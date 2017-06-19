Сводки от ополчения Новороссии 19 июня 2017
- 09:19 В ДНР погибла мирная жительница из-за обстрела ВСУ.
- 07:30 Армия Порошенко 10 раз нарушила перемирие в ЛНР.
В ДНР погибла мирная жительница из-за обстрела ВСУ
За прошедшие сутки ВС Украины сорок семь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пятнадцати населённых пунктов ДНР, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.
В н.п. Коминтерново по ул. Победы 34 погибла Покушалова Елена Сергеевна 1998 г.р. (осколочное ранение в голову).
К оглавлению | Источник: news-front.info
Армия Порошенко 10 раз нарушила перемирие в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Веселая Гора, Желобок и Обозное.
Огонь велся из арторудий калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.
К оглавлению | Источник: news-front.info