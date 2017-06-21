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Зачем Россия воюет в Сирии

17:35. 21 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

 

su-34

Поиск ответа на вопрос: зачем Россия воюет в Сирии, продолжается почти два года. Снова и снова обсуждаются альтруистические и эгоистические мотивы участия в военном конфликте против террористов. Регулярно подсчитывается стоимость запуска ракет, транспортировки вооружения или размер потерь в результате атаки на российскую военную технику.

Однако скептики как будто "неумышленно" забывают одну деталь - военный конфликт в Сирии, помимо всемирной мобилизации, стал "пинком" для развития нашей промышленности. Чуть менее, чем за два года российские производители подписали многомиллиардные контракты на поставки техники.

su-35

 

Су-35

Последние новости из ОАЭ, ранее отказавшихся от покупки российских самолетов, говорят об отсутствии аналогов российской техники. Отказавшись ранее от заказа партии "сушек", власти Эмиратов передумали и возобновили переговоры о поставках авиации.

Аналогам российским самолетам на этом узком рынке считаются "американцы" F-16 и F-22, которые настолько часто попадают не по тем целям (нарочно или намеренно - другой вопрос), что доверие к ним определенно снижается. А Су-34 и Су-35 точность пока не подвела, что дает им фору перед конкурентами.

Единственная загвоздка - обслуживание самолетов и обучение пилотов. Это необходимые нюансы любого контракта на поставку вооружения. И прежде чем говорить об объемах полученной выручки (а сумма контракта, по предварительным данным, может составить несколько миллиардов долларов), нужно дождаться окончательных условий поставки.

 
Ка-52

Еще полгода назад появились первые слухи о том, что новейшие российские вертолеты могут быть поставлены Египту. И вчера тендер действительно был выигран российскими производителями, что, в общем-то, неудивительно - именно Египет купил у Франции корабли-вертолетоносцы "Мистраль", предназначавшиеся для России. А Ка-52 и "Мистрали", во всех смыслах созданы друг для друга.

Сумма контракта пока не разглашается, однако известно, что Египет планирует закупить около 50 вертолетов Ка-52.

Авиасалон во Франции

На французской выставке в Ле-Бурже Россия представила лишь макеты гражданских самолетов, потому что сами французы не захотели видеть российские образцы на авиашоу. Первый день также прошел без заключенных контрактов, однако и это не повод для расстройства.

На "Ле-Бурже" стало известно об интересе ряда стран к покупке российских истребителей, в частности МиГ-35 и Су-30.

А заместитель гендиректора РСК "МиГ" Виктор Чернов заявил журналистам, что компания уже начала предварительные переговоры с потенциальными зарубежными покупателями новейшего российского многоцелевого истребителя поколения "4+"   МиГ-35.

Другие контракты

В данный момент действуют контракты на поставку 106 вертолетов в Индию, Алжир, Египет и Ирак на общую сумму 4,7 миллиарда долларов (с учетом поставок Ка-52, о которых говорилось выше). Кроме того, совместно с итальянскими компаниями запущен проект модернизации вертолетов Ка-28 также для Индии.

Заключен контракт на поставку истребителей Су-30СМ в Белоруссию.

В феврале текущего года еще одним крупным успехом российского оружия в ОАЭ стало подписание контракта на поставку противотанковых ракет на сумму более 700 миллионов долларов.

Успехом российская техника пользуется и в Китае. В ноябре 2106 года был заключен контракт на поставку вертолетов "Ансат", Ми-171 и Ка-32. В 2018 году ожидается поставка в Китай первых самолетов Бе-200.

Танки

В феврале был заключен крупный контракт на поставку танков Т-90МС на Ближний Восток. Страна-покупатель не разглашается, но считается, что ей стал Пакистан, который в 2015 году закупил транспортно-боевые вертолетов Ми-35М и радиоэлектронное оборудование.

А в ноябре прошлого года более 400 машин Т-90 закупила Индия.

ПВО

Стоит упомянуть и о том, что популярность приобрели российские комплексы С-300 и С-400.

В апреле 2015 года был подписан контракт на поставку 6 дивизионов С-400 в КНР. Подписано соглашение с Индией, так-же и Турция заинтересована в С-400, но решение по этому  вопросу не принято.

Комплексы С-300 поставляются в Иран, но этот контракт был подписан еще до сирийского конфликта, поэтому его в статистику включать не имеет смысла.

В декабрьском докладе Стокгольмского института изучения проблем мира сообщается, что российские компании, входящие в сотню крупнейших производителей мира, заработали в 2015 на продаже оружия $30,1 млрд. Это на 6,2% превышает показатель 2014 года. Соответственно, показатели за 2016 год ещё выше.

 
 
Метки: ВКС России, Ка-52, С-300 С-400, сирия, средства РЭБ, Су-35, Т-90 лучший
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    Толик Иванов 21 июня 2017 в 18:56 Ссылка Пометить
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    российской промышленности вовсе и не нужен был бы пинок, если бы пару десятилетий ей не затягивали на шее финансовую удавку.
    теперь пройдёмся по экспонатам.

    су 35 это модернизированная версия самолёта су 27, который разрабатывался в середине 70х годов прошлого века.
    Основные эксплуатанты Россия ВКС России
    Китайская Народная Республика ВВС НОАК
    Годы производства с 2008 года
    Единиц произведено более 64 (на апрель 2017 года)

    ка 52 это модернизированный ка 50, который разрабатывался в 70е годы прошлого века
    Годы производства с 2008
    Единиц произведено более 104

    МиГ-35 это модернизированная версия самолёта миг 29к, который разрабатывался в 80е годы прошлого века

    Единиц произведено 2 (прототипа)

    с 400- это переименованный с 300пмз, чьё производство началось ещё аж в 1975 году

    все эти цифры взяты из википедии и они просто смешны. это не производство- это штучная отвёрточная сборка

    да и сама статья вся в таком же меркантильно-продажном виде а-ля с молотка пустим всё, лишь бы не досталось своим

    В феврале был заключен крупный контракт на поставку танков Т-90МС на Ближний Восток.
    В апреле 2015 года был подписан контракт на поставку 6 дивизионов С-400 в КНР. Подписано соглашение с Индией, так-же и Турция заинтересована в С-400

    индия колония британии, с нацистким режимом делящим народ на касты, а турция это ж и вообще официальный член нато, враждебного альянса

    В феврале текущего года еще одним крупным успехом российского оружия в ОАЭ стало подписание контракта
    Успехом российская техника пользуется и в Китае. В ноябре 2106 года был заключен контракт на поставку вертолетов
    ну и далее по списку))

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