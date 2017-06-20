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В российских школах не осталось здоровых учеников

12:46. 20 июня 2017 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:

В НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» провели исследование здоровья учащихся московских школ.

В российских школах не осталось здоровых учеников
 

В течение десяти лет врачи вели наблюдение за 426 детьми в четырех школах столицы. Их осматривали различные специалисты - педиатры, ортопеды, неврологи, кардиологи, отоларингологи. Исследование показало, что здоровье учеников заметно ухудшилось. Медики практически не нашли абсолютно здоровых детей. Лишь 4,3% первоклассников можно считать таковыми, подчеркивают «Известия».

С возрастом у школьников развивается близорукость, язвенная болезнь и сколиоз. Наибольшее число нарушений здоровья отмечено у мальчиков, однако девочки опережают сверстников по распространенности болезней к 11 классу.

В школах постоянно растет учебная нагрузка, дети подвергаются стрессу на ЕГЭ и еще при его подготовке, а также во время экзаменов в 9-м классе. Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах, отмечают специалисты.

 

http://argumenti.ru/health/2017/06/539356

 

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