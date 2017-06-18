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Ляшко млеет после разговора с Порошенко: уговори Трампа на военный союз, а?

21:07. 18 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Помимо олигархов и чиновников на Украине неплохо живется и политическим фрикам вроде лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Помимо недавнего гей-парада в Киеве у него образовался еще один повод для радости – побеседовал с Петром Порошенко о будущей встрече последнего с Дональдом Трампом на тему военного союза с США.

Почему бы Порошенко не поднять на будущей встрече вопрос о признании Украины главным союзником США вне НАТО?

lyashko

 

Военное соглашение Украины и США просто предел мечтаний для нардепов в Верховной Раде. Безвиз, пусть и с ограничениями, они уже получили. Теперь бы союзничками стать с американцами и спать спокойно после того, как нагадят соседям. Ляшко даже пытался сыграть на выполнении американцами гарантий Украины по Будапештскому меморандуму.

Мол, таким образом будут сохранены «жизни тысяч мужественных украинских военнослужащих и мирных граждан», а также преодолена «российская агрессии» и восстановлен мир на Украине. Не знаю, что именно курил (или колол!) Ляшко накануне своего важного разговора с Порошенко, но украинский президент явно составил ему компанию со своей белочкой.

Честно признаюсь, надоело слушать этот бред про «российскую агрессию». Ну, предъявили бы доказательства, что ли, прежде чем нести эту ересь. Хотите выслужиться перед США, так не стесняйтесь, целуйте им «пятую точку», вот только Россию не втягивайте в свои нелепые заговоры планетарного масштаба. Ваш уровень – это гей-парады в Киеве и политика на уровне кухни.

Метки: агрессия нато, Война на Украина, ляшко
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