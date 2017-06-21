За последнюю неделю в окрестностях Йеллоустонского супервулкана произошло 296 землетрясений

Может ли произойти крупное извержение Йеллоустоунского супервулкана? Есть много фактов того, что кора нашей планеты становится все более неустойчивой. Большая часть этих подвижек происходит далеко от Соединённых Штатов, и поэтому большинство американцев не слишком обеспокоены этим. Но им есть о чём беспокоиться, потому что крупный сейсмический сдвиг может изменить всю их жизнь в одно мгновение. Например, полномасштабное извержение вулкана Йеллоустоуна может привести к катастрофе «уровня вымирания». Вот почему так тревожат сообщения, что за последние 7 дней в окрестностях Йеллоустоуна произошло 296 землетрясений. Учёные пытаются убедить нас, что все будет хорошо, но есть и те, кто не так уверен в этом.

Самое крупное из череды этих землетрясение произошло в прошлый четверг вечером. Первоначально его магнитуда была определена в 4,5 баллов, но позднее это значение было понижено до 4,4. Это стало самым большим землетрясением в регионе.

Эпицентр землетрясения был примерно на глубине в 5,8 милях под землей.

По данным Геологической службы США, землетрясения и подземные толчки происходили в 8 милях к северо-востоку от Западного Йеллоустоуна.

Десятки людей в Западном Йеллоустоне, Гардинере, Эннисе и Боземане сообщили, что чувствовали толчки.

Но само по себе это одно землетрясение не вызвало бы тревоги. Многих экспертов беспокоит то, что оно сопровождалось 295 меньшими землетрясениями.

Как правило, повышение сейсмической активности наблюдается перед извержением вулкана, и, как сказал физик Мичио Каку, давно ожидаемое извержение в Йеллоустоне может «выпустить кишки из США».

Сотни кубических километров пепла, камней и лавы будут выброшены в атмосферу, и это, скорее всего, погрузит большую часть северного полушария в полную темноту на несколько дней. Практически всё живое, находящиеся в радиусе 100 миль от Йеллоустоуна, немедленно погибнет, но гораздо более жестокая судьба постигнет тех, кто живет в крупных городах за пределами непосредственной зоны извержения, таких как Солт-Лейк-Сити и Денвер.

Остальная часть планеты, и особенно северное полушарие, испытает на себе так называемую «ядерную зиму». Наступит период «глобального похолодания», и температура во всем мире упадет на 20 градусов. Погибнут все сельскохозяйственные культуры по всей планете, и сильный голод охватит весь земной шар.

В конце концов, могут погибнуть миллиарды людей. Так что к этой угрозе надо относиться очень серьёзно.

Но сегодня большинство американцев думают о Йеллоустоне как о каком-то интересном туристическом объекте. Многие туристы уже убедились, насколько опасен Йеллоустоун. Некоторые из них были ошпарены кипящей водой из гейзеров, а одного туриста даже доставили в ожоговый центр после того, как он случайно попал в горячий источник.

http://mixednews.ru/archives/120444?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com