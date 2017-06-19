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Новости Украины и Новороссии 19 июня 2017

10:02. 19 июня 2017 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

Город, который умер вчера…



Состоялась премьера документального фильма посвященного обороне Луганска в 2014 году.




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Долбануться во второе дно

Что это было?

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Константин Кнырик в прямом эфире Zello «АТО Донецк» 19 июня

Не пропустите! Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в понедельник 19 июня выйдет на связь с проектом Zello «АТО Донецк» в 20:00 (мск).

В течение часа руководитель агентства поделится профессиональным опытом и ответит на вопросы зрителей в прямом эфире.

Свои комментарии можно оставлять в чате в YouTube.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Трансформаторная будка Бобот: на Украине снимают первый фантастический фильм (ФОТО)

Трансформаторная будка Бобот: на Украине снимают первый фантастический фильм (ФОТО) | Русская весна

На Украине снимают первый фантастический фильм с потрясающим воображение названием «Бобот». Оно уже стало предметом шуток в соцсетях, при этом сюжет фильма, премьера которого намечена на 2018 год, под стать названию.

Как сообщают украинские СМИ, завязка фильма такова: 12-летний фантазер и врун, отдыхавший в детском лагере, однажды струсил и стал изгоем для своих приятелей. Теперь ему отчаянно хочется совершить подвиг — и подходящий случай не заставил себя долго ждать: мальчик оказывается в центре конфликта между двумя инопланетными цивилизациями (!), в результате которого может произойти взрыв, способный уничтожить Землю.

Помогают подростку спасать планету потрясающая троица: ходячая трансформаторная будка Бобот, Смелая Девочка и Профессор.

Бюджет фантастического блокбастера составляет 20 млн гривен, в его создании также принимают участие грузинские кинематографисты.

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Трансформаторная будка Бобот: на Украине снимают первый фантастический фильм (ФОТО) | Русская весна
Трансформаторная будка Бобот: на Украине снимают первый фантастический фильм (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Эпоха красноречия. Филипп Экозьянц

Видео предоставил Филипп Экозьянц.

Поэт и блогер поделился своими мыслями о том, какую роль в мировых кризисах играет искусство красноречия.

«Вот вы еще помните 2014 год, когда кризис начинался на украинском майдане. Помните красноречие, которое исторгали все телеканалы и сцены. Ясно, что именно красноречие двигало всем народом, собравшемся на майдане. Я думаю, даже только красноречие формировало мнение народа. Следующий момент: красноречие легко формировало прямо противоположное мнение, вело народ прямо в противоположном направлении. Я по своей работе довольно часто сталкивался с работой ораторов, а работа ораторов – это именно красноречие», — сказал он.

Филипп Экозьянц подчеркнул, что «красноречие является государственной деятельностью».

«Сегодня красноречие является государственной деятельностью, при чем самой эффективной», — заявил поэт.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: важное, компиляция
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