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Вторая Мировая война – попытка чужими руками ликвидировать СССР

09:07. 18 июня 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

Предлагаю вашему вниманию запись общения с москвичами в магазине «Молодая гвардия» на Полянке, которое состоялось 14 июня 2017 года.

Обсуждавшиеся вопросы:

00:03:39 – Чем отличается революция от государственного переворота

00:08:38 – Вторая Мировая война – попытка «чужими руками» ликвидировать СССР

00:13:20 – Акция Навального — намеренная провокация

00:19:04 – Как Османская империя превратилась в светскую Турцию

00:23:30 – Про книгу «Национализация рубля» в кабинете Путина

00:25:06 – Когда ждать Николая Старикова в программе Поединок

00:27:45 – Будут ли экономические книги в серии «Николай Стариков рекомендует»

00:28:55 – Наша задача усиливать нашу государственность

00:30:38 – Большевики победили благодаря марксизму?

00:33:10 – Хочет ли Николай Стариков стать Ленином 21 века

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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