О революции 1917 года

В эфире Правда.ру обсудили различные стороны, детали, нюансы революционных событий в России в 1917 году. Ведь благодаря передовым реформам образования, мягко говоря, не все граждане нашей страны знают, что Ленин и большевики не свергали царя. Они свергли либералов, которые свергли монархию в результате заговора февраля 1917 года…



Хронометраж:

00:00:20 – Февральский переворот 1917 г. – намеренное уничтожение страны

00:11:42 – Все революционеры получают деньги из-за границы

00:15:28 – Почему Запад так долго не признавал СССР

00:21:31 – Причины победы большевиков

00:32:33 – Революция — зло, ставшее благом

00:34:28 – Для чего была нужна «мировая революция»

00:36:25 – Всегда ли революция – зло?

00:41:02 – Был ли шанс у немцев победить в Великой Отечественной?

00:44:44 – Есть ли вина Николая II в события 1917 г.?

00:51:00 – Антисовет­чик — всегда русофоб­.»

00:54:36 – О «зверствах» большевиков

01:01:10 – За что боролись белые

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Источник: nstarikov.ru