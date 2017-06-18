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На Юпитере с помощью нейросети обнаружены монстры

11:40. 18 июня 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

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Художник Ник Стивенс разместил на своей страничке в Twitter таинственное изображение, полученное исследовательским аппаратом Juno («Юнона»), отправленным к Юпитеру для исследовательских целей, и обработанное с помощью программы Deep Dream

Созданная в  Google программа Deep Dream использует нейросети при обработке фотографий и картинок. Задача приложения состоит в поиске знакомых узоров на иллюстрации, а затем в их выделении. Такой алгоритм позволяет сделать изображение более заметным.

Художник Ник Стивенс разместил на своей страничке в Twitter таинственное изображение, полученное исследовательским аппаратом Juno («Юнона» или «Джуно») и обработанное с помощью программы Deep Dream. Нейросеть заставила выглядеть снимок газового гиганта выглядеть как сюрреалистическую картину, изображающую пугающего монстра.

Это не единственный подобный «эксперимент», проведенный Стивенсом — с помощью нейросети он обрабатывал и другие фотографии Юпитера, а также разлиичных туманностей и других космических объектов. Однако кадр, о котором идёт речь, привлёк особенно пристальное внимание интернет-пользователей. По всей вероятности, этому могло посодействовать то, что в правой верхней части кадра программа «дорисовала» очень бросающееся в глаза «лицо». Впрочем, многие другие детали получившейся картины также выглядят вполне ярко.

 
monstr-obitayushhij-na-planete-yupiter
 

Ничего по-настоящему необычного в представленном изображении нет — нейросеть всего лишь пытается найти на снимках знакомые очертания (в данном случае в неё были предварительно загружены фотографии животных) и меняет кадр таким образом, чтобы максимально это сходство «подчеркнуть».

Зонд «Юнона» был запущена к Юпитеру 5 августа 2011 года, а без малого через пять лет вышел на его орбиту. Планируется, что исследовательская станция проработает до февраля 2018 года, после чего будет направлен в атмосферу газового гиганта и сгорит в ней. За время работы Juno уже получил немало ценной информации, а также сделал ряд кадров, некоторые из которых привлекли широкое внимание даже без специальной обработки — в частности, на некоторых из них оказались запечатлены огромные вихри в атмосфере планеты. Недавно из снимков был составлен видеоролик, посвящённый сближению космического аппарата и Юпитера.

Deep Dream — генератор изображений в стиле психоделического авангардизма

Приходилось ли вам когда-нибудь разглядывать выложенные в интернете мрачные психоделические картинки? Эти странные жутковатые изображения порождены неуёмной человеческой фантазией, но знайте, что компьютеры также могут создавать подобные творения, в чём вы и сами можете убедиться, загрузив в нейронную сеть Deep Dream любое изображение.

На самом деле её алгоритмы используются в поисковой системе Google для распознавания картинок, но это далеко не всё, на что она способна.

Если её соответствующим образом настроить, она сможет преобразовывать обычные изображения в картины в стиле мрачного психоделического авангардизма. Испытать работу сети можно на примере онлайнового сервиса Deep Dream Generator. Загрузите на сервер какое-нибудь изображение, дождитесь завершения процедуры обработки и увидите, что получилось.

Под «переделку» подойдут любые изображения, но лучше всего использовать природные пейзажи, панорамы городов и прочие картинки, на которых отсутствуют крупные выделяющиеся объекты, например, фотографии людей, коим Deep Dream Generator придаёт не столько мрачный, сколько забавный вид. Что же, собственно, проделывает приложение с изображениями?

Оно анализирует их фон и вплетает в него призрачные узоры, искажая действительность и населяя её странными существами, словно порождёнными больным воображением безумца. Одни диковинные создания похожи на взъерошенных птиц, другие напоминают рыб, насекомых или наземных животных, третьи — и тех, и других вместе взятых. Причём появляются они не просто на пустом месте, а как бы вырастают из деревьев, облаков, горных уступов, камней, городских ларьков, лавочек и мостов.

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Находится сервис по адресу deepdreamgenerator.com, художественные услуги предлагает бесплатно, обработанную картинку можно скачать на компьютер или поделиться ею через социальные сети Facebook и Twitter.

 

http://www.express-novosti.ru/get/2147485530/na-yupitere-obnaruzhili-uzhasnyih-monstrov.html

Метки: Deep Dream, Зонд «Юнона», Ник Стивенс, Юпитер
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