Нерукопожатный оскароносец

Мозги кипят, картинка мира рушится

Жил-был режиссёр, великий, титулованный. Несколько Оскаров.

И снимал не хрень какую-то под попкорн, а то, что уже сейчас можно классикой кино назвать. Много по-настоящему великих фильмов снял. Всегда правдой болел, в фильмах был объективен, чаще всего просто рассказывал истории, не принимая чью-либо сторону. Признан был всем миром, коллеги его боготворили, кинокритики пищали от восторга.

Сам скромен был, без всяких там понтов. Хороший такой мудрый и талантливый человек.

Одна проблема. Как я уже сказал — болел правдой.

И вот однажды странно ему стало, что про президента одной страны, да и про страну в целом, пишут и говорят в СМИ одно плохое. Часто даже совершенно страшные какие-то вещи. Задело его, что просто физически не может быть такого средоточия зла в какой-то определённой точке. Тем более, что страна открытая, приезжай, смотри, гуляй. Не мешает никто, не следит.

Решил он поговорить с президентом той страны. И фильм снять. Самому понять и разобраться. Несколько лет ездил, разговаривал с ним, тысячи вопросов задавал, потом фильм монтировал. Снял фильм. По своему обыкновению не принимая никакой стороны. Просто показал всё то, что было. Показал фильм народу.

В общем, теперь этот режиссёр нерукопожатен. И не потому, что солгал, был куплен, пошёл против своей совести. Он нерукопожатен, потому что показал правду. Которая там никому на фиг не нужна.

У них мозги кипят и картинка мира рушится.

А человек всего лишь честно и хорошо выполнил свою работу.

Голос Мордора

Источник: news-front.info