Что производят из нефти и газа?

В нынешнее либероидное время вранья и отлучения народа от грамотности нас уже приучили к мысли о том, что такие полезные ископаемые, как газ и нефть годны лишь для продажи просвещённому Западу, который их использует исключительно для отопления или выработки электроэнергии.



Однако это большая ложь. Впрочем, давайте по порядку.



Первого июня вдруг вспомнилась одна картинка из „Детской энциклопедии”. Уже интересное совпадение, ведь эта дата – День защиты детей.



Отыскал оранжевые тома издания 1958-1962 гг. Нашёл и оглавление томов, выбрал нужный: как раз про нефть и газ. И… не нашёл той, запечатлевшейся ещё с раннего детства картинки.



А сегодня утром отчётливо вспомнил ночной сон: в каком-то магазине покупаю один-единственный, оставшийся в продаже оранжевый том упомянутой энциклопедии. Вспомнил и решил прислушаться к такому чёткому знаку Матрицы. Только теперь решил просмотреть не некий список тем томов, а оглавление каждого тома. И… уже во втором томе нахожу то, о чём вспоминал ровно три недели назад! В первый же раз искал в шестом томе, где также написано о нефти. В нынешнее либероидное время вранья и отлучения народа от грамотности нас уже приучили к мысли о том, что такие полезные ископаемые, как газ и нефть годны лишь для продажиЗападу, который их использует исключительно для отопления или выработки электроэнергии.Однако это большая ложь. Впрочем, давайте по порядку.вдруг вспомнилась одна картинка из „”. Уже интересное совпадение, ведь эта дата – День защитыОтыскал оранжевые тома издания 1958-1962 гг. Нашёл и оглавление томов, выбрал нужный: как раз про нефть и газ. И… не нашёл той, запечатлевшейся ещё с раннего детства картинки.А сегодня утром отчётливо вспомнил ночной сон: в каком-то магазине покупаю один-единственный, оставшийся в продаже оранжевый том упомянутой энциклопедии. Вспомнил и решил прислушаться к такому чёткому знаку Матрицы. Только теперь решил просмотреть не некий список тем томов, а оглавление каждого тома. И… уже во втором томе нахожу то, о чём вспоминал ровно три недели назад! В первый же раз искал в шестом томе, где также написано о нефти.



Итак, почему выше было резко сказано о лжи? Потому что умолчание, подмена частью целого – это и есть ложь. Если нам в сознание вбивают, что нефть с газом годны лишь для получения тепла или электричества путём сжигания, то нас заставляют забыть даже сказанные ещё сто лет назад слова нашего учёного, Д.И. Менделеева:„Сжигать нефть — всё равно, что топить печь ассигнациями.” И надо учитывать, что в его время ассигнации обеспечивались золотом, т.е. имели установленную ненулевую ценность.



А мы сегодня… гоним сырую нефть на Запад. В лучшем случае – продукт первого передела. Однако ещё в середине прошлого века детям, советским детям уже было известно, что из газа или нефти можно получать безчисленное множество полезных людям продуктов. В том числе, внимание! – в том числе и все виды пластмасс. Вы можете представить современную техническую цивилизацию без этого продукта нефтехимии? Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько пластика вокруг вас! Начиная с кресла, на котором вы сидите…



Теперь читатель готов к правильному восприятию картинки из, повторим, энциклопедии для детей! И, знаете, с глубоким сожалением приходится предположить, что для некоторых вполне взрослых читателей этого достаточно серьёзного блога предлагаемая картинка, увы, будет целым откровением. Конечно, хотелось бы ошибиться в таком предположении, однако реальность…







Не знаю, как вам, а меня до сих пор впечатляет огромная номенклатура получаемых из ископаемых углеводородов вещей и веществ. И отдавать такое за жалкие 50 зелёных бумажек, да ещё врагу… Это, знаете ли, в здоровой голове просто не укладывается.



Желающим ознакомиться с первыми выпусками „Детской энциклопедии” предоставляем ссылку на Итак, почему выше было резко сказано о лжи? Потому что умолчание, подмена частью целого – это и есть ложь. Если нам в сознание вбивают, что нефть с газом годны лишь для получения тепла или электричества путём сжигания, то нас заставляют забыть даже сказанныеслова нашего учёного, Д.И. Менделеева:„.” И надо учитывать, что в его время ассигнации обеспечивались золотом, т.е. имели установленнуюценность.А мы сегодня… гоним сырую нефть на Запад. В лучшем случае – продукт первого передела. Однако ещё в середине прошлого века детям,уже было известно, что из газа или нефти можно получать безчисленное множество полезных людям продуктов. В том числе, внимание! – в том числе и все виды. Вы можете представить современную техническую цивилизацию без этого продукта нефтехимии? Оглянитесь вокруг, посмотрите, сколько пластика вокруг вас! Начиная с кресла, на котором вы сидите…Теперь читатель готов к правильному восприятию картинки из, повторим, энциклопедии! И, знаете, с глубоким сожалением приходится предположить, что для некоторых вполне взрослых читателей этого достаточно серьёзного блога предлагаемая картинка, увы, будет целым откровением. Конечно, хотелось бы ошибиться в таком предположении, однако реальность…Не знаю, как вам, а меня до сих пор впечатляет огромная номенклатура получаемых из ископаемых углеводородов вещей и веществ. И отдавать такое за жалкие 50 зелёных бумажек, да ещё врагу… Это, знаете ли, в здоровой голове просто не укладывается.Желающим ознакомиться с первыми выпусками „Детской энциклопедии” предоставляем ссылку на сайт, где вы найдёте все тома и сможете их скачать.

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Ниже – чисто формальное описание нефтепродуктов, найденное во вполне взрослой современной энциклопедии „Кругосвет”.

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, химические продукты, выделенные или произведенные (полностью или частично) из нефти и природного газа.



Использование нефти и природного газа как сырья для химического производства началось в 1920-е годы и быстро росло после 1940. Нефтехимические продукты в 1990-е годы составляли более половины мирового объема производства органических веществ и более одной трети продукции всей химической промышленности. Нефть и природный газ заменили такое сырье для химической промышленности, как каменный уголь, зерно, меласса и древесина. Нефтехимические продукты используют для получения растворителей, лекарств, красителей, инсектицидов, пластмасс, резины, текстиля, детергентов (моющих средств) и пр.

Основными классами веществ, выделяемых из природного газа или продуктов переработки нефти (а также побочных продуктов), являются углеводороды, сернистые соединения и нафтеновые кислоты. Углеводороды – главный источник получения химических продуктов. Из простейшего углеводорода, метана – главного компонента природного газа, получают органические соединения и водород для синтеза аммиака.



Другие углеводородные компоненты природного газа и нефти – парафины (этан, пропан и бутаны) – обычно превращают в соответствующие олефины (ненасыщенные углеводороды) для дальнейшей химической переработки. Парафины и олефины присутствуют также в газах, образующихся при переработке нефти. Ароматические углеводороды (бензол, толуол и ксилол) получают при помощи каталитических процессов риформинга из некоторых бензиновых фракций, содержащих высокий процент нафтенов (насыщенных циклических углеводородов).

Главные продукты переработки метана – метиловый спирт (метанол), аммиак и метилхлорид. Метанол используют в качестве антифриза или сырья для получения формальдегида. Из аммиака делают удобрения (нитрат и сульфат аммония), синильную кислоту, азотную кислоту, мочевину и гидразин. Гидразин – не только промежуточный продукт химической промышленности; он используется также как ракетное горючее. Хлорпроизводные метана служат в качестве промежуточных продуктов и растворителей.

Из углеводородов в наибольших количествах используют этилен. Главные первичные продукты его переработки – этиленоксид, этиловый спирт, этилхлорид, дихлорэтан и пластмассы на основе полиэтилена. Гидратацией этиленоксида получают этиленгликоль, который широко применяется в качестве антифриза или исходного продукта для получения дакрона и других полимеров. Этиленоксид реагирует также с синильной кислотой с образованием акрилонитрила, используемого для получения таких полимеров, как акрилан, орлон, динель и бутадиен-нитрильный каучук. Этиловый спирт, применяемый в качестве растворителя, важен также как исходное сырье для получения уксусной кислоты и уксусного ангидрида – полупродукта в производстве ацетатного волокна и целлофана.

Дихлорэтан используют в основном для получения винилхлорида, который при полимеризации дает поливинилхлорид, а при сополимеризации с акрилонитрилом – динель. Винилиденхлорид (1,1-дихлорэтилен) – основной исходный материал для волокна саран, пластмасс и резины – также получается из дихлорэтана.

Из пропилена производят изопропиловый спирт, большую часть которого окисляют в ацетон. Последний является исходным веществом для синтеза большого числа химических соединений и полиметилметакрилатов типа люсайта и плексигласа. К другим важным продуктам переработки пропилена относятся его тетрамер, используемый в производстве алкиларилсульфонатных детергентов, а также аллилхлорид – промежуточное соединение для синтеза глицерина – и кумол, который при окислении дает фенол и ацетон.

Дегидрирование нормальных (неразветвленных) бутиленов дает бутадиен, который в основном используется для производства синтетического каучука, а также бутиловые спирты, применяемые в качестве растворителей и исходных веществ для синтеза кетонов и сложных эфиров.

Бензол используется для получения стирола, полимеризация которого дает полистирольные пластмассы, а сополимеризация с бутадиеном – стирольные каучуки. Фенол, используемый преимущественно в производстве пластмасс, получают из бензола хлорированием, сульфированием или путем синтеза кумола. Бензол применяют также в производстве найлона, детергентов, анилина, малеинового ангидрида, хлор- и нитропроизводных.

Толуол используется в производстве тринитротолуола (взрывчатого вещества), сахарина, винилтолуола и других продуктов.

Ксилол имеет три изомера – о-ксилол, м-ксилол и п-ксилол. Фталевый ангидрид, применяемый в производстве полимерных покрытий, получают окислением о-ксилола. Дакроновое волокно и майларовые пленки производят путем поликонденсации терефталевой кислоты (получаемой из п-ксилола) и этиленгликоля. Изофталевая кислота, продукт окисления м-ксилола, является основным исходным материалом для нескольких типов пластмасс и пластификаторов

Источник: ss69100.livejournal.com