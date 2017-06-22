Карта старых деревьев России о времени полюсной катастрофы

По возрасту наиболее старых деревьев можно апроксимировать время катастрофы, уничтожившей лес. А если посмотреть шире – по всей стране!? Попробуем составить карту…

В основном данные я взял с сайта < ![CDATA[ ]]> rosdrevo.ru< ![CDATA[]]>

Звёздочка (*) означает, что сведения заявителя не проверены (вероятнее всего – завышены).

Данные ЦДЭ возможно, в некоторых случаях, завышены или не точны (причины могут быть разными).

В мою версию о времени полюсного сдвига, приходящегося на 90-е годы 16-го века, не вписывается только одно дерево. Это дуб, растущий в Астрахани. Ему на момент замера ЦДЭ в 2013 году было 443 года.

2013 – 443 = 1570 год. Данная дата соответствует другим версиям. Придётся внимательнее рассмотреть события второй половины 16-го века. Но также стоит перепроверить данные возраста этого дуба.

Каждое дерево было “посажено” на карту по фактическому местоположению. Получившаяся картинка наглядно демонстрирует, что во всех регионах “отсечка” деревьев по возрасту прошла одномоментно.

Это важное наблюдение.

Таблица с основными (наибольшими) данными по возрасту старейших деревьев.