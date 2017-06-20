Акушерка из Освенцима

Исторический документ, а именно воспоминания одной польской женщины Станиславы Лещинська, которая работала акушеркой в Освенциме и которая, несмотря ни что, боролась за жизнь других.



“В лагерь доставляли огромное количество беременных женщин. Я выполняла функции акушерки в трех бараках, которые насквозь продувались ветрами. Внутри каждого барака возвышались койки.



Станислава Лещинська

На каждой койке должны были поместиться 3 или 4 женщины. Для «удобства» им предоставляли соломенные матрасы, но они были настолько старые, что по сути женщины спали просто на досках.

Посредине барака была печь, именно на ней мне и приходилось принимать роды. Вот только топили ее всего несколько раз в году, поэтому нам всем приходилось терпеть холод, сильный, пронизывающий до самых костей холод, особенно зимой, когда с потолка над нами могли свисать сосульки.





О воде для рожениц должна была заботиться я, для этого мне приходилось тратить каждый раз около 20 минут, что подвергало риску жизнь матерей и новорожденных. О какой-либо врачебной помощи я могла только мечтать. Роде, Менгеле, Кениг — лагерные врачи не могли опуститься так низко, чтобы помочь представителям других национальностей.

Врач по имени Ирена Бялувна очень помогла мне и моим больным, когда я заболела сыпным тифом. Все военнопленные, которые были врачами, вели себя по-настоящему героически. Для них на первом месте было их призвание врача, жаль, что большинство из тех, кто могли бы рассказать об их подвигах, умерли мученической смертью.

За время моего пребывания в Освенциме я приняла около 3000 родов. Один немецкий врач приказал мне составить рапорт о количестве смертей детей и рожениц во время родов. Я сказала ему, что ни одна мать и ни один ребенок во время родов не умерли. Такого результата не было даже в лучших немецких госпиталях того времени. В глазах этого врача я видела смесь недоверия, гнева и зависти…

Но вот после родов такими блестящими показателями похвастаться не удастся. До мая 1943 года всех детей, родившихся в Освенциме, зверски топили в бочке. Делали это две немецкие медсестры Клара и Пфани. После каждых родов из комнаты этих женщин доносился плеск воды, который повергал в ужас всех, кому доводилось его слышать.

С мая 1943 года светловолосых и голубоглазых детей отправляли в Германию. Никогда не забуду тот пронзительный плач матерей, который разносился по лагерю, когда их разлучали со своими детьми.

Что касается еврейских детей, то у них просто не было шанса выжить. Их сразу же татуировали номером матери, топили и выбрасывали из барака. Остальным детям была приготовлена еще более ужасающая судьба, они умирали голодной смертью…

Начиная с мая 1943 года несколько десятков детей вывезли в Германию, около 1500 утопили Клара и Пфани и около 1000 умерли от голодной смерти.

Вопреки всем ожиданиям дети в лагере рождались здоровыми, казалось, что сама природа противостояла всей той жестокости, которая там царила. Я — Станислава Лещинська, акушерка из Польши, узница Освенцима, делала всё, что было в моих силах, для того чтобы в том аду смогло выжить как можно больше людей”.

В честь Станиславы неподалеку от Варшавы был установлен памятник.



Источник: nashaplaneta.su