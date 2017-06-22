Что производят из нефти и газа?
Однако это большая ложь. Впрочем, давайте по порядку.
Первого июня вдруг вспомнилась одна картинка из „Детской энциклопедии”. Уже интересное совпадение, ведь эта дата – День защиты детей.
Отыскал оранжевые тома издания 1958-1962 гг. Нашёл и оглавление томов, выбрал нужный: как раз про нефть и газ. И… не нашёл той, запечатлевшейся ещё с раннего детства картинки.
А сегодня утром отчётливо вспомнил ночной сон: в каком-то магазине покупаю один-единственный, оставшийся в продаже оранжевый том упомянутой энциклопедии. Вспомнил и решил прислушаться к такому чёткому знаку Матрицы. Только теперь решил просмотреть не некий список тем томов, а оглавление каждого тома. И… уже во втором томе нахожу то, о чём вспоминал ровно три недели назад! В первый же раз искал в шестом томе, где также написано о нефти.
Итак, почему выше было резко сказано о лжи? Потому что умолчание, подмена частью целого – это и есть ложь. Если нам в сознание вбивают, что нефть с газом годны лишь для получения тепла или электричества путём сжигания, то нас заставляют забыть даже сказанные ещё сто лет назад слова нашего учёного, Д.И. Менделеева:„Сжигать нефть — всё равно, что топить печь ассигнациями.” И надо учитывать, что в его время ассигнации обеспечивались золотом, т.е. имели установленную ненулевую ценность.
А мы сегодня… гоним сырую нефть на Запад. В лучшем случае – продукт первого передела. Однако ещё в середине прошлого века детям, советским детям уже было известно, что из газа или нефти можно получать безчисленное множество полезных людям продуктов. В том числе, внимание! – в том числе и все виды пластмасс. Вы можете представить современную техническую цивилизацию без этого продукта нефтехимии? Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько пластика вокруг вас! Начиная с кресла, на котором вы сидите…
Теперь читатель готов к правильному восприятию картинки из, повторим, энциклопедии для детей! И, знаете, с глубоким сожалением приходится предположить, что для некоторых вполне взрослых читателей этого достаточно серьёзного блога предлагаемая картинка, увы, будет целым откровением. Конечно, хотелось бы ошибиться в таком предположении, однако реальность…
Не знаю, как вам, а меня до сих пор впечатляет огромная номенклатура получаемых из ископаемых углеводородов вещей и веществ. И отдавать такое за жалкие 50 зелёных бумажек, да ещё врагу… Это, знаете ли, в здоровой голове просто не укладывается.
Желающим ознакомиться с первыми выпусками „Детской энциклопедии” предоставляем ссылку на сайт, где вы найдёте все тома и сможете их скачать.
Ниже – чисто формальное описание нефтепродуктов, найденное во вполне взрослой современной энциклопедии „Кругосвет”.
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, химические продукты, выделенные или произведенные (полностью или частично) из нефти и природного газа.
Использование нефти и природного газа как сырья для химического производства началось в 1920-е годы и быстро росло после 1940. Нефтехимические продукты в 1990-е годы составляли более половины мирового объема производства органических веществ и более одной трети продукции всей химической промышленности. Нефть и природный газ заменили такое сырье для химической промышленности, как каменный уголь, зерно, меласса и древесина. Нефтехимические продукты используют для получения растворителей, лекарств, красителей, инсектицидов, пластмасс, резины, текстиля, детергентов (моющих средств) и пр.
Основными классами веществ, выделяемых из природного газа или продуктов переработки нефти (а также побочных продуктов), являются углеводороды, сернистые соединения и нафтеновые кислоты. Углеводороды – главный источник получения химических продуктов. Из простейшего углеводорода, метана – главного компонента природного газа, получают органические соединения и водород для синтеза аммиака.
Другие углеводородные компоненты природного газа и нефти – парафины (этан, пропан и бутаны) – обычно превращают в соответствующие олефины (ненасыщенные углеводороды) для дальнейшей химической переработки. Парафины и олефины присутствуют также в газах, образующихся при переработке нефти. Ароматические углеводороды (бензол, толуол и ксилол) получают при помощи каталитических процессов риформинга из некоторых бензиновых фракций, содержащих высокий процент нафтенов (насыщенных циклических углеводородов).
Главные продукты переработки метана – метиловый спирт (метанол), аммиак и метилхлорид. Метанол используют в качестве антифриза или сырья для получения формальдегида. Из аммиака делают удобрения (нитрат и сульфат аммония), синильную кислоту, азотную кислоту, мочевину и гидразин. Гидразин – не только промежуточный продукт химической промышленности; он используется также как ракетное горючее. Хлорпроизводные метана служат в качестве промежуточных продуктов и растворителей.
Из углеводородов в наибольших количествах используют этилен. Главные первичные продукты его переработки – этиленоксид, этиловый спирт, этилхлорид, дихлорэтан и пластмассы на основе полиэтилена. Гидратацией этиленоксида получают этиленгликоль, который широко применяется в качестве антифриза или исходного продукта для получения дакрона и других полимеров. Этиленоксид реагирует также с синильной кислотой с образованием акрилонитрила, используемого для получения таких полимеров, как акрилан, орлон, динель и бутадиен-нитрильный каучук. Этиловый спирт, применяемый в качестве растворителя, важен также как исходное сырье для получения уксусной кислоты и уксусного ангидрида – полупродукта в производстве ацетатного волокна и целлофана.
Дихлорэтан используют в основном для получения винилхлорида, который при полимеризации дает поливинилхлорид, а при сополимеризации с акрилонитрилом – динель. Винилиденхлорид (1,1-дихлорэтилен) – основной исходный материал для волокна саран, пластмасс и резины – также получается из дихлорэтана.
Из пропилена производят изопропиловый спирт, большую часть которого окисляют в ацетон. Последний является исходным веществом для синтеза большого числа химических соединений и полиметилметакрилатов типа люсайта и плексигласа. К другим важным продуктам переработки пропилена относятся его тетрамер, используемый в производстве алкиларилсульфонатных детергентов, а также аллилхлорид – промежуточное соединение для синтеза глицерина – и кумол, который при окислении дает фенол и ацетон.
Дегидрирование нормальных (неразветвленных) бутиленов дает бутадиен, который в основном используется для производства синтетического каучука, а также бутиловые спирты, применяемые в качестве растворителей и исходных веществ для синтеза кетонов и сложных эфиров.
Бензол используется для получения стирола, полимеризация которого дает полистирольные пластмассы, а сополимеризация с бутадиеном – стирольные каучуки. Фенол, используемый преимущественно в производстве пластмасс, получают из бензола хлорированием, сульфированием или путем синтеза кумола. Бензол применяют также в производстве найлона, детергентов, анилина, малеинового ангидрида, хлор- и нитропроизводных.
Толуол используется в производстве тринитротолуола (взрывчатого вещества), сахарина, винилтолуола и других продуктов.
Ксилол имеет три изомера – о-ксилол, м-ксилол и п-ксилол. Фталевый ангидрид, применяемый в производстве полимерных покрытий, получают окислением о-ксилола. Дакроновое волокно и майларовые пленки производят путем поликонденсации терефталевой кислоты (получаемой из п-ксилола) и этиленгликоля. Изофталевая кислота, продукт окисления м-ксилола, является основным исходным материалом для нескольких типов пластмасс и пластификаторов
Источник: ss69100.livejournal.com
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ну и на каком основании вы продаёте эти книги? они написаны вами? или вы потратили деньги на их печать? продаёте электронный экземпляр да еще и денег просите за это,шныри… информация должна быть безплатной…время такое-куда будет скрывать информацию жизненно важную и полезную или создавать препятствия для её свободного распространения -будет наказан…Свыше…