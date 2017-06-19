МКС онлайн
23:27. 19 июня 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал: Кирилл
Трансляция доступна только тогда, когда станция находится на связи с Землей. Во время так называемой «мертвой зоны», когда обрывается контакт, интернет-зрители могут видеть трансляцию из ЦУПа, записи передач NASA или просто «заглушку».
МКС была введена в строй в 1998 году. В проекте участвуют 16 стран мира (Россия, США, Япония, Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Бельгия, Бразилия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания).
Полётные данные станции:
Перигей: 413 км
Апогей: 420 км
Наклонение: 51°,63°
Высота орбиты: 337–430 км
Орбитальная скорость: ~7.6 км/с
Период обращения: 92 мин 54 секунды (на 19.07.2014)
Оборотов в день: 15.49 (на 19.07.2013)
Всего оборотов: 84341 (на 19.07.2013)
Пройденное расстояние: ~3 565 633 176 км
Технические характеристики:
Масса: 417 289 кг
Длина: 109 м (на 01.10.2012)
Ширина: 51 м (на 01.10.2012), 73,15 м (с фермами)
Высота: 27,4 м (на 22.02.2007)
Жилой объем: 916 м?
Температура: ~26,9 °C (в среднем)
Мощность: 110 кВт
http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload
https://naked-science.ru/article/sci/24-06-2013-110