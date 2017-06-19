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МКС онлайн

23:27. 19 июня 2017 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

mks

 

МКС онлайн

 

Трансляция доступна только тогда, когда станция находится на связи с Землей. Во время так называемой «мертвой зоны», когда обрывается контакт, интернет-зрители могут видеть трансляцию из ЦУПа, записи передач NASA или просто «заглушку».

 

МКС была введена в строй в 1998 году. В проекте участвуют 16 стран мира (Россия, США, Япония, Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Бельгия, Бразилия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания).

 

Полётные данные станции:
 
Перигей: 413 км
Апогей: 420 км
Наклонение: 51°,63°
Высота орбиты: 337–430 км
Орбитальная скорость: ~7.6 км/с
Период обращения: 92 мин 54 секунды (на 19.07.2014)
Оборотов в день: 15.49 (на 19.07.2013)
Всего оборотов: 84341 (на 19.07.2013)
Пройденное расстояние: ~3 565 633 176 км
 
 
Технические характеристики:
 
Масса: 417 289 кг
Длина: 109 м (на 01.10.2012)
Ширина: 51 м (на 01.10.2012), 73,15 м (с фермами)
Высота: 27,4 м (на 22.02.2007)
Жилой объем: 916 м?
Температура: ~26,9 °C (в среднем)
Мощность: 110 кВт

 

http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload

https://naked-science.ru/article/sci/24-06-2013-110

Метки: грузовой модуль, мкс, орбита, Протон-К, Россия в космосе
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