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Попал в сеть: как отказ от интернета влияет на организм человека

09:37. 20 июня 2017 Просмотров - 79 Один комментарий Опубликовал:
Резкий выход из сети может вызывать чувство беспокойства, увеличивать сердечный ритм и давление. К таким выводам пришли итальянские и британские исследователи. По мнению учёных, эти симптомы могут быть одной из причин, которые заставляют людей всё больше времени проводить в виртуальной реальности.
Попал в сеть: как отказ от интернета влияет на организм человека
  • globallookpress.com   © Oleksiy Maksymenko/imagebroker

Группа учёных из Великобритании и Италии выяснила, как отключение интернета отражается на физиологии человека. Речь идёт не о внезапных неполадках с сетью, а о весьма распространённой ситуации, когда по каким-то причинам пользователям нужно срочно оторваться от компьютера. По словам учёных, в этой ситуации у людей, которые привыкли к ежедневному продолжительному сидению в интернете, поднимается давление и учащается сердцебиение.

Исследователи из университетов в Суонси и Милане пригласили для участия в эксперименте 144 добровольца, которые заявили о чрезмерной привычке к использованию интернета. Возраст испытуемых составлял от 18 до 33 лет, а в сети они проводили от трёх до девяти часов в сутки. Больше всего времени они тратили в социальных сетях и онлайн-магазинах. Также в эксперименте участвовала контрольная группа людей, которые гораздо меньше используют интернет.

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Перед началом эксперимента специалисты измерили сердечный ритм и давление испытуемых, после чего добровольцы занялись привычными делами в интернете. Спустя 15 минут участников эксперимента попросили выйти из сети и не позднее чем через две минуты снова измерили им давление и сердцебиение. В среднем показатели на 3—4% превзошли результаты измерений до интернет-сессии, в отдельных случаях разница составила 100%.

«Уже было известно: зависимые от цифровых устройств люди признают, что испытывают тревожность, отложив их в сторону. Но впервые мы отмечаем, что эти эмоциональные переживания сопровождаются физиологическими изменениями», — сообщил руководивший исследованием профессор Фил Рид из Университета Суонси.

Учёные сравнивают эти изменения с физиологической и эмоциональной реакциями организма человека на отказ от применения некоторых вызывающих привыкание препаратов и веществ.

«Возможно, интернет используется как средство снизить стресс или избежать его, а также в качестве метода борьбы с тревожностью, которая возникает из-за событий в личной жизни, но может быть вызвана и самим фактом отключения от интернета, — подводят итог исследователи. — В пользу этой точки зрения, основанной на психологических данных, говорят и свидетельства изменения физиологического состояния после прерывания интернет-сессии: те, у кого зафиксированы более сильная привычка к использованию сети и заметные изменения физиологического состояния после отключения, отмечают повышение тревожности и ухудшение настроения».

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  • globallookpress.com   © Thomas Jentzsch/imagebroker

Учёные полагают, что установленные в ходе тестов эмоциональные и физические изменения являются одной из причин, которая заставляет людей проводить всё больше времени в интернете. При этом исследователи отмечают, что влияние сети на жизнь актуально только для развитых стран.

Кроме того, проведённый эксперимент поставил перед исследователями новый вопрос: как в долгосрочной перспективе влияют на здоровье человека прерывание сеанса просмотра интернет-ресурсов и последующее изменение сердечного ритма и давления.

 

https://russian.rt.com/science/article/396162-internet-otkaz-organizm

Метки: интернет зависимость, психология
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Один комментарий»

  • 315 263
    Oleg 20 июня 2017 в 10:28 Ссылка Пометить
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    Малоподвижный образ жизни, интернет в т.ч., ведёт к застойным явлениям крови с последствиями. И давление кровяное может быть, как результат “нажитых” камней в почках. Не спешите удалять камни хирургическим путём, поройтесь в инете и найдёте кучу полезных советов от народной медицины. Кстати, аритмия сердца тоже результат малоподвижного образа жизни. Жизнь это движение (и не только в инете, шутка).

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