Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2017

В ДНР погибла девушка из-за обстрела со стороны украинских боевиков

Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского

19-летняя жительница поселка Коминтерново Новоазовского района ДНР погибла в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

«18 июня прилетела мина, все изрешетило осколками. По соседству убили девочку. Совсем молоденькая, девятнадцать лет. Погибла от осколка», — рассказала местная жительница.

Киевский правящий режим прибавил еще одно военное преступление в длинный список уже совершенных им. Карательная операция против населения Донбасса при попустительстве мирового сообщества продолжается.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Украинская армия шесть раз нарушила «режим тишины» в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск и Фрунзе, сел Желтое и Сокольники, поселка Голубовское.

Огонь велся из арторудий калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

К оглавлению | Источник: news-front.info

О Донбассе, войне и мире (ВИДЕО)

Писатель Захар Прилепин, политолог Александр Казаков и журналист Дмитрий Куликов побеседовали о судьбе Донбасса — его настоящем и будущем. Читайте также: «Выгорело всё!» — позиции 28-й мехбригады ВСУ уничтожены (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

После боя с ВСУ батальон Захара Прилепина продвинулся вперед на километр (ВИДЕО)

Отдельный разведывательно-штурмовой батальон, в котором российский писатель Захар Прилепин занимает должность заместителя командира, вступил в огневой контакт с украинской армией в районе населённого пункта Верхнеторецкое. Майор Прилепин лично присутствует на передовой во время всех боевых операций подразделения. Военкоры Лайфа Семён Пегов и Павел Чуприна побывали вместе с писателем на фронте и стали свидетелями очередной перестрелки. Читайте также: «Выгорело всё!» — позиции 28-й мехбригады ВСУ уничтожены (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Новости ЛНР: украинские оккупационные войска обстреляли Фрунзе и Славяносербск

Вооруженные силы Украины сегодня обстреляли поселки городского типа Фрунзе и Славяносербск. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Украинские силовики продолжают проводить провокационные обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов ЛНР, находящиеся у линии боевого соприкосновения», — отметил он.

«Сегодня в 13.35 киевскими силовиками обстрелян населенный пункт Фрунзе и позиции Народной милиции в районе этого населенного пункта», — сказал подполковник.

«По счастливой случайности никто не пострадал. Огонь велся из 120-мм минометов, а также автоматических станковых гранатометов, БМП и снайперского оружия», — уточнил Марочко.

«Также, сегодня, обстрелу подвергся населенный пункт Славяносербск. Пострадавших нет», — сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

«В очередной раз отмечаю, что киевские силовики целенаправленно осуществляют обстрелы населенных пунктов», — подчеркнул подполковник.

«Нашей разведкой установлены позиции минометных расчетов подразделений 93 бригады вооруженных сил Украины у линии соприкосновения, с которых велся огонь. На каждой из выявленных позиций размещены не менее двух минометов калибра 120-мм», — рассказал он.

«Данные провокационные обстрелы населенных пунктов Республики и позиций Народной милиции связаны с предстоящей 20 июня встречей президентов США и Украины. Дабы показать свою преданность заокеанским кураторам подразделения вооруженных сил Украины активизировали обстрелы территории Республики», — отметил представитель Народной милиции ЛНР.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info