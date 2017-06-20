В российских школах не осталось здоровых учеников

В НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» провели исследование здоровья учащихся московских школ.

В течение десяти лет врачи вели наблюдение за 426 детьми в четырех школах столицы. Их осматривали различные специалисты - педиатры, ортопеды, неврологи, кардиологи, отоларингологи. Исследование показало, что здоровье учеников заметно ухудшилось. Медики практически не нашли абсолютно здоровых детей. Лишь 4,3% первоклассников можно считать таковыми, подчеркивают «Известия».

С возрастом у школьников развивается близорукость, язвенная болезнь и сколиоз. Наибольшее число нарушений здоровья отмечено у мальчиков, однако девочки опережают сверстников по распространенности болезней к 11 классу.

В школах постоянно растет учебная нагрузка, дети подвергаются стрессу на ЕГЭ и еще при его подготовке, а также во время экзаменов в 9-м классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах, отмечают специалисты.