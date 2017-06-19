МКС онлайн

Трансляция доступна только тогда, когда станция находится на связи с Землей. Во время так называемой «мертвой зоны», когда обрывается контакт, интернет-зрители могут видеть трансляцию из ЦУПа, записи передач NASA или просто «заглушку».

МКС была введена в строй в 1998 году. В проекте участвуют 16 стран мира (Россия, США, Япония, Франция, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Бельгия, Бразилия, Швейцария, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Дания).

Полётные данные станции:

Перигей: 413 км

Апогей: 420 км

Наклонение: 51°,63°

Высота орбиты: 337–430 км

Орбитальная скорость: ~7.6 км/с

Период обращения: 92 мин 54 секунды (на 19.07.2014)

Оборотов в день: 15.49 (на 19.07.2013)

Всего оборотов: 84341 (на 19.07.2013)

Пройденное расстояние: ~3 565 633 176 км

Технические характеристики:

Масса: 417 289 кг

Длина: 109 м (на 01.10.2012)

Ширина: 51 м (на 01.10.2012), 73,15 м (с фермами)

Высота: 27,4 м (на 22.02.2007)

Жилой объем: 916 м?

Температура: ~26,9 °C (в среднем)

Мощность: 110 кВт

http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload

https://naked-science.ru/article/sci/24-06-2013-110