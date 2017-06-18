Вторая Мировая война – попытка чужими руками ликвидировать СССР
Предлагаю вашему вниманию запись общения с москвичами в магазине «Молодая гвардия» на Полянке, которое состоялось 14 июня 2017 года.
Обсуждавшиеся вопросы:
00:03:39 – Чем отличается революция от государственного переворота
00:08:38 – Вторая Мировая война – попытка «чужими руками» ликвидировать СССР
00:13:20 – Акция Навального — намеренная провокация
00:19:04 – Как Османская империя превратилась в светскую Турцию
00:23:30 – Про книгу «Национализация рубля» в кабинете Путина
00:25:06 – Когда ждать Николая Старикова в программе Поединок
00:27:45 – Будут ли экономические книги в серии «Николай Стариков рекомендует»
00:28:55 – Наша задача усиливать нашу государственность
00:30:38 – Большевики победили благодаря марксизму?
00:33:10 – Хочет ли Николай Стариков стать Ленином 21 века
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Источник: nstarikov.ru