Горькие грузинские уроки: Украина, безвиз лишь фиговый листочек на причинном месте!

Не зря говорят, что «умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих». На государственном уровне такой подход тоже работает. И как не радуется сейчас Порошенко безвизовому режиму с Евросоюзом, но украинцев скоро ткнут носом в д…мо, точнее, в реальность, причем с размаху и даже долго ждать не придется. Грузин уже ткнули и те не обрадовались…

Да, за примерами далеко ходить не надо. Грузия тоже была нацелена на ЕС и НАТО. Безвизовое «счастье» вступило в силу здесь 28-го марта этого года. Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили, как и недавно Порошенко, поздравил грузин с «большим, историческим началом». Стихов про «немытую Россию», правда, не читал, но не суть важно.

Два месяца прошло с того радостного события, как грузины в безвизе.

Правящая элита (в лице партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия») объявила этот день праздником и своей победой, открытием «райских врат». Опять аналогия с Порошенко? Прозападные грузинские политики почувствовали себя причастными к Европе. Вот счастье-то! И плевать на то, что общество расколото по этому вопросу и скептики больше думали не о политике, но о будущих экономических проблемах страны.

Грузия не может похвастаться крепкой экономикой и заботой о социально незащищенных слоях населения. Грузинские гастарбайтеры «пашут» на тяжелых и низкооплачиваемых работах за границей, чтобы поддержать свои семьи на родине, помочь им справиться с нищетой. Что им дал безвизовый режим с Европой? Ноль без палочки!

Как и раньше их время пребывания за границей ограничено, работать запрещено под угрозой штрафа (сумма приличная - 3 000 евро) и депортации с пятилетним запретом на въезд в страны ЕС. Да и попробуй отправиться в это заморское путешествие, когда столько условий выставили.

Сначала купи страховку, забронируй место в гостинице, приобрети обратный билет (а вдруг захочешь остаться в европейском раю?!) да покажи денежки в расчете 50 евро в сутки. К слову, на 50 евро грузин среднестатистический прекрасно проживет и в Грузии безо всякой Европы, да нет таких денег. Людям сейчас не до путешествий, театров и куроротов заграничных, о хлебе насущном думаю, бытовые проблемы замучили. Властям же это неведомо.

Грузинские и брюссельские чинуши и политики, вероятно, посчитали, что свой долг выполнили. Вот Вам безвиз, кушайте да не подавитесь! Мечты исполнены, счастье близко, мы почти в Европе: ведь не аборигены какие-то, а цивилизованное общество. Нищее, правда, но это лишь на уровне народа.

И вот нищих грузин продолжают депортировать из европейских стран, лишая возможности прокормить свои семьи. Так, за период с 28 марта (вступил в силе безвиз!) и по 18 мая из ЕС выкинули 192 человека. Люди лишились заработка, зря потратились на поездку, но и в долги влезли для оплаты штрафа. Такая судьба обошла, разве что, грузинский криминал, сбежавший на Запад за обеспеченной жизнью. А что, европейские тюрьмы весьма удобны для временного проживания, а можно и в Штаты рвануть.

К слову, о США. Грузинские бандиты, задержанные в Штатах за рэкет, грабеж и торговлю наркотиками, проходят там по делу как члены «русской мафии». Значит, Грузия пытается забыть о советском прошлом и на Западе это стремление всячески поощряют, но как только речь заходит о бандитах, так сразу призрак «русской мафии» реанимируется для госнужд?

Нет, господа гейропейцы и американцы – это самобытные бандиты, взращенные не без Ваших усилий и поддержки. Если уж говорить о мафии, то лишь о европейской. Обули грузин как лохов, помахали вонючей тряпочкой безвиза, а потом применили механизм депортации для нищих. Администрация Трампа к тому же намерена на 2018 год в разы сократить Тбилиси объемы финансирования на военную помощь.

Что и говорить, но планируемое снижение военной помощи Грузии — более, чем в шесть раз, весьма впечатляет. Если в 2012 году Грузия получила от США военной помощи на сумму в $192,48 млн. в год, то в будущем году эти суммы резко сократятся: так, $37,3 млн. было в 2017 году и станет $6,1 млн. в 2018 году. Ценность военного партнера для США упала на дно?

Да и зачем тратиться, когда Грузия уже никуда не денется? Задачи выполнены, дураки прикормлены, а мнение народа никого не волнует на Западе. Быдло не спрашивают, а только эксплуатируют в собственных целях.

Та же судьба ожидает и Украину. Даже далекий от политики и глобальных мировых проблем человек поймет, что Украина движется по тому же замкнутому кругу, что и грузины до нее. Единственное исключение: Тбилиси получили по рогам в 2008 году и не смогли добить население Южной Осетии и Абхазии, подмяв под себя силой. Россия помешала разгуляться, за что на нее и обиделись всем миром.

И вот теперь поддатый олигарх во главе Украины дрожащими ручонками подписывает фиговый листочек безвиза вместо реальных деловых соглашений, способных реанимировать находящуюся на издыхании украинскую экономику. Поссорился с Россией, предал десятилетия дружбы и общую историю ради долларов в своем кармане? Ну, что ж, предательство наказуемо, так что вперед по своей персональной дорожке в ад! Пинки и депортации в ЕС Вас уже ждут. Гуляйте, пока можете…