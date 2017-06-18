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Россия лидирует в гонке за Арктику. Зачем России нужна Арктика

13:43. 18 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Вопрос о будущем Арктики оказался в центре нового геополитического соперничества и разделил США и их союзников с одной стороны и Россию с другой. США признают что проиграло гонку за Арктику. 
В Арктике всегда вечный минус. Но так выходит, что в ней есть и множество плюсов для России. В Арктике сошлись интересы большого количества стран. И мы пока идем на первом месте в данной гонке. В настоящее время лишь Россия обладает полярными станциями, которые располагаются на дрейфующих льдах. В документальном фильме будет показана работа полярной станции от самого начала и до конца. У зрителей есть удивительный шанс наблюдать, как живет дрейфующая база, находясь при этом на Большой земле.
 
Метки: геополитика/арктика и антарктика/, русская арктика
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