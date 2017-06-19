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Сводки от ополчения Новороссии 19 июня 2017

09:58. 19 июня 2017 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

В ДНР погибла мирная жительница из-за обстрела ВСУ

В ДНР погибла женщина из-за обстрела ВСУ

За прошедшие сутки ВС Украины сорок семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пятнадцати населённых пунктов ДНР, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

В н.п. Коминтерново по ул. Победы 34 погибла Покушалова Елена Сергеевна 1998 г.р. (осколочное ранение в голову).

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Армия Порошенко 10 раз нарушила перемирие в ЛНР

Армия Порошенко 10 раз нарушила перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Веселая Гора, Желобок и Обозное.

Огонь велся из арторудий калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ, стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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