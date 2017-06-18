Россия лидирует в гонке за Арктику. Зачем России нужна Арктика

Вопрос о будущем Арктики оказался в центре нового геополитического соперничества и разделил США и их союзников с одной стороны и Россию с другой. США признают что проиграло гонку за Арктику.

В Арктике всегда вечный минус. Но так выходит, что в ней есть и множество плюсов для России. В Арктике сошлись интересы большого количества стран. И мы пока идем на первом месте в данной гонке. В настоящее время лишь Россия обладает полярными станциями, которые располагаются на дрейфующих льдах. В документальном фильме будет показана работа полярной станции от самого начала и до конца. У зрителей есть удивительный шанс наблюдать, как живет дрейфующая база, находясь при этом на Большой земле.