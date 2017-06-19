“Москва – третий Рим” – проект Ватикана. Александр Пыжиков
Идеологический захват власти
Доктор исторических наук Александр Пыжиков рассказывает о методах скрытого концептуального управления, которые применялись Ватиканом в отношении Московии в 15 веке.
Как это влияние было связано с геополитическими процессами, происходящими в тот период в Европе? Какое значение для Ватикана имело преемство наследования московскими государями христианско-православной империи от византийских императоров? Почему Иван IV стал неугоден страновой элите. Как был осуществлён приход к власти Романовых, и какими силами эта династия поддерживались?
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