Великий солнечный праздник 21 июня — день летнего солнцестояния

Многие дохристианские тысячелетия наши предки чтили Солнце, как наивысшую божественную силу, дающую жизнь всей Земле. К сожалению, до нас не дошел прежний глубинный смысл единения человека и всей природы с великим небесным мирозданием, ноинтуитивно в глубине души мы продолжаем чувствовать это единство. Все праздники митраизма — культа почитания Солнца — были посвящены Солнцу. И даты этих праздников перешли в нынешние христианские праздники.

Так, например, день летнего солнцестояния, праздновавшийся ранее как Купала, ныне отмечается позже, как день Ивана Купалы. Иван Купала, в отличие от настоящего праздника Купалы, не приурочен к солнцестоянию 21 июня, а отмечается в дату рождения Иоанна Крестителя 7 июля. Праздновать 7 июля Купалу по древним традициям не имеет никакого смысла, так как солнцестояние давно осталось позади. Наши предки отмечали его аккурат в солнцеворот, в самый длинный день и в самую короткую ночь в году — Ночь накануне Купалы.





Не одно тысячелетие этот день имеет невероятное значение в религиях многих народов, как день наивысшей солнечной энергии, апогей господства света над тьмой.Традиция катания колес и разжигания костров была распространена по всему миру и встречается в исторических источниках Северо-Западной Африки, Японии, Австралии и даже Бразилии. В Иране до сих пор можно наблюдать зимний зороастрийский фестиваль Залда с ночными бдениями и кострами для разгона тьмы, аналогичные празднества встречаются в Тибете и мусульманской северо-западной Индии. Это говорит о древности традиций почитания Солнца.





На Руси Солнце имело разные лица в зависимости от своего положении на небе, от времени года. То это новорожденный Коляда, чей зимний свет еще слаб, то это молодой и ярый Ярила, будоражащий всю природу после зимней спячки, то зрелый мужДаждьбог, приносящий большой урожай и достаток на весь будущий год, то мудрый старецХорс, дающий свет надежды в зимнее время господства тьмы. Смена солнечных богов происходит в дни солнцестояний и равноденствий и каждый раз сопровождается большими праздниками. Кстати, в культуре майя и ацтеков — на другом полушарии — эти дни так же сопровождались торжествами.

Разжигание огня — воссоздание Солнца





Воссоздание Солнца посредством разжигания огня на земле стоит превыше всех прочих ритуалов и является самой распространенной практикой во все солнечные праздники. Огонь костра, насыщенный огнем Солнца, становится волшебным. В нем не только сгорает вся тьма, но и дается огненное тело уходящим временам года. Не зря на праздниках сжигают чучела солнечных богов — таким образом завершается их текущий путь на Земле и они возвращаются в огненное Солнце.

Обычаи дня летнего солнцестояния





В день Купала было принятоподжигать колесо и скатывать его с пригорка в реку. Это символичное действие изображало Ярилу-Солнце, скатывающегося со своего наивысшего положения на небе (момента летнего солнцестояния). Танцы и веселье, которыми отмечалось летнее солнцестояние, порой длились целый месяц. В этот период день убывает не так быстро, а Солнце лишь незначительно уходит с зенита. Поэтому возникает ощущение солнцестояния. Для наших предков был важен не сам момент наивысшей точки положения Солнца, а весь период солнцестояния.





Самым важным в этот праздник был купальский костер в ночь накануне Купалы. Ночь освещали кострами в знак победы света над тьмой. Огонь в костре приобретал волшебные свойства наивысшей солнечной энергии. Этой энергией огонь насыщал дух людей, прыгающих через него, на весь будущий год. Он сжигал болезни, неудачи и другие беды. Пары, прыгающие через огонь, приобретали гармонию в отношениях, в нем сгорали все порчи и сглазы. Также для очищения было принято прогонять скот между купальскими кострами.

Что делать в день летнего солнцестояния





Что же можем сделать мы с вами в день летнего солнцестояния, который состоится в 2017 году 21 июня. Можно посетить один из праздников почитателей древней русской культуры в ночь накануне Купалы, или самостоятельно разжечь купальский костер где-то на природе, или в крайнем случае зажечь свечку у себя дома. Нужно мысленно обратиться к Солнцу и попросить соединить его бурлящую энергию с вашим огнем.

Энергия Солнца — это абсолютная справедливость, ясность, счастье, чистота и наивысший закон. Энергия, которой так не хватает в нашей жизни. Так давайте в этот день попросим Солнце о справедливости в нашей личной жизни, и обязательно — в стране и в мире.

Только поле того, как вы попросите помощи миру, планете и своей Родине — вы можете просить и за себя. Таков порядок. Давайте вместе попросим потушить очаги войн, привести к власти честных и справедливых правителей, установить в стране социальную справедливость. А после этого можно просить себе того, что вам не хватает для счастья. Отпустите все неудачи, страхи, сомнение и отчаяние, эти эмоции несут негативную энергию, которая противоположна солнечной. Будьте радостны, воодушевлены и торжественны в этот великий солнечный праздник! И обязательно почувствуйте, поверьте в силу Солнца!

Мы с Солнцем родные





Блаватская писала, что Солнце — это живой дух, имеющий нервы, а Чижевский — что Солнце напрямую влияет на психическую деятельность масс. Поклонение Солнцу настолько естественно, что никакие другие верования не смогли окончательно истребить его. Так давайте же вернемся к Солнцу, как заблудившиеся дети к отцу, который все это время спокойно и терпеливо ждет нашего обращения. Мы с Солнцем родные. Вспомните это, и мы все станем не сиротами, а детьми своего космического родителя. А родители всегда помогают детям! С праздником нового летнего Солнца вас!