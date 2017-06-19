Новости Украины и Новороссии 19 июня 2017

На Украине снимают первый фантастический фильм с потрясающим воображение названием «Бобот». Оно уже стало предметом шуток в соцсетях, при этом сюжет фильма, премьера которого намечена на 2018 год, под стать названию.

Как сообщают украинские СМИ, завязка фильма такова: 12-летний фантазер и врун, отдыхавший в детском лагере, однажды струсил и стал изгоем для своих приятелей. Теперь ему отчаянно хочется совершить подвиг — и подходящий случай не заставил себя долго ждать: мальчик оказывается в центре конфликта между двумя инопланетными цивилизациями (!), в результате которого может произойти взрыв, способный уничтожить Землю.

Помогают подростку спасать планету потрясающая троица: ходячая трансформаторная будка Бобот, Смелая Девочка и Профессор.

Бюджет фантастического блокбастера составляет 20 млн гривен, в его создании также принимают участие грузинские кинематографисты.

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