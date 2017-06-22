Карта старых деревьев России о времени полюсной катастрофы
По возрасту наиболее старых деревьев можно апроксимировать время катастрофы, уничтожившей лес. А если посмотреть шире – по всей стране!? Попробуем составить карту…
В основном данные я взял с сайта < ![CDATA[
Звёздочка (*) означает, что сведения заявителя не проверены (вероятнее всего – завышены).
Данные ЦДЭ возможно, в некоторых случаях, завышены или не точны (причины могут быть разными).
В мою версию о времени полюсного сдвига, приходящегося на 90-е годы 16-го века, не вписывается только одно дерево. Это дуб, растущий в Астрахани. Ему на момент замера ЦДЭ в 2013 году было 443 года.
2013 – 443 = 1570 год. Данная дата соответствует другим версиям. Придётся внимательнее рассмотреть события второй половины 16-го века. Но также стоит перепроверить данные возраста этого дуба.
Каждое дерево было “посажено” на карту по фактическому местоположению. Получившаяся картинка наглядно демонстрирует, что во всех регионах “отсечка” деревьев по возрасту прошла одномоментно.
Это важное наблюдение.
Таблица с основными (наибольшими) данными по возрасту старейших деревьев.
Материал из журнала < ![CDATA[
Источник: www.kramola.info
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Получается в России лесов нет,одни кусты.Если предположить что их вырубали,но в тайге то никто нежил,да и потребление дерева,как таковое только недавно развилось.Да ещё учесть что население было меньше.
Знаменитая гора дьявола,стоящая на ровной местности в округе оказывается была деревом,а это 300 метров в диаметре и высота этого дерева была 6 км!Что то не вяжется с прошлым которое нам преподносят!!!
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Получается что катастрофа…, вид не определён…, была в этот временной промежуток истории человечества…
И там где тайга…, там жила…, здравствовала…, и процветала…, цивилизация на порядки нас превосходящая…