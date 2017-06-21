Зачем Россия воюет в Сирии

Единственная загвоздка - обслуживание самолетов и обучение пилотов. Это необходимые нюансы любого контракта на поставку вооружения. И прежде чем говорить об объемах полученной выручки (а сумма контракта, по предварительным данным, может составить несколько миллиардов долларов), нужно дождаться окончательных условий поставки.

Аналогам российским самолетам на этом узком рынке считаются "американцы" F-16 и F-22, которые настолько часто попадают не по тем целям (нарочно или намеренно - другой вопрос), что доверие к ним определенно снижается. А Су-34 и Су-35 точность пока не подвела, что дает им фору перед конкурентами.

Последние новости из ОАЭ, ранее отказавшихся от покупки российских самолетов, говорят об отсутствии аналогов российской техники. Отказавшись ранее от заказа партии "сушек", власти Эмиратов передумали и возобновили переговоры о поставках авиации.

Ка-52

Еще полгода назад появились первые слухи о том, что новейшие российские вертолеты могут быть поставлены Египту. И вчера тендер действительно был выигран российскими производителями, что, в общем-то, неудивительно - именно Египет купил у Франции корабли-вертолетоносцы "Мистраль", предназначавшиеся для России. А Ка-52 и "Мистрали", во всех смыслах созданы друг для друга.

Сумма контракта пока не разглашается, однако известно, что Египет планирует закупить около 50 вертолетов Ка-52.

Авиасалон во Франции

На французской выставке в Ле-Бурже Россия представила лишь макеты гражданских самолетов, потому что сами французы не захотели видеть российские образцы на авиашоу. Первый день также прошел без заключенных контрактов, однако и это не повод для расстройства.

На "Ле-Бурже" стало известно об интересе ряда стран к покупке российских истребителей, в частности МиГ-35 и Су-30.

А заместитель гендиректора РСК "МиГ" Виктор Чернов заявил журналистам, что компания уже начала предварительные переговоры с потенциальными зарубежными покупателями новейшего российского многоцелевого истребителя поколения "4+" МиГ-35.

Другие контракты

В данный момент действуют контракты на поставку 106 вертолетов в Индию, Алжир, Египет и Ирак на общую сумму 4,7 миллиарда долларов (с учетом поставок Ка-52, о которых говорилось выше). Кроме того, совместно с итальянскими компаниями запущен проект модернизации вертолетов Ка-28 также для Индии.

Заключен контракт на поставку истребителей Су-30СМ в Белоруссию.

В феврале текущего года еще одним крупным успехом российского оружия в ОАЭ стало подписание контракта на поставку противотанковых ракет на сумму более 700 миллионов долларов.

Успехом российская техника пользуется и в Китае. В ноябре 2106 года был заключен контракт на поставку вертолетов "Ансат", Ми-171 и Ка-32. В 2018 году ожидается поставка в Китай первых самолетов Бе-200.

Танки

В феврале был заключен крупный контракт на поставку танков Т-90МС на Ближний Восток. Страна-покупатель не разглашается, но считается, что ей стал Пакистан, который в 2015 году закупил транспортно-боевые вертолетов Ми-35М и радиоэлектронное оборудование.

А в ноябре прошлого года более 400 машин Т-90 закупила Индия.

ПВО

Стоит упомянуть и о том, что популярность приобрели российские комплексы С-300 и С-400.

В апреле 2015 года был подписан контракт на поставку 6 дивизионов С-400 в КНР. Подписано соглашение с Индией, так-же и Турция заинтересована в С-400, но решение по этому вопросу не принято.

Комплексы С-300 поставляются в Иран, но этот контракт был подписан еще до сирийского конфликта, поэтому его в статистику включать не имеет смысла.

В декабрьском докладе Стокгольмского института изучения проблем мира сообщается, что российские компании, входящие в сотню крупнейших производителей мира, заработали в 2015 на продаже оружия $30,1 млрд. Это на 6,2% превышает показатель 2014 года. Соответственно, показатели за 2016 год ещё выше.