальника научно-исследовательского центра Военного университета Минобороны, одним из авторов 12-томного издания «Великая Отечественная война 1941-1945», профессором Юрием РУБЦОВЫМ.

— Юрий Викторович, так как же правильно считать потери в той войне?

— Споров сейчас много. Как, например, точно посчитать тех, кто был призван военкоматом, но до воинских частей так и не добрался и в их составе не учтен? Множество идущих на фронт эшелонов разбомбили. Никто не может точно сказать, сколько бойцов было на Юго-Западном фронте, который полностью попал в окружение осенью 1941-го. Они могли и погибнуть, и попасть в плен, и угодить в списки пропавших без вести, но в итоге выжить, вернуться домой или оказаться в новой воинской части… А 300 тысяч прибалтов, белоруссов и украинцев, которых немцы просто отпустили по домам из окружения под Киевом? Кто-то из них до дома дошел? Миллионы ситуаций! Не удивительно, что фамилии одних и тех же бойцов часто повторяются в разных архивах, и их считают по несколько раз.

— А как реально считали тогда живых и мертвых?

— Военные потери считались по донесениям штабов. Но когда целые армии попадали в окружение, штабные офицеры сжигали донесения или закапывали сейфы со списками в землю. Бывает, такие сейфы находят поисковики, и тогда становятся известно, что боец не пропал без вести, а погиб как герой или был расстрелян при попытке дезертировать…

— Стало модно говорить, что Сталин и его маршалы немцев «трупами закидали». А реальные потери «засекретили».

— Бывшим замначальником Генштаба генералом Григорием Кривошеевым по данным архивов подсчитано, что СССР за годы войны безвозвратно потерял 8,7 миллиона военных. Упреки в его сторону в основном сводятся к обвинениям в занижении цифр потерь в отдельных сражениях, но кое-кто говорит и о сознательном сокрытии истинным потерь. Дескать, чистоту мундиров советских маршалов берегут. Это утверждение по существу неверно. И с научной точки зрения подсчеты Кривошеева корректны.

Заместитель начальника научно-исследовательского центра Военного университета Минобороны, профессор Юрий Рубцов

— Но это «боевые» потери. А общие?

— А вот общие людские потери СССР выведены методом демографического баланса: из численности населения на 22 июня 1941 года вычли численность на 31 декабря 1945-го. Разница — 26,6 миллиона человека. Она и составляет людские потери Советского Союза в войне.

— А откуда взялись якобы «рассекреченные данные Госплана» о 41 миллионе погибших?

— Думаю, из юбилейного сборника госстатистики, который вышел к 70-летию Победы. В нем впервые привели ранее закрытые данные Госплана и Госстата СССР. В том числе — разницу между фактической численностью Советского Союза на начало 1946 года и гипотетической. В нее включили как прямые, безвозвратные потери армии и населения, так и потери демографические. То есть, предположили, какой бы было население страны, если бы погибшие не только остались живы, но и родили бы потомство.

Проще говоря, в цифру «41 миллион» включены и 26 миллионов реальных потерь, и 15 миллионов не родившихся в годы войны детей.

— Этично ли так считать?

— А почему не привести тогда другие гипотетические расчеты? Вот великий химик Дмитрий Менделеев в своем труде «К познанию России» отмечал, что по его расчетам к 1950 году в нашей стране должно проживать 282,7 миллиона граждан, а в 2000 году – 594,3 миллиона (в России сегодня насчитывается 146 миллионов человек). Но ученый в 1906 году даже не предполагал, что Россия переживет Гражданскую, и две Мировых войны. Пытаться преувеличивать число погибших граждан все-таки не стоит. Но то, что Россия до сих пор испытывает и ещё долго будет испытывать демографические последствия Великой Отечественной войны, это, увы, реальность.

— И еще: не могли ли подкорректировать цифры потерь в самих архивах?

— Отдельные молодые историки кивают на книгу «Иван Серов. Записки из чемодана», где первый председатель КГБ рассказал, как по заданию Никиты Хрущева он чистил военные архивы. Но, учитывая даже это, уместно говорить о погрешности на десятки тысяч человек. Уж точно не на миллионы.

КСТАТИ

Хрущев вымарывал не потери, а жертв репрессий

Книгу «Иван Серов. Записки из чемодана» редактировал известный журналист, экс-депутат, а ныне советник директора Росгвардии Александр ХИНШТЕЙН.

— В своих дневниках Серов действительно описывал, как Хрущевым была поставлена задача изъять из архивов и уничтожить материалы, которые могли уличить первое лицо страны в репрессиях, — рассказал нам Хинштейн. — Все это подтвердила мне и ныне покойная дочь Серова Светлана Ивановна. Но вот к попыткам скорректировать число погибших в войне этот указ не относится.

Журналист, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

— А почему же цифры с каждым годом растут?

— Переоценка потерь происходила несколько раз: чем больше цифра, тем более трагичнее воспринималась общая Победа. Сейчас мало кто знает, что в 1947 году Сталин отменил праздничный день 9 мая и бесплатный проезд для фронтовиков, приостановил доплаты за ордена. Окружение Сталина боялось фронтовиков, которые научились на фронте самостоятельно мыслить и действовать. Они спокойно смотрели смерти в лицо, легко шли на риск.

Брежнев стал первым главой СССР, который лично принимал участие в боях. Он десантировался на Малую землю, был ранен, контужен. Это была не легкая прогулка: вернувшихся с Малой земли бойцов представляли сразу к двум орденам. Фронтовик Брежнев вернул 9 мая как праздничный день.

А при Горбачеве цифра погибших в войне выросла до 26,6 миллионов. В эту цифру тогда впервые включили не только боевые потери солдат и офицеров, но и потери среди мирных жителей, в том числе и жертв гитлеровцев на оккупированных территориях.

КАК РОСЛИ ПОТЕРИ

7 миллионов — комиссия при И.Сталине (1946г.)

20 миллионов — комиссия при Н.Хрущеве (1961г.)

26,6 миллиона — комиссия при М. Горбачеве (1990г.)

Потери в Великой Отечественной войне

(по данным Минобороны Р.Ф на 2015 г.)

34,5 млн. — были призваны на воинскую службу за всю войну.

27 млн. — воевали с оружием в руках.

8 668 400 — военнослужащих были убиты или умерли от ранений.

0,5 млн — скончались от болезней, происшествий, осуждены к расстрелу.

4,5 млн. — убиты в немецком плену, пропали без вести.

22 млн. — раненых бойцов прошли через военные госпиталя.

26,6 млн — общие потери населения СССР.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

8 876 000 — военные потери Германии.

1 468 145 — военные потери союзников Германии.