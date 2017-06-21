Четырехсерийный фильм «Равная величайшим битвам» — об эвакуации на Урал заводов и фабрик из европейской части страны. А заводы и фабрики — это не только станки и прокатные станы, но это в первую очередь люди, многие из которых так и остались на Урале до конца своих дней.

Главным событием в героической летописи тыла стала эвакуация населения, промышленности и научных учреждений в восточные регионы СССР, в первую очередь, на Урал, куда переместилось свыше 800 крупных и крупнейших заводов. Эвакуация оказалась не бегством от пожара войны, а передислокацией сил, в основном, на заранее намеченные места, что позволило не просто восстановить, но значительно приумножить, собрать в кулак военно-промышленный ресурс страны. Это невиданная по масштабу и дерзости оборонная операция, которую маршал Г.К. Жуков приравнял к величайшим битвам Второй мировой войны, свела на нет все расчёты гитлеровских стратегов, обеспечив победу в гораздо большей степени, чем это принято считать.