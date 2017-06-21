Техника в школе. Часть 1

Источник: http://telegra.ph/

Последнее время все больше задаюсь вопросом: а какая должна стоять техника на рабочих местах в школе — у учителей, учеников, администрации?



Поводом для раздумий стал очередной этап текущего обслуживания оборудования, а также визиты к коллегам в другие школы по случаю внедрения проекта «Школьная карта».

Для того, чтобы сформулировать какие-то предложения, решил сначала осмыслить текущую ситуацию с обеспечением компьютерной инфраструктуры современной школы.

Плачевность общей ситуации с техникой в школе — это факт клинический, доказанный. В Питере, например, целенаправленные поставки в школы компьютерной техники закончились, наверно, году эдак в 2011 (сейчас, напомню — 2017), с тех пор отдельные школы кое-где кое-как и кое-в-каком объеме получали технику случайным образом.

Типичная лаборантская информатика: и выкинуть жаль и пристроить некуда

Следует отметить два ключевых момента: обновление техники, если и идет, то по принципу «чем умеем пользоваться, то и покупаем» (то есть, о серверных и «облачных» решениях в подавляющем большинстве школ просто не слышали — нет соответствующих специалистов), либо по «централизованной поставке» (которая, в свою очередь, редко учитывает реальные потребности школы).

Централизованная поставка техники связана в последнее время почти исключительно с исполнением школой функции пункта приема ЕГЭ / ОГЭ и, зачастую, техника, которая покупается для этих задач используется только в дни экзаменов, а в остальное время — складируется и чуть ли не опечатывается. Понять директоров школ можно: если эту технику раздать учителям, вероятность того, что она заработает на следующем экзамене кратно снижается. Поэтому «береженого Бог бережет» вместе с техникой, которая устаревает год от года ))

Дополнительную пикантность ситуации добавляет сумма заработной платы «системного администратора» в школе — ставка не дотягивает и до 10 000 рублей, а соответственно, «сисадминами» назначают либо кого-то из учителей (а это, замечу, другая профессия!), либо приходящих на несколько часов в неделю сторонних специалистов. Поэтому квалифицированных сисадминов я видел в 30% школ из тех, в которых бывал.

В итоге, мы имеем: еле дышащий (старый) парк техники на рабочих местах (редко где его удается поддерживать в нормальном состоянии), обновление и ремонт на уровне замены картриджей и протирания пыли, решения текущих проблем учителей из серии «Ой, я куда-то нажала». О квалификации массового школьного учителя, завуча или директора в использовании ИКТ я пока помолчу — это тема отдельного рассказа.

Перспективность исправления этой ситуации «снизу» видится мне весьма сомнительной, поскольку редкие директора (а именно от них зависит все, что происходит в школе и это — не фигура речи) понимают и готовы формулировать свой заказ (заявку, идею, концепцию) в части развития ИКТ инфраструктуры школы. Ведь для этого надо быть не просто администратором, исполняющим функцию управления, а руководителем, формирующим повестку дня и видящим развитие своей школы с горизонтом планирования хотя бы лет на 10. Но таких — почти нет (и это тема тоже для отдельного осмысления).

Так что же? Есть ли перспектива у отечественной школы стать «школой нового века»?

Попробуем спрогнозировать…

Источник: nstarikov.ru