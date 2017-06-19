Новости Украины и Новороссии 19 июня 2017
- 06:44 Город, который умер вчера….
- 00:53 Долбануться во второе дно.
- Вчера 22:42 Константин Кнырик в прямом эфире Zello «АТО Донецк» 19 июня.
- Вчера 22:15 Трансформаторная будка Бобот: на Украине снимают первый фантастический фильм (ФОТО).
- Вчера 21:43 Эпоха красноречия. Филипп Экозьянц.
Город, который умер вчера…
Состоялась премьера документального фильма посвященного обороне Луганска в 2014 году.
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Долбануться во второе дно
Что это было?
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Константин Кнырик в прямом эфире Zello «АТО Донецк» 19 июня
Не пропустите! Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в понедельник 19 июня выйдет на связь с проектом Zello «АТО Донецк» в 20:00 (мск).
В течение часа руководитель агентства поделится профессиональным опытом и ответит на вопросы зрителей в прямом эфире.
Свои комментарии можно оставлять в чате в YouTube.
К оглавлению | Источник: news-front.info
Трансформаторная будка Бобот: на Украине снимают первый фантастический фильм (ФОТО)
На Украине снимают первый фантастический фильм с потрясающим воображение названием «Бобот». Оно уже стало предметом шуток в соцсетях, при этом сюжет фильма, премьера которого намечена на 2018 год, под стать названию.
Как сообщают украинские СМИ, завязка фильма такова: 12-летний фантазер и врун, отдыхавший в детском лагере, однажды струсил и стал изгоем для своих приятелей. Теперь ему отчаянно хочется совершить подвиг — и подходящий случай не заставил себя долго ждать: мальчик оказывается в центре конфликта между двумя инопланетными цивилизациями (!), в результате которого может произойти взрыв, способный уничтожить Землю.
Помогают подростку спасать планету потрясающая троица: ходячая трансформаторная будка Бобот, Смелая Девочка и Профессор.
Бюджет фантастического блокбастера составляет 20 млн гривен, в его создании также принимают участие грузинские кинематографисты.
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Эпоха красноречия. Филипп Экозьянц
Видео предоставил Филипп Экозьянц.
Поэт и блогер поделился своими мыслями о том, какую роль в мировых кризисах играет искусство красноречия.
«Вот вы еще помните 2014 год, когда кризис начинался на украинском майдане. Помните красноречие, которое исторгали все телеканалы и сцены. Ясно, что именно красноречие двигало всем народом, собравшемся на майдане. Я думаю, даже только красноречие формировало мнение народа. Следующий момент: красноречие легко формировало прямо противоположное мнение, вело народ прямо в противоположном направлении. Я по своей работе довольно часто сталкивался с работой ораторов, а работа ораторов – это именно красноречие», — сказал он.
Филипп Экозьянц подчеркнул, что «красноречие является государственной деятельностью».
«Сегодня красноречие является государственной деятельностью, при чем самой эффективной», — заявил поэт.
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