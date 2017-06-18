Новости Украины и Новороссии 18 июня 2017
- 08:45 Украина «проспала» захват своей экономики Китаем.
- 08:14 Климкин заявил, что НАТО есть чему поучиться у Украины.
- 07:40 На западной Украине состоялся бандеровский велопробег.
- 06:30 #Безвиз: Шарий решил шокировать украинцев и показал им жизнь в Париже (ВИДЕО).
- Вчера 22:29 В Донецке выступил военный ансамбль «Новороссия».
- Вчера 21:55 Кто из бизнесменов финансирует новый майдан на Украине — Олег Царев.
- Вчера 21:47 На проект «Стена» Украина потратила 800 млн. грн.
Украина «проспала» захват своей экономики Китаем
Официальный Киев много говорит о «войне с Россией». Это проявляется, в том числе, в сворачивании экономических связей украинской и российской экономик. Однако пока власти боролись с «агрессором», они проспали ползучее наступление другого восточного монстра — Китая.
Председатель украинского Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Владимир Ставнюк в четверг заявил, что крупнейшими инвесторами в Украинский IT-сектор являются оффшорные зоны и Европейский Союз. При этом, по его словам, Киев ожидает китайских инвестиций в украинский IT-сектор в 2017 году.
«Надеемся, что в ближайшее время активно в Украину будет инвестировать Китай», — сказал Ставнюк.
Ставнюк опоздал с предсказаниями. Ведь Китай уже давно успешно инвестирует миллионы долларов США в украинский IT-сектор, и не только в него.
Китайский «Укртелеком»
В конце 2015 года «Укртелеком» подписал договор с китайскими China Development Bank (CDB) и производителем Huawei, которые выступили главными партнерами украинского оператора по модернизации его старых медных сетей телефонной связи и интернета.
Как сказано в финансовом отчете «Укртелекома» за 2016 год, программа рассчитана на период с 2016 по 2019 год. В ее результате телефония «Укртелеком» переведет все переговоры в IP-телефонию и увеличит скорость доступа в интернет до 50 Мбит/сек. Как указано в отчете компании, общий объем инвестиций в программу составит примерно 4,9 млрд грн.
Причем китайские инвесторы мало чем рискуют. Поставки дорогостоящего оборудования крупнейшему украинскому интернет-оператору китайский Huawei осуществляет под залог самого оборудования. Его стоимость, согласно договору, составляет $45 млн (примерно 1,2 млрд грн).
Еще $50 млн (1,35 млрд грн) «Укртелеком» получил в кредит от CDB. Срок погашения — до 2023 года, при этом по состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность по этой кредитной линии уже составила почти $13 млн (343 млн грн).
Согласно данным, опубликованным в отчете «Укртелекома», за 2016 год общая сумма залогов увеличилась на 400 млн грн — до 1,8 млрд грн. При этом вся недвижимость «Укртелекома» оценивается в сумму около 4 млрд грн.
Очевидно, что украинское предприятие все больше становится китайским. Руководство «Укртелекома» не может игнорировать мнение фактического собственника примерно половины активов предприятия. В самом ближайшем времени китайцы могу формализовать свои права собственности, войдя в капитал компании, принадлежащей Ринату Ахметову.
Альтернативная энергетика
В конце 2016-го китайская компания CNBM завершила оформление права собственности на 10 крупнейших солнечных электростанций в Украине общей мощностью 267 МВт. Об этом заявил Юнчжи Чен, гендиректор китайской CNBM New Energy Engineering Co., Ltd.
Комментируя информацию о покупке одной из украинских компаний «Нептун Солар», он уточнил, что это была последняя сделка по оформлению собственности 10 солнечных электростанций, полученных за долги, тогда как права на все остальные девять станций были оформлены ранее.
«В целом мы вложили около $1 млрд в виде инвестиций и финансирования, в том числе — в виде товарных кредитов. Более 168 млн евро были конвертированы в капитал 10 солнечных электростанций. Приобретение контроля над указанными активами было осуществлено в обмен на погашение невозвратной и безгарантийной задолженности на эту сумму по товарным операциям по поставке оборудования», — сказал Чен.
Схема идентичная той, которую применили в «Укртелекоме»: поставлялось высокотехнологичное оборудование, причем это оборудование являлось залогом. После того, как украинская компания не могла рассчитаться за него, она переходила в собственность китайской корпорации.
Такая схема позволяет китайцам обезопасить себя от финансовых махинаций. Она возможна, поскольку Китай производит высокотехнологичное оборудование, уникальное по своим ценовым параметрам. Заменить его можно, но только за значительно большую цену.
Тем временем технологическая интервенция Китая на Украину может получить качественное развитие.
Китайско-украинский технопарк
Как отмечает директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко, в ближайшей перспективе возможно усиление китайского юаня относительно доллара под давлением США. Это сделает невыгодным китайский экспорт, и в Поднебесной уже сейчас ищут выходы из этой ситуации.
Одним из вариантов может быть открытие производства на Украине. Это выгодно по двум причинам: во-первых, средняя зарплата по Украине примерно в два раза ниже средней зарплаты в Китае, а во-вторых, у Украины действует ЗСТ с ЕС, что позволит произведенным на Украине китайским товарам гораздо легче заходить на европейский рынок.
«Так почему бы китайскому бизнесмену не сэкономить 10% на импортных пошлинах, да еще и на дешевизне рабочей силы украинцев и не „переехать“ сюда… Он это начнет очень активно делать уже в ближайшем обозримом будущем», — заявил экономист в комментарии Golos.ua.
Интерес к развитию производства на Украине в конце прошлого года выражал председатель Международной торговой палаты Шелкового пути (SRCIC — Silk Road Chamber of International Commerce) Люй Цзяньчжун. По его словам, Китай уже сделал свое предложение, и теперь мяч на стороне Киева.
«Мы видим, что инвестиционный климат в Украине улучшается, улучшаются отношения между Украиной и Китаем. Мы надеемся, что будем иметь возможность участвовать в индустриальных парках, также привлекать китайские инвестиции через Китайскую торговую палату. Мы предоставили наши комментарии и наш план сотрудничества по индустриальным паркам украинской стороне. Украинская сторона находится в процессе их изучения. Ждем ответа», — заявлял он.
Люй Цзяньчжун подчеркнул, что у китайского бизнеса есть очень большая заинтересованность в развитии и создании индустриальных парков в Украине.
Не меньше IT-сектора китайцев интересует украинская традиционная энергетика.
Китайский «Нафтогаз»
Еще в конце 2012 года «Нафтогаз» договорился о привлечении у Государственного банка развития Китая (China Development Bank Corporation) кредита на сумму $3,6 млрд на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем. Этой кредитной линией украинская компания не воспользовалась до сих пор, однако не исключила получение этих денег из своих планов.
В 2015 году «Нафтогаз» подал в Минэкономразвития четыре инвестиционных предложения в рамках данной кредитной линии. В частности, это проект модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, два проекта по строительству ТЭС в Киеве и Львовской области, а также закупка бурового и вспомогательного оборудования для увеличения добычи газа компании «Укргаздобыча».
В июне 2016 года украинский госхолдинг обратился к китайским партнерам с просьбой продлить срок доступности кредитных средств. В конце августа 2016 года Банк развития Китая продлил срок доступности этого кредита для выборки средств «Нафтогазом» до 25 декабря 2017 года.
Скорее всего, схема та же, что с солнечными электростанциями и «Укртелекомом». «Нафтогаз» получает товарный кредит, где залогом выступает дорогостоящее оборудование. В случае невыплат по кредиту китайская сторона получает контроль над активами предприятия.
Украино-китайский АПК
Еще при президенте Викторе Януковиче был оформлен кредит $3,6 млрд. Согласно подписанному соглашению, Украина обязалась поставлять в Китай зерно. За выполнение украинских обязательств отвечало государственное предприятие Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ).
В течение полугода с июля 2014 по январь 2015 года украинская госкорпорация должна была поставить китайской стороне более 3,3 млн тонн зерна, включая 1,1 млн тонн кукурузы, 1 млн тонн пшеницы, около 0,8 млн тонн ячменя. Около половины указанного объема нужно было отгрузить уже до конца октября 2014 года, а остальное — в течение ноября того же года.
По информации китайской стороны, к началу ноября Украина сумела выполнить всего 1 из 19 подписанных контрактов, поставив только 65 тыс. тонн кукурузы вместо необходимых более полумиллиона тонн. Куда делся первый транш китайского кредита — $1,5 млрд — неясно.
Пока в международных судах шли разборки по первой части кредита, вторая была заблокирована. При этом второй транш не денежный, а товарный — китайские средства защиты растений, техника, элеваторное оборудование. Все это должно было пойти на строительство заводов по производству биодизеля и по переработке кукурузы.
По последним данным, Китай и Украина достигли компромисса по зерновому кредиту. Согласован план закупок на 2017 год и форвардная программа посева озимых зерновых. Киев также обязался до 2020 года приобрести на полученные средства 3 тыс. вагонов-зерновозов для создания своего логистического парка.
При этом китайские инвесторы намерены выкупить ГПЗКУ в процессе анонсированной Кабмином приватизации. Они надеются получить в свое распоряжение линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы.
Земельный вопрос
Еще в 2013 году стало известно, что Китай собирается инвестировать в 3 млн. га сельскохозяйственных земель Украины. Тогда же украинские СМИ писали о договоренностях между государственной компании Китая Xinjiang Production and Construction Corps и украинской фирмой KSG Agro. Предполагаемый контракт предусматривал аренду 100 тыс. га земли.
В декабре 2016 года между Украинской аграрной конфедерацией (УАК) и Китайской торговой ассоциацией был подписан меморандум о сотрудничестве, который дает китайскому бизнесу доступ к самой актуальной информации по украинскому АПК. Если на Украине все же будет введен рынок сельскохозяйственных земель, то китайцы смогут с выгодой использовать эти данные для покупки украинских черноземов.
Реальная война
Киевские власти активно сопротивляются российскому влиянию на украинскую экономику, ради этого уничтожаются высокотехнологичные отрасли промышленности, завязанные в основном на российских заказчиков — ракетная, вертолетная, кораблестроительная.
Ведутся разговоры о евроинтеграции, однако в действительности украинский бизнес делает все возможное, чтобы не допустить западных инвесторов к прибыльным украинским активам. Для этого всячески тормозится приватизация таких предприятий, как Одесский припортовый завод.
А в это время на Украину по-тихому заходит Китай. Его кредиты и инвестиции уже превзошли все кредиты МВФ вместе с $3 млрд от России. При этом риски минимальны — кредиты даются товаром под залог самого товара.
Помимо этого в их планы входит строительство высокотехнологичных предприятий на Украине для того, чтобы заходить на европейский рынок. Высокий уровень локализации не нужен — достаточно отверточной сборки.
Рынок земли, буде он введен, тоже столкнется с активным внедрением китайского капитала. Параллельно скупаются остатки технологий, доставшихся Украине от СССР. Последний случай — продажа полной технической документации по самому большому в мире транспортному самолету АН-225 «Мрия» китайской China airspace.
Пока украинские власти воюют с «российской агрессией», за страну ведут тихую борьбу иностранные государства. Судя по всему, в этой войне лидирует Китай, имеющий четкую стратегию и значительные ресурсы.
В частности, КНР создала фонд объемом 10 млрд евро для инвестиций в Восточную Европу. Фонд учрежден на основе китайской холдинговой компании Sino-CEEF, призванной активизировать сотрудничество Китая и ЕС.
Рост китайского влияния на Украине выглядит неизбежным. Украинский бизнес будет вытесняться китайским, соответственно, и политическое влияние КНР на Украине будет расти.
Василий Темный, Украина.ру
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Климкин заявил, что НАТО есть чему поучиться у Украины
© AP Photo / Mary Altaffer
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью австрийскому журналу Profil, что Киев может принести пользу НАТО.
“Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас”, — сказал он.
“Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет”, — добавил министр.
“Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем”, — заявил Климкин.
Ранее Верховная рада приняла закон о закреплении членства Украины в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Между тем для вступления в альянс Киев должен соответствовать ряду критериев, а выполнение этих условий потребует много времени, заявлял экс-генсек организации Андерс Фог Расмуссен. При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, в то время как Украина претендует на Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.
Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!
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На западной Украине состоялся бандеровский велопробег
Во Львовской области Украины состоялся велопробег «От Степана к Евгению», посвященный «памяти» т.н. «первого проводника» Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской администрации.
Велопробег стартовал от памятника Степану Бандере во Львове. Далее велосипедисты проехали через села Большие Грибовичи и Большой Дорошев. Закончился маршрут в селе Зашков, где расположена усадьба Коновальца.
*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.
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#Безвиз: Шарий решил шокировать украинцев и показал им жизнь в Париже (ВИДЕО)
Известный журналист Анатолий Шарий в своем видеоблоге рассказал зрителям о том, что может шокировать «миллионы украинцев», которые, после получения безвиза, собираются посетить столицу Франции, где политэмигрант проживает со своей девушкой Ольгой Бондаренко.
С присущим ему юмором Шарий поведал о том, «почему он любит и не любит Париж». Он подробно рассказал о неудобствах, проблемах и достоинствах Парижа.
Анатолий и Ольга показали мусор и бомжей на улицах одной из самых знаменитых столиц Европы, а также продемонстрировали цены на блюда.
Также они рассказали о некоторых шокирующих деталях парижских реалий.
«Мы заходим в метро и видим, как стоит какой-то пацан и писает», — говорит журналист на видео.
В опасном районе, куда случайно ночью забрела пара, при них «грохнули какого-то араба».
Для любителей «безвиза и путешествий» Шарий заснял цены на отдельные блюда в его любимом кафе, где кофе стоит от 6 до 8 евро, а «мохито» они нашли «подешевле» за 12 евро.
Судя по всему, при украинских зарплатах, путешественникам из незалежной нелегко будет покупать такие напитки.
Ольга Бондаренко сказала, что теперь она ожидает огромный наплыв украинцев:
«Потому что все, чего им не хватало — это отсутствие визы. Я думаю, что 35 евро им очень мешали, а остальная 1000 или хотя бы 300 для поездки у них есть. Все что им мешало — это гребаная бумажка», — иронизирует подруга Шария.
Также она рассказала о том, как их пытались обмануть в магазине.
Кроме того, Анатолий подчеркнул, что Франция чтит погибших во Второй мировой войне, чтит Сопротивление фашистам, она празднует победу. «Ну вы поняли намек», — добавил Анатолий.
Больше всего видеоблогеру нравится в Париже большое количество памятников архитектуры.
Читайте также: Что-то пошло не так: как Парфенов «испортил эфир» украинскому пропагандисту (ВИДЕО А. Шария)
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В Донецке выступил военный ансамбль «Новороссия»
Авторская съемка военкора команды News Front Филиппа Преображенского.
Сегодня, 17 июня, военно-музыкальный ансамбль Народной милиции ЛНР, второй гвардейской мотострелковой бригады «Новороссия» выступил с программой «Работайте, братья» в городе Донецк. Концерт состоялся в парке имени Щербакова.
В авторский музыкальный альбом «Работайте братья» вошли 12 произведений, которые написал лидер группы Роман Разум: «Ополченочка», «Работайте братья», «Третий батальон», «Горнорабочий», «Третий тост», «Непризнанные люди», «Наша цена», «Это Донбасс, детка!» и другие.
Также, сегодня на концерте состоялась премьера песни «Комбат «Сомали», посвященная Михаилу Толстых «ГИВИ».
Альбом «Работайте, братья!» можно скачать здесь.
Также, документальный фильм информационного агентства News Front «Неформат» о войне на Донбассе и музыкальной группе «Новороссия», которая занимается творчеством на территории Луганской Народной Республики, можно посмотреть здесь.
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Кто из бизнесменов финансирует новый майдан на Украине — Олег Царев
Почему крупный бизнес поддержал майдан в 2013–2014 году?
Самый простой ответ на этот вопрос — потому что собственность украинских олигархов зарегистрирована за рубежом. Потому что банки, которые их кредитуют, находятся за рубежом, и их собственность соответственно заложена в этих банках под взятые кредиты.
Потому что все заработанное «непосильным» трудом прагматичный Запад может легко отобрать, обвинив олигархов в том, что было получено преступным путём.
Первое желание каждого вора после кражи — утащить наворованное подальше от места преступления и там, в отдалении, спрятать. Но ощущение сохранности богатств в Европе и США иллюзорно.
Опыт посмертно ограбленных Хусейна и Каддафи лишь подтверждает это правило. Покупка футбольных команд, крупные вливания в выборы американских и европейских политиков не помогут. Если будет возможность ограбить — ограбят. И грабить будут как раз те, кто совсем недавно великодушно принимал от очередного потерпевшего подарки и деньги.
Возможность оказывать давление на украинских олигархов, угрожая забрать собственность, возбудить уголовные дела, отозвать кредиты и закрыть возможность получения дешёвых денег Запад использовал на сто процентов. Нуланд и Байден, Меркель, послы европейских стран и посол США и Евросоюза во время Майдана провели не один десяток встреч с нашими олигархами. Не один десяток телефонных переговоров с самим Януковичем. В результате СМИ, контролируемые олигархами, поддержали переворот, а Янукович фактически добровольно сдал власть.
Майдан — это была игра, когда одна сторона рвётся к победе, невзирая ни на что, а вторая сторона играет в поддавки, желая лишь одного — максимально затянуть время для того, чтобы успеть уладить свои финансовые дела.
Для того, чтобы затянуть время, власть без сожаления жертвовала людьми долга — такими, как милиционеры и беркутовцы, и теми немногими романтиками, которые, понимая, что принесёт Майдан, выступили против переворота.
Но дело не только в давлении на олигархов. Дело ещё и в том, что стоимость активов в Украине, впрочем, как и в России, недооценена в десятки раз.
Представьте себе, что вы собственник бизнеса, который стоит в Украине пять миллиардов, но если бы ваши активы располагались в любой европейской стране, то они бы стоили миллиардов пятьдесят.
Заводы и фабрики в Европу не вывезешь. Но как бы хотелось, чтобы Европа пришла в Украину, и ваша собственность безо всяких усилий с вашей стороны подорожала в десятки раз. Желание это казалось настолько естественным, что никто не удивлялся, что в программе партии Регионов, представляющей интересы крупного бизнеса, было зафиксировано — способствовать движению Украины в Европу, правда, с оговоркой для электората — при условии сохранения дружеских отношений с Россией.
Надо сказать, что ожидания того, что после победы Майдана и подписания соглашения об ассоциации с ЕС стоимость украинских активов вырастет, не оправдались. Война на востоке, конфронтация с Россией вызвали такое падение экономики, что упала стоимость не только производственных активов, но и стоимость земли и недвижимости. Упала в разы. Вместо того, чтобы стать богаче, украинские олигархи прогорели.
Надо сказать, что из происшедшего были сделаны выводы. Вроде бы было логичным в этой ситуации снести власть, которая привела к такому положению, но нет. Сегодня крупный украинский бизнес против любых изменений, включая майданы и внеочередные выборы.
Последствия Майдана для украинских олигархов настолько катастрофичны, что сейчас они справедливо полагают, что в случае любого обострения политической ситуации можно потерять оставшееся. Поэтому, и по другим причинам, Оппозиционный Блок сегодня поддерживает Порошенко и выступает против внеочередных выборов. Против Фирташа возбуждены уголовные дела, и в случае его активной позиции он просто поедет в США давать показания, поэтому и он не активничает.
При радикализации ситуации не исключено, что “патриоты” и “активисты” поднимут вопрос национализации предприятий Ахметова, и в этом случае он лишится всего оставшегося.
Единственный, кто готов перевернуть шахматную доску и поставить на выборы или революцию, это Коломойский. Он остался без активов и влияния, но зато у него есть деньги. Живые деньги и большие амбиции. Кроме того, над ним висят уголовные дела по выводу из Приватбанка за рубеж средств, вследствие чего может начаться поиск его денег по всему миру.
Такие большие деньги спрятать тяжело, поэтому лучшим способом решить эту проблему для Коломойского является попытка взорвать ситуацию на Украине, надеясь, что после перезагрузки об украденных деньгах не вспомнят. Не говоря о том, что в новой реальности он вполне может перейти из категории, против которого возбуждаются дела, в категорию, где он будет выбирать жертвы.
В последнее время в Киеве неспокойно. Активно идут переговоры, заключаются союзы. При этом покупается оружие и готовятся люди.
Ситуация в стране непростая. Партия войны убедительно предлагает Порошенко уйти добровольно, напоследок изменив конституцию так, чтобы президента избирали в парламенте. Порошенко соглашается на изменения в конституции, но ничего не делает для того, что бы их провести. Украина как парламентская страна, в которой президента выбирали бы в парламенте, а полномочия и деньги были переданы в регионы, устроила бы и Москву, и Вашингтон. Самое главное, отсутствие сильного президента очень бы устроило крупный бизнес, уставший от президентских поборов. Этот сценарий устраивает всех — один Порошенко против.
В последнее время на Украине неспокойно. Посмотрим, чем удивит нас осень.
Особенно удивленным может быть Порошенко, убаюканный своими придворными.
Олег ЦАРЕВ
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На проект «Стена» Украина потратила 800 млн. грн
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