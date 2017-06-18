Депутаты отказались ограничить зарплаты глав госкомпаний окладом Путина

Депутаты Государственной Думы отклонили законопроект, предлагающий ограничить размер заработных плат руководителей и топ-менеджеров государственных корпораций уровнем среднемесячной зарплаты президента РФ.

В частности, как сообщает в четверг информационный портал «Газета.ru», проект закона, внесенный на рассмотрение ГД справедливороссом Олегом Ниловым в феврале 2015 года, предполагал установить ограничения по денежным вознаграждениям руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам и заключающим трудовые договора членам коллегиальных исполнительных органов муниципальных или государственных учреждений, а также компаний, в общеуставном капитале которых более 50 процентов принадлежит муниципальной или госсобственности.

Также проект закона предлагал установить предел соотношению зарплат руководства и средних зарплат работников предприятий в рамках от одного до восьми.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов вынес в четверг по данному законопроекту заключение, в котором говорится, что федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» от 3 июля 2016 года уже в достаточной мере регулирует вопросы оплаты труда глав и руководящих работников госпредприятий.

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