Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2017

Киев жаждет войны и крови на Донбассе

Фото: Максим Никитин/ТАСС

Киев непременно вернет неподконтрольные территории Донбасса, но и проведет там зачистку. Об этом накануне в эфире «5 канала» заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Могу убедить, и те, кто сегодня не слышит, то пусть услышат: мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит», — сказал Шкиряк, добавив, что «зачистка — это правоохранительная деятельность».

Отметим, что подобные воинственные заявления из уст киевских политиков звучат регулярно, при этом никого из спикеров не смущает, что подобные слова идут вразрез с Минскими соглашениями, под которыми стоит подпись президента Украины. Различные киевские чиновники не только по-своему толкуют порядок выполнения договоренностей, но и вовсе их отвергают, говоря о том, что контроль над народными республиками Донбасса может быть возвращен силовым путем, часто припоминая операции «Молния и «Буря» в Сербской Краине.

Так в начале июня депутат Верховной Рады, бывший лидер экстремистской организации «Правый сектор”* Дмитрий Ярош заявил, что украинские власти готовятся захватить территории ДНР и ЛНР. Другой депутат и известный пропагандист Дмитрий Тымчук высказывал уверенность, что ВСУ могли бы выйти к российской границе за пять-шесть дней, если бы не Минские соглашения.

Еще дальше в своих заявлениях пошел секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который буквально недавно пообещал закончить войну в Москве. Ранее все тот же Турчинов, анонсируя наступление в Донбассе, призвал силовиков двигаться в Донбассе «метр за метром» — на восток, при этом, «не проскочив границу» с Россией. В феврале он выступил с заявлением, что силовые структуры Киева готовы за месяц «зачистить» территорию Донбасса.

Относительно воинственные заявления делал и человек, подписавший «Минкс-2» — Петр Порошенко, который в апреле призывал танкистов быть готовыми выдвинутся к линии разграничения, а в конце мая с нескрываемой радостью анонсировал отправку в Донбасс модернизированных Т-80, которых по Минским соглашениям там быть не должно

Несколько неожиданно «голубя мира» пытался изобразить из себя и глава оборонного ведомства Степан Полторак, который во время встречи в Берлине с германской коллегой Урсулой фон дер Ляйен заверил, что военным методом Украина возвращать самопровозглашенные республики под свой контроль не планирует.

— Зорян Шкиряк успел зарекомендовать себя в качестве обладателя длинного языка, любящего пустить пыль в глаза, поработать на публику и ничего не сделать в реальности, — отмечает заместитель главного редактора журнала «Новая земля» (г. Донецк, ДНР), постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии Александр Дмитриевский.

— Достаточно вспомнить, как он получил своё прозвище «Шкиряк-Непальский» за провальнейшую операцию по эвакуации украинских граждан во время землетрясения в Гималаях и анекдотическую эпопею с ремонтом Ил-76 в Дели своими силами при том, что сервис-центр по обслуживанию этой модели самолётов в аэропорту индийской столицы находился в паре километров от места стоянки поломавшегося борта. Поэтому лично у меня нет веры речам этого пустослова.

«СП»: — Шкиряк не первый говорит о том, что Киев в ближайшее время «вернет» себе Донбасс. Об этом постоянно говорят Ярош, Турчинов, Тымчук и даже Порошенко. Цель исключительно поддержать дискурс?

— Главная задача всех этих громких фраз о зачистках — сохранить хорошую мину при плохой игре. Когда в стране катастрофическое положение во всех сферах жизни, то отвлечь людей от недовольства можно исключительно потоками обещаний. Можно, конечно, и репрессии включить, но одним кнутом без пряника добьёшься не слишком многого: отсутствие позитивной повестки сторонников не добавит.

«СП»: — Верите ли вы, что ВСУ попытаются реально провести полномасштабную операцию против Донбасса?

— В той ситуации, в которой оказались необандеровцы, «маленькая победоносная война» была бы для них настоящим спасением. Впрочем, большая и непобедоносная — тоже спасение, и тоже настоящее. Ведь проблемы, возникшие в ходе войны— всегда понятны и не нуждаются в дополнительных комментариях: в случае победы можно всё списать на врага, разорившего отвоёванную территорию. А в случае поражения — тоже списать на врага, с которым пришлось вступить в неравный и заведомо проигрышный бой.

Пойдут ли необандеровцы на такой шаг — вопрос открытый: всем понятно, что если не удалось разгромить Донбасс летом 2014 года, когда Киев имел подавляющий перевес над ополченцами, то летом 2017 года, когда прежней разницы в силах уже нет, шансы Украины на успех резко уменьшаются. Ни о каком аналоге хорватской «Бури» при нынешней расстановке сил не только на линии соприкосновения, но и в международном пространстве, речи идти не может: всё великое случается один раз, а сорвавшийся блицкриг наверстать не удавалось ещё никому.

«СП»: — Шкиряк и подобные ему не боятся, что обещаниями зачисток они окончательно оттолкнут от Украины население Донбасса?

— Скажу проще: Украина безвозвратно оттолкнула от себя население Донбасса ещё пару лет назад. Единственное что могут сделать угрозы Шкиряка и иже с ним — расширить и без того уже непреодолимую пропасть между Украиной и Донбассом: ухудшить ситуацию большого ума не надо, но добиться чего-либо кардинального, когда у ворот крематория выстроена салютная команда вряд ли представляется возможным.

«СП»: — Нужно ли Москве, Донецку и Луганску как-то реагировать на подобные заявления, привлекать к ним внимание мировой общественности? Или собака лает — караван идет?

— Реагировать на такие заявления, безусловно, нужно. Но реагировать нужно грамотно: выпад Шкиряка — это ещё одна монета в копилку невыполнения Украиной Минских соглашений. А вот как этим ходом противника распорядиться — тут уже вопрос к дипломатам…

— Шкиряк, как и его шеф Аваков, всегда отличались воинственностью настроя, — напоминает политолог Эдуард Попов.

— Настроения на Украине — милитаристские качели, сейчас как раз этап подъёма. На волне кажущихся внешнеполитических успехов и перед выборами в германский бундестаг Украина пытается продавить позицию России по Минску. Периодические обострения на фронте, вероятно, другая сторона этой политической активности киевских властей: и разведка боем, и давление на Россию через Донбасс.

То, что украинские депутаты называют «гибридным военным положением» и о чем еще раньше говорил секретарь СНБО Турчинов — это пьеса, написанная для западных партнеров Украины с целью давления на Россию. Но в то же время на Украине возросла уверенность и в своих силах, военная сила «незалежной» по сравнению с 2014 годом возросла. Поэтому в заявлениях депутатов виден не столько дальний политический расчет (украинцы никогда не были мастерами сложной политической игры), сколько определяющая доля уверенности в собственном военном превосходстве. Просматривая публикации украинских СМИ нетрудно убедиться в этом. Воинственное настроение буквально бросается в глаза. Украинцы убедили сами себя, что могут в одночасье разбить армии ДНР и ЛНР — нужна лишь политическая воля.

«СП»: — Весной шеф Шкиряка Аваков говорил о том, что украинским силовикам следует быть готовыми к «возвращению» Донбасса. Однако, по его словам, территории должны вернуться в состав страны дипломатическим, а не силовым путем. Как в этом свете понимать слова Шкиряка? Тоже ни рыба, ни мясо? Вернем, но не скажем, как?

— Аваков много говорил и за здравие, и за упокой. Можно вспомнить, что он говорил еще ранее о безальтернативности возвращения Донбасса силой. Сейчас маятник настроений на Украине и в её квазиполитических кругах качнулся в сторону милитаризма. Аваков — не только шеф МВД, но и один из лидеров правящей коалиции от «Народного фронта», «заклятый союзник» президента Порошенко. Поэтому его заявления всегда имеют в виду фактор общественного мнения. А оно, повторюсь, сейчас настроено на войну. Заявление Шкиряка, а еще ранее Турчинова о «гибридной войне» — это заигрыванием с нацистской улицей и одновременно критика гаранта Порошенко, подписавшего «предательские» Минские соглашения. Порошенко 14 июня практически открыто полемизировал с Турчиновым по поводу отмены «АТО». То, что предлагает Порошенко — какой-то политический кисель. Проекты и риторика «Народного фронта» выглядят куда как более привлекательно для сторонников войны.

«СП»: — В последнее время от киевских политиков часто звучат заявления о «возврате Донбасса» силой. Их не смущает, что есть Минские соглашения, подписанные президентом их страны?

— Минские соглашения — это проблема Порошенко, их подписавшего. На Украине действует принцип хуторской политики (моя хата с краю), в этой искусственно слепленной стране неоткуда было взяться более взвешенному государственному подходу. К тому же большинство украинских политиков находится в оппозиции, даже члены правящей коалиции из «Народного фронта». Им доставит особое удовольствие подставить подножку «лидеру нации».

«СП»: — Как понимать слова Шкиряка о зачистках? Всех нелояльных убьют? Посадят? Выгонят из страны?

— Слова Шкиряка следует понимать именно так. Или даже хуже: убьют по возможности всех жителей Донбасса, поскольку по старой бандеровской традиции народ несет коллективную ответственность за преступления. Преступления жителей Донбасса в глазах нынешних бандеровцев — в том, что они живут на этой территории, которая вышла из подчинению Киеву.

Впрочем, и к жителям подконтрольного Киеву Донбасса отношение не многим лучше. Эти слова — отнюдь не фигура речи. Буквально два дня назад я вернулся из Донбасса, с территории ЛНР. И все, с кем я беседовал в республике — от офицеров армии ЛНР до бизнесменов и рядовых жителей — уверены, что возвращение Луганщины под контроль Украины будет означать вырезание населения. Под нож попадут не только десятки, если не сотни тысяч людей, находящиеся на военной и даже гражданской службе республик (военные, чиновники, даже сотрудники коммунальных служб), но и мирные жители. Боевики нацистских батальонов «Айдар» или «Торнадо» ради удовольствия расстреливали людей. Теперь их жестокость будет просто запредельной, потому что Донбасс дал сдачи, и ряды украинских нацистов сильно поредели. Нацисты будут мстить всем без разбора, и государство Украина будет лишь поощрять эту месть.

Для Порошенко и Ко худший из сценариев — возвращение Донбасса в состав Украины. Поэтому нужно «зачистить» Донбасс от населения. Грядущая война будет много страшнее войны 14-го года. Это прекрасно понимают в Донбассе, поэтому при всем негативе настроя к собственным республикам (особенно в ЛНР, которой крупно не повезло с главой республики) сдаваться там не собираются. Слова Шкиряка — откровенный нацизм в чистом виде. Но состояние морали на Украине таково, что эти слова никого не шокируют. Наоборот, украинские политики и миллионы обывателей соревнуются между собой в большем проявлении жестокости в отношении Донбасса.

«СП»: — Можно ли считать, что одна из этих угроз когда-нибудь воплотится — то есть ВСУ попытаются реально провести полномасштабную операцию по типу хорватской «Бури»?

— С момента подписания «Минска-2» я уверен, что Украина однажды пойдет на осуществление нового глобального наступления. Её к этому вынудит внутриполитическая обстановка (когда для олигархического псевдоукраинского режима неизбежное поражение на фронте будет менее пугающей альтернативой нацистской «революции гидности»). Либо уверенность в собственных воинских силах и помощи Запада. Как можно объяснить иначе идущую мобилизацию и стягивание буквально всей военной силы государства Украины к границам республик Донбасса? И вся риторика военных и большей части политических кругов Украины тоже выдержана в духе милитаризма и критике «Минска». Полагаю, что война произойдет в текущем году. Правда, в республиках далеко не все разделяют это мнение и не ожидают наступления как минимум в ближайшее время.

* В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры». Их деятельность на территории России запрещена.

Дмитрий Родионов

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Украинская армия 13 раз нарушила перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 13 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Славяносербска, поселков городского типа Фрунзе и Калиново, сел Калиновка, Желобок, Логвиново, Желтое, Сокольники, Голубовское.

Огонь велся из 122-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, стрелкового оружия.

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Ситуация на промзоне Авдеевки

Авторская съемка военкоров команды News Front

Военнослужащий ВС ДНР рассказал о ситуации на промзоне Авдеевки и постоянных обстрелах ВСУ.

«Все что есть, все летит в нас. Бывает с танков стреляют. Примерно с пяти-шести вечера до одиннадцати утра от стрелкового до сто двадцатых минометов и гаубиц, все применяют», — рассказал военный. «Только сегодня утром артиллерия работала минометы, 120, д 30 шли, выезжает Василек иногда отрабатывать, пару кассет отрабатывает прячется», — добавил военнослужащий ВС ДНР

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Жители про обстрелы ВСУ: живем как в Аду

Обстановка на линии фронта глазами жителей.

«Обстрелы у нас идут каждый божий день. Здесь стреляют и днем, и утром, и ночью, обстрелы у нас постоянно. Здесь людей убивают, недавно сына с матерью убило похоронили позавчера, дома горят, рушатся. Ад живем в аду. У нас крыша пробита, материалы дали, а ремонт не сделаешь не прекращаются обстрелы. На улицу ребенка вывести невозможно, свистят пули во дворе, крыши во дворе. Ребенок стал инвалидом в 17 лет, когда побили в детстве, уже 9 лет так», — рассказала мирная жительница. «Прямое попадание было в дом в 2015 году, мужа полностью завалило, еле выбрался. Летело с Красногоровки. Некуда нам прятаться. Куда я с сыном-инвалидом», — добавила собеседница.

Жительница Донбасса передала матерям украинских солдат: Пусть забирают своих детей если есть такая возможность, и нас мирных чтоб не убивали.

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Экслюзив: Желобок под контролем ЛНР

Авторская съемка военкора команды News Front Никиты Возмителя

«Наши позиции все на своих местах, никто не отошел и отходить не собирается. История повторяется, в свое время в Отечественную войну здесь воевали наши деды — не отступили, теперь мы здесь держим оборону и также не отступим», — рассказал военный ЛНР стоя у братской могилы воинам освободителям

Военный корреспондент команды News Front Никиты Возмитель рассказал о ситуации в н.п. Желобок



«Бахмутская трасса Луганская Народная Республика н.п. Желобок, на данный момент позиции находятся под контролем ВС ЛНР, то что эти силы заняты украинскими войсками неправда, эти позиции под контролем ЛНР, — рассказал военкора команды News Front

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