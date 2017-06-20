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О революции 1917 года

09:09. 20 июня 2017 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

В эфире Правда.ру обсудили различные стороны, детали, нюансы революционных событий в России в 1917 году. Ведь благодаря передовым реформам образования, мягко говоря, не все граждане нашей страны знают, что Ленин и большевики не свергали царя. Они свергли либералов, которые свергли монархию в результате заговора февраля 1917 года…

Хронометраж:

00:00:20 – Февральский переворот 1917 г. – намеренное уничтожение страны
00:11:42 – Все революционеры получают деньги из-за границы
00:15:28 – Почему Запад так долго не признавал СССР
00:21:31 – Причины победы большевиков
00:32:33 – Революция — зло, ставшее благом
00:34:28 – Для чего была нужна «мировая революция»
00:36:25 – Всегда ли революция – зло?
00:41:02 – Был ли шанс у немцев победить в Великой Отечественной?
00:44:44 – Есть ли вина Николая II в события 1917 г.?
00:51:00 – Антисовет­чик — всегда русофоб­.»
00:54:36 – О «зверствах» большевиков
01:01:10 – За что боролись белые

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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