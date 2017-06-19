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“Москва – третий Рим” – проект Ватикана. Александр Пыжиков

19:36. 19 июня 2017 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал:

Идеологический захват власти

Доктор исторических наук Александр Пыжиков рассказывает о методах скрытого концептуального управления, которые применялись Ватиканом в отношении Московии в 15 веке.

Как это влияние было связано с геополитическими процессами, происходящими в тот период в Европе? Какое значение для Ватикана имело преемство наследования московскими государями христианско-православной империи от византийских императоров? Почему Иван IV стал неугоден страновой элите. Как был осуществлён приход к власти Романовых, и какими силами эта династия поддерживались?

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Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков А.В.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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