К чему ведёт латинизация Казахстана?

Политики в Казахстане и в Киргизии собрались перейти на латиницу практически в один день. Сначала Нурсултан Назарбаев поручил правительству разработать до конца года график перевода казахского алфавита на латиницу и обязал к 2025 году перевести на латиницу делопроизводство, издание литературы и периодики. И тут же депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев на заседании Жогорку Кенеша (парламент) предложил сделать то же самое с киргизским языком.

Делалось это по-восточному, с выражением уважения к кириллице, которую Иманалиев назвал «нашим интеллектуальным наследием»; естественно, сказал он, мы будем пользоваться им, но «мы всё равно должны будем перейти на латиницу к 2030—2040 годам, это требование времени и развития технологий». Вот уже интересно: каким образом «время» и «технологии» требуют от Кыргызстана отказа от кириллического письма? Кстати, сторонники «латинизации» Казахстана также обосновывают необходимость реформы казахского языка требованиями технологической революции (?).

Слышать такое на Востоке довольно странно хотя бы потому, что многие передовые технологии создаются сегодня на японском, корейском и китайском языках. Да и русский язык в этом деле не пасёт последних.

Невольно задаёшься вопросом: если поколение, воспитанное на кириллице, не создало новые технологии, неужели они появятся в результате перехода на латинскую графику? Узбекистан, кстати, давно провёл над собой этот эксперимент, однако ни Силиконовой долины, ни Стэнфорда, ни своих микропроцессоров там не появилось – всё по-прежнему: Ферганская долина, Андижан и хлопок.

Так что предпосылки отказа от кириллического письма в пользу латиницы лежат в иной плоскости. А с учётом объединения Казахстана и Кыргызстана вместе с Россией, Белоруссий и Арменией в Евразийский экономический союз подобные решения по меньшей мере удивляют.

Опять же, такая реформа – дело затратное (переобучение, новая учебная литература, перестройка системы образования, новые уличные таблички, карты и т. д.), для той же Киргизии явно неподъёмное, а с учётом процветающей в республике коррупции тем более.

Конечно, для полиглотов проблемы не будет, тем паче что Казахстан и так форсирует переход на трёхязычие, однако полиглотов в Казахстане и Киргизии единицы.

Почти трёхсотлетнее развитие в кириллической традиции, формирование национальных элит и в целом этноса в русской языковой среде так просто с «парохода современности» не сбросить; для подавляющего большинства населения это станет серьёзным тормозом в переходе на латиницу. Факт неоспорим – русский язык остаётся самым престижным вторым языком для коренного населения, невзирая на евроориентацию верхнего слоя имущих и казахизацию, требуемую националистами. Да, в последние 20 лет русский язык стремительно покидает Казахстан, он уже почти покинул Киргизию, но «цивилизация кириллицы» все испытания независимости выдерживала легко.

Языковая инициатива Астаны затрагивает тончайшие материи культурно-исторического характера, вот почему «латинская новость» вызывает озабоченность. Пусть для 99% населения Казахстана алфавит и язык остаются лишь набором знаков и звуков, удобных в общении, это не отменяет глубокой связи между кириллической письменностью и формированием казахской нации.

Для казахов кириллица легализовала само название нации, которая довольно долго идентифицировала себя как «алаш» и которую долго именовали киргизами.

Первая книга по истории Казахстана была написана по-русски русским же исследователем Оренбургской пограничной комиссии Алексеем Левшиным, которого казахи именовали «Геродот казахского народа». Именно он в статье «Об имени киргиз-казахского народа и отличии его от подлинных или диких киргизов» впервые принципиально поставил вопрос о самоназвании казахов, зафиксировал термин «казах» и дал ему толкование.

Русскими учёными (Ремезов, Ханыков, Бутаков) были составлены первые подробные карты Казахстана, на кириллице описывали эту территорию не только десятки русских исследователей, но и учёные – представители иных культур (Паллас, Мейендорф, Эверсман, Фальк, Шренк, Гене, Берг). То есть мир узнавал о казахах и киргизах на кириллице!

С началом русской колонизации пришла пора появления двуязычия. На основе кириллицы возникли собственно казахская письменность и казахская литература. Исторически сложилось так, что кочевники казахи не создали письменности, но оказались в ареале кириллического письма, которому они обязаны значительной частью своей культуры. Это аксиома. Арабская вязь, присутствующая здесь до прихода русских, была достоянием нескольких сотен людей. Попытки большевиков внедрить латиницу в конце 20-х годов прошлого века тоже закончились ничем.

Социокультурная компетенция казахов формировалась при изучении русского языка, обеспечивавшего коммуникацию казахского общества с мировой культурой. И возможно ли волею нескольких политиков отменить культурно-исторический выбор народа, выйти из одной цивилизации и войти в другую? Если постмайданная Украина, правители которой, ведомые чуждой силой, задумали произвести «смену выбора», решает эту задачу через гражданскую войну, то здесь пошли по «восточному пути»: сохраняя в лице России экономического донора и военного гаранта, Астана и Бишкек готовятся разорвать культурную ткань.

Говорить о последствиях ещё рано, но опыт стран, которые уже двинулись этим путём, не располагает к оптимизму.

Хорошо известно, что любая реформа орфографии порождает среди значительной части населения, ранее грамотного, функциональную неграмотность. Узбекистан доказывает это на примере гастарбайтеров, сдающих экзамен на примитивную грамотность.

Так что казахская наука, возникшая и развивавшаяся на основе кириллицы, от таких перемен может не выжить. Останутся лишь специалисты филологи с дипломами КазПи (один из самых убогих гуманитарных вузов КазССР) и придворные философы вроде Рустама Кадыржанова из Института философии, политологии и религиоведения, который откровенно рассуждает о политических целях отказа от кириллического письма: «Казахи собираются перейти на латиницу, принимая в определённой мере западную идентичность… Сами того не сознавая, мы живём в западном мире, и с этим ничего нельзя сделать. Переходя на латиницу, мы как бы завершаем переход в западный мир… Реформа нужна казахам, чтобы они изменили свою идентичность, оторвались от советской культуры. С другой стороны, латиница объединит казахское население».

На Украине Порошенко переходил в западный мир через безвиз, теперь в стране льётся кровь, а треть граждан хотели бы выехать с Украины куда-нибудь подальше. Казахстанские верхи сознательно, без всяких эмоций решили обнулить свою общую с Россией историю и советскую историю как её неотъемлемую часть. Ведь новые учебники будут написаны по-другому и вещать будут о другом. Так что мы ещё узнаем о «древних казахах», которые изобрели колесо, выкопали Каспийской море, приручили динозавров. Улицы они уже переименовали. Пройдёт время – запретят советские мультфильмы и откроют музеи советской оккупации; 1 июня памятник жертвам «голодомора» в Алма-Ате уже открыли. И кто хочет увидеть, каким будет здесь взлёт национализма, может понаблюдать за тем, что творится сегодня на Украине. Впрочем, есть и специфика: например, часть казахских националистов выступает категорически против перехода на латиницу, они за казахизацию, но на кириллице.

А заказчик разрыва с кириллической традицией известен – это та самая западная цивилизация, что не раз позволяла себе тупо высмеивать казахов, как это сделано в фильме Коэна «Борат». Если уж украинцы оказались не нужны Западу, то казахи – и подавно.

Есть у этой истории ещё один аспект, о котором теперь как-то забывают. Это то, что гарантом реализации и экономическим фундаментом эпохальной евразийской идеи президента Назарбаева выступила Россия. Теперь евразийскую идею на лету переобувают в идею латинизации.

По сути, на южных рубежах России открывается гуманитарный фронт с «русским миром», а выигрывать гуманитарные войны Россия, увы, ещё не научилась. Времени маловато, но оно есть, а ещё есть народ Казахстана, который пока не хочет ни латиницы, ни фронтов. С ним и надо вести диалог. Гуманитарный.

Андрей Уваров, ФСК

Источник: news-front.info