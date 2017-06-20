Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2017
- 07:43 В ДНР погибла девушка из-за обстрела со стороны украинских боевиков.
- 07:30 Украинская армия шесть раз нарушила «режим тишины» в ЛНР.
- 02:30 О Донбассе, войне и мире (ВИДЕО).
- 00:00 После боя с ВСУ батальон Захара Прилепина продвинулся вперед на километр (ВИДЕО).
- Вчера 23:16 Новости ЛНР: украинские оккупационные войска обстреляли Фрунзе и Славяносербск.
В ДНР погибла девушка из-за обстрела со стороны украинских боевиков
Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского
19-летняя жительница поселка Коминтерново Новоазовского района ДНР погибла в результате обстрела со стороны украинских боевиков.
«18 июня прилетела мина, все изрешетило осколками. По соседству убили девочку. Совсем молоденькая, девятнадцать лет. Погибла от осколка», — рассказала местная жительница.
Киевский правящий режим прибавил еще одно военное преступление в длинный список уже совершенных им. Карательная операция против населения Донбасса при попустительстве мирового сообщества продолжается.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Украинская армия шесть раз нарушила «режим тишины» в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки шесть раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Славяносербск и Фрунзе, сел Желтое и Сокольники, поселка Голубовское.
Огонь велся из арторудий калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.
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О Донбассе, войне и мире (ВИДЕО)
Писатель Захар Прилепин, политолог Александр Казаков и журналист Дмитрий Куликов побеседовали о судьбе Донбасса — его настоящем и будущем.
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После боя с ВСУ батальон Захара Прилепина продвинулся вперед на километр (ВИДЕО)
Отдельный разведывательно-штурмовой батальон, в котором российский писатель Захар Прилепин занимает должность заместителя командира, вступил в огневой контакт с украинской армией в районе населённого пункта Верхнеторецкое.
Майор Прилепин лично присутствует на передовой во время всех боевых операций подразделения. Военкоры Лайфа Семён Пегов и Павел Чуприна побывали вместе с писателем на фронте и стали свидетелями очередной перестрелки.
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Новости ЛНР: украинские оккупационные войска обстреляли Фрунзе и Славяносербск
Вооруженные силы Украины сегодня обстреляли поселки городского типа Фрунзе и Славяносербск. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Украинские силовики продолжают проводить провокационные обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов ЛНР, находящиеся у линии боевого соприкосновения», — отметил он.
«Сегодня в 13.35 киевскими силовиками обстрелян населенный пункт Фрунзе и позиции Народной милиции в районе этого населенного пункта», — сказал подполковник.
«По счастливой случайности никто не пострадал. Огонь велся из 120-мм минометов, а также автоматических станковых гранатометов, БМП и снайперского оружия», — уточнил Марочко.
«Также, сегодня, обстрелу подвергся населенный пункт Славяносербск. Пострадавших нет», — сообщил представитель оборонного ведомства Республики.
«В очередной раз отмечаю, что киевские силовики целенаправленно осуществляют обстрелы населенных пунктов», — подчеркнул подполковник.
«Нашей разведкой установлены позиции минометных расчетов подразделений 93 бригады вооруженных сил Украины у линии соприкосновения, с которых велся огонь. На каждой из выявленных позиций размещены не менее двух минометов калибра 120-мм», — рассказал он.
«Данные провокационные обстрелы населенных пунктов Республики и позиций Народной милиции связаны с предстоящей 20 июня встречей президентов США и Украины. Дабы показать свою преданность заокеанским кураторам подразделения вооруженных сил Украины активизировали обстрелы территории Республики», — отметил представитель Народной милиции ЛНР.
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