Прямая линия Путина 2017: Опять скажут, что не было «нормальных вопросов», а почему?

15 июня 2017 года с 12:00 по 16:00 шла Прямая линия Путина, на которой действующий Президент Российской Федерации отвечал на вопросы граждан. Мы можем утверждать, что большинство думающих людей скажет, что на этой прямой линии с Путиным опять не было «нормальных вопросов», и будут правы. И на прошлых прямых линиях их также практически не было. Кое-что мы находили и освещали в своих статьях по этим «разговорам со страной», но в целом — всё как и всегда довольно прозаично: деньги, ЖКХ, личные проблемы, работа. Почему же в эфир по мнению многих людей не попадают «интересные» вопросы? Тому есть несколько причин. О них в контексте вопросов этой Прямой линии и поговорим.

Прямая линия Путина (http://kremlin.ru/events/president/new s/54790) — это всероссийское мероприятие по сбору обратных связей от населения. Своего рода ежегодная перепись проблем страны. Многие сетовали, что возможность задавать вопросы открыта была на небольшой промежуток времени в пару недель, но это объясняется характером организации сбора информации: если бы открыли за несколько недель, то служба сбора потонула бы в вопросах, которые за этот-то короткий срок перевалили за несколько миллионов.

Но в целом можно сказать, что в короткий промежуток были собраны вопросы с наиболее активной части населения.



АКТИВНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Кто задаёт вопросы? Те, у кого они есть вообще по-жизни и к государству в частности. Наличие вопросов побуждает действовать. В любом обществе активная часть населения составляет далеко не большинство, а некоторое меньшинство.

В активную часть населения страны люди попадают по-разному:



большинство — это те у кого возникли те или иные проблемы по-жизни, вследствие чего им приходится как-то их решать, что побуждает их самообразовываться в каких-то вопросах, искать пути решения, начиная от конкретных личных проблем, до фундаментальных мировоззренческих и вопросов общественной в целом значимости;



меньшинство — это те, кто добровольно встал на путь самообразования и самостоятельно мотивирует себя на решение вопросов общественной в целом значимости и фундаментальных мировоззренческих.



Качество вопросов от этих двух групп различное, но оценка качества вопросов — это отдельная методологическая задача. Как определить, какой вопрос является судьбоносным? Ответ зависит от уровня понимания и места человека, который пытается собрать и оценить вопросы.



КАК ОТЛИЧИТЬ ОБЫЧНЫЙ ВОПРОС ОТ ВОПРОСА СУДЬБОНОСНОГО

Для жительницы аварийного жилья её вопрос для неё, её детей — судьбоносный, он действительно определит её судьбу на долгие годы вперёд, но является ли это важным для страны в целом?

Завершение того или иного проекта, будь-то Крымский или Керченский мост, или стадион в Калининграде, а может и реконструкция какого-то города затрагивает уже множество людей, занятых в этом проекте. Для них дальнейшая судьба проекта — это вопрос жизненно важный, но какое влияние он окажет на будущие поколения?

Для журналистов большую ценность представляют вопросы, которые можно круто показать, например, с квадрокоптера, как свалку в Подмосковье, как-то сочно прокомментировать, вставить в кадр танцующих бабушек в народных костюмах, или шокировать видом помещений. Для них Прямая линия Путина — это шоу, которое надо красиво показать по телевизору. Но влияют ли такие шоу-вопросы на судьбы страны и мира?

Для центра сбора вопросов критерии отбора неизвестны. Они, скорее всего, просто собирают и сортируют вопросы по наиболее общим категориям. Это можно было видеть на сайте. Если оценить раздел «Популярные вопросы» (http://moskva-putinu.ru/#page/popular ), то можно увидеть, что туда отобраны вопросы по критерию: «не выделяющиеся», «с минимальной оригинальностью».



Это в общем-то и понятно, поскольку статистическое большинство задаёт вопросы о тех проблемах, с которыми столкнулось по-жизни, а они банальны и пока неизменны. Оригинальные вопросы, выходящие за рамки тем «денег, ЖКХ, личных проблем» составляют в общей массе вопросов — минимум. Чтобы их найти, нужно переработать множество обыденных вопросов. А чтобы потом из этих оригинальных вопросов отсеять всякую шизофрению и оставить судьбоносные вопросы — нужно организовать целый аналитический процесс.

И о дальнейшем анализе всего массива поступивших вопросов Путин сказал дважды. В начале Прямой линии:

«Вы знаете, в этом тоже есть определённый смысл — один раз в год проводить такие мероприятия. Где-то, где плохо шевелились, может быть, что-то сделают хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением поразбираются, другие социальные вопросы порешают. Это такие фрагментарные вещи. Для меня важно другое — понять настроение общества, понять, что людей сегодня больше всего беспокоит, вот этот огромный массив.

[…]

Во всяком случае, будет понятно мне, Правительству, Администрации Президента, что на сегодняшний день является главным, основным, даже какой-то кричащей проблемой, на что нужно обратить особое внимание».

И в конце:

«Для меня очень важен анализ поступивших вопросов, предложений, просьб либо критических замечаний».

Однако, качество такого последующего анализа всего массива вопросов напрямую связано с мировоззрением тех, кто будет его проводить. Владимир Владимирович точно все вопросы штудировать не будет, а будет работать с отобранными для него вопросами, как и прочие службы государства.

Из всех миллионов вопросов, которые собрала Прямая линия с Путиным, только несколько могут быть прорывными, ответ на которые определит будущее страны и мира на долгие годы вперёд. Что нужно, чтобы увидеть эту судьбоносность? Обладают ли этим необходимым в своей психике те, кто работает с вопросами? Пусть каждый поразмышляет над этими вопросами сам.

Мы же считаем, что качество системы образования и, соответственно, качество мировоззрения подавляющего большинства российского общества таковы, что не то, чтобы различить такие вопросы не может, но не может даже их задать.



ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мы можем понять, почему не предоставляется доступ ко всему массиву заданных вопросов каждому желающему. Ведь это — стратегическая информация. Что думают люди страны о власти, о своей жизни, о своём будущем. Владея этой информацией, можно оценить:



статистику проблем, с которыми сталкиваются люди в обществе,



статистическое распределение тех или иных взглядов в обществе,



эффективность той или иной информационной политики в отношении населения,



и т.п.



В руках недоброжелателей эта информация может стать мощным оружием против нашей цивилизации. Можно было бы сказать, что и демонстрация в эфире таких простых, обывательских вопросов служит своеобразным «туманом», чтобы скрыть действительное положение дел в обществе, не показывать «потенциальным врагам» творческий потенциал общества. Но такая ситуация — палка о двух концах, поскольку потенциала не видят и люди в обществе.



«Прямая линия с Путиным: Никто не даст нам избавления — ни Бог, ни Царь и ни Герой…» http://inance.ru/2016/04/pryamaya-liniy a-putina/

Мы писали о прошлой линии (http://inance.ru/2016/04/pryamaya-lini ya-putina/), что она была бледной и невзрачной, и выделили только несколько заинтересовавших нас вопросов и ответов Владимира Путина, заметив, как и в 2015 году (http://inance.ru/2015/04/putin-globaln aya/, http://inance.ru/2015/04/putin-vnutri/ ), что наиболее интересные вопросы, на наш взгляд, в эфир не пустили.



ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПУСТИТЬ В ЭФИР СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ?

Давайте представим, что в эфир пустили сложные вопросы, которые задавало не большинство активного населения, а то самое меньшинство, которое мотивирует себя самостоятельно, а потому живее прочих заинтересовано в решении вопросов общественной в целом значимости.

В теории управления главной задачей, которую должен решать управленец, входя в управление тем или иным процессом или поддерживая течение такого процесса — это задача устойчивости объекта в смысле предсказуемости его поведения под воздействием внешних факторов, внутренних изменений и управления.



Причём, выделенное — это целостное понятие терминологического аппарата достаточно общей теории управления, который следует воспринимать как целостный информационный модуль, выражающий конкретный смысл. Об этой задаче, к сожалению, по нашим наблюдениям забывает большинство тех, кто теорию управления изучали, а это — основа всего управления. Если эту задачу не решить, но влезть в управление, то можно получить непредсказуемые результаты и сетовать потом:

«Хотели как лучше, а получилось — как всегда» (© Черномырдин).

А теперь давайте разложим по этим составляющим устойчивость такого объекта управления, как Россия.



Внешние факторы

Ко внешним факторам можно отнести внешние политики всех прочих стран планеты Земля, коих набирается ныне 193 (признанные), к этим внешним факторам стоит добавить политику на уровне международных организаций: ШОС, БРИКС, ЕвразЭС и прочих, сюда же можно добавить действие транснациональных корпораций, как наднациональных образований.



К внешним факторам можно отнести и политику цивилизаций в целом — того как на нас действуют западная и восточная цивилизации, хотя, конечно, их воздействие переплетается со всеми вложенными уровнями. К внешним факторам можно отнести и деятельность разнообразных орденов, кланов и орденочков, а также различных заговоров глобального масштаба, а кому не нравится такая формулировка, то — статистически значимых воздействий нелокализованных, но алгоритмически сходных элементов всей суперсистемы человечества.



Внутренние изменения

Тут тоже богатейшее поле для анализа. Если сказать просто, то это воздействие на нашу цивилизацию всех её представителей. Это воздействие можно ранжировать от уровня преображения каждой личности в процессе его жизни до различных объединений людей, которое тоже меняются во времени, воздействуя таким образом на наш объект: это и общественные группы, включающие различные субкультуры, и политические партии, и бизнес-власть, состоящая из множества разного масштаба фирм и предприятий, и государство в целом, и государственность, и мозговые тресты того или иного уровня ответственности.



Собственное управление

Сюда можно отнести многое из того, что перечислено в предыдущем пункте с той лишь разницей, что тут характеристическим признаком будет не некие внутренние изменения, которые можно отфиксировать, будь то уровень отдельной личности или какой-то группы людей, а активные попытки вмешаться в течение процессов, изменить их течение с определёнными целями и концепцией их реализации, причём у конкретного субъекта управления.

Ведь задачу об устойчивости объекта в смысле предсказуемости всегда решает конкретный субъект со своими целями и задачами, со своим набором методов и средств достижения этих целей. И самое зубодробительное, что таких субъектов ни один, ни два и ни десять. У всех них — свои рычаги и возможности воздействия на ситуацию, свой уровень приложения усилий и даже самая общая схема их взаимодействия — сложна для восприятия:

Хотя в этой схеме и есть отражение связей, позволяющих обойти некоторые уровни и воздействовать на процессы «сверху», хотя некоторым такие связи, отражённые на схеме (а то и целые уровни), представляются несуществующими или мистическими, требующими каких-то специфических действий (ритуалов) или навыков (экстрасенсорных, например). Довольно много переменных, не находите? На тему решения задачи об устойчивости в смысле предсказуемости «с гаранатией» был в своё время ролик:

Ссылка на оригинальный ролик с нецензурной лексикой (18+)

А теперь, когда мы получили некоторое представление об условиях, в которых тому же Владимиру Владимировичу нужно решать эту самую задачу устойчивости в смысле предсказуемости поведения объекта, давайте попробуем получить хотя бы приблизительный вопрос о том, какие последствия будут от запуска в эфир (а потом и в СМИ) интересных и сложных вопросов, а также и каких-то на них ответов Владимира Путина. Что может произойти с объектом управления?



А ЧТО ПОТОМ?

Ведь, как только вы пустите в эфир такие вопросы, то при ответе на них будете подыгрывать одним клановым и орденским группам в ущерб другим. На прошлых линиях Владимир Путин выходил из этой ситуации, давая двусмысленные ответы и отшучиваясь. Эта Прямая линия показала, что шутки уже даже залом в студии воспринимаются довольно плохо. Иногда зал отвечал молчанием или только лёгкими улыбками. В этом смысле показательна реакция зала на шутку Путина о голубых мундирах (часть зала даже не среагировала, хотя другая выдавила из себя лёгкий смешок):





Мы думаем, что причина этому — общая стратегия мероприятия на запуск в эфир только таких вопросов, которые будут максимально понятны всем и потому будут максимально неоригинальными, бытовыми, чтобы реакция на них была максимально предсказуемой.

Оценивая прошлую прямую линию и высказывания на ней Путина, мы сделали вывод о том, что «он адекватно оценивает ситуацию с системой управления России, которая действует где-то на автопилоте (то есть вообще по программной схеме, когда есть только программа управления и её изменить в процессе управления никак нельзя), а где-то исправляя уже сделанные ошибки «задним умом» (по программно-адаптивной схеме, учитывающей прошлое состояние системы и текущую информацию). Грубо говоря, Путин сказал, что до схемы предиктор-корректор нам ещё далеко».

В схеме предиктор-корректор управление строится на основе прогнозирования поведения замкнутой системы и использования прогнозной информации, наряду с информацией о текущем и прошлом состояниях системы. В схеме предиктор-корректор некоторая часть прямых и обратных связей замыкается через прогнозируемое будущее. Система управления реагирует не только на уже свершившиеся отклонения замкнутой системы от идеального режима (как это имеет место в программно-адаптивной схеме управления), но и на те, которые только имеют тенденцию к осуществлению (в случае, если прогнозирование достаточно точное).



НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС И ОТВЕТ НА НЕГО

В этой связи нам кажется знаковым ответ Владимира Путина на вопрос двенадцатилетней девочки из Солнечногорска, о машине времени и том, куда бы Путин хотел отправиться?

Владимир Путин отметил, что «у неё вопрос недетский на самом деле» и далее задал уточняющий вопрос:

«Надо для себя решить: эта машина времени позволяет переместиться назад или вперёд и даёт ли право вмешиваться в происходящие события и корректировать будущее, то есть наше настоящее, или этого нельзя делать?

Ведущий за девочку уточнил: «А как хотелось бы?»

И вот тут Владимир Путин ответил самое главное, что касается его отношения не только к прошлому, но и к будущему:

«Я думаю, что лучше ничего не трогать, потому что будет всё равно, что должно быть, только с неизвестными последствиями. Это первое. Это касается, скорее всего, прошлого».

Этот ответ означает, что для Владимира Путина решение задачи об устойчивости по предсказуемости — основная задача, которую он решает как управленец, поскольку такой ответ может дать только человек всемерно понимающий, какие последствия могут быть от необдуманных действий. В другом месте Прямой линии, говоря о влиянии через СМИ и использовании его для фейков, вбросов и политической борьбы, он прямо говорит о методе принятия им решений:

«Я, прежде чем сделать какие-то выводы, всегда, хочу это подчеркнуть, я бережно стараюсь к людям относиться, и всегда сначала перепроверяю любую информацию».

Владимир Владимирович многократно говорил, что принимает решения обдуманно, взвешивая все «за» и «против», хотя некоторые, перенося свои убеждения и манеру поведения на него, и говорят, что его решения бывают эмоциональными. Может и мы переносим свои убеждения, выискивая признаки того, что Владимир Владимирович имеет далеко идущие планы. Но, если у руководителя нет таких планов, а эти планы не состыкуются с высшими уровням управления «Ноосферой» и «Вседержительностью Божией», то его управление будет и не устойчивым, и не продолжительным. Потому понятен интерес управленца Путина к тому, как действовали руководители прошлого:

«Мне очень хотелось бы почувствовать, услышать и увидеть, как принимались судьбоносные решения для развития России».

Но, когда речь зашла о будущем, Путин не вспомнил своего высказывания на вопрос о том, каким бы даром он хотел обладать:

«Даром предвидения»

Владимир Владимирович сказал об этом так:

«Что касается будущего, то у нас есть такая машина времени. Она есть. Этот предмет называется «история». Надо изучать, тщательно, объективно оценивать историю, и тогда нам будет понятно, как нужно действовать, для того чтобы построить будущее, а будущее создаётся сегодня. Поэтому, если мы хотим, чтобы будущее было благополучным, надо сегодня эффективно, с полной отдачей сил работать».

Первая часть — это фактически повторение высказывания В.О. Ключевского:

«Политика должна быть не более и не менее, как прикладной историей

— Сочинения в 9 томах. Москва, «Мысль», 1990 г., т. 9, с. 366, по той причине, что:

«Прошедшее нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, оно не умело убрать своих последствий».

— В.О. Ключевский, цит. изд., т. 9, с. 365. С этим мы полностью согласны, поскольку, действительно, тенденции прошлого, через сегодня влияют на будущее, но в ответе Путина кроется одна психологическая особенность. Его ответ информационно-алгоритмически соответствует алгоритмике программно-адаптивного управления, учитывающей прошлое состояние системы и текущую информацию, но не схеме предиктор-корректор, учитывающей информацию о будущем. Может быть поэтому Владимир Путин на ПМЭФ (о нём читайте http://inance.ru/2017/06/pmef/) призвал создать на форуме молодёжную площадку для обсуждения образа будущего, сказав, что молодёжь «это именно те люди, кому будущее строить и кому в нём жить»?

Однако, вторая часть высказывания — это просто общие слова со множеством умолчаний, которые требуют уточнения:



Кого Владимир Путин подразумевает под «мы»?



Народ? «Элитариев»? Какой-то клан? Всех вообще, то есть и трудовых людей и паразитов?



Поскольку от этого зависит и ответ на вопрос о том, какое именно благополучие имеется в виду? Кого именно?



Понимание благополучия отличается у народа и у «элит».



Эффективно работать с полной отдачей — по каким критериям «полноты» и «эффективности»?



Есть много примеров «зажравшихся» чиновников, которые искренне считают, что работают «с полной отдачей» сил.

Мы хотим задать вопрос читателям: «Если управление Владимира Владимировича так длительно и так устойчиво, то оно согласовано с уровнем «Ноосферы» и «Вседержительностью»?

Следующий вопрос состоит в том: «Можно ли было управлять лучше?»

Мы считаем, что можно и нужно, поскольку любой режим управления имеет свои границы, за которыми будет теряться устойчивость. И многие в России могут сказать, что и как можно было бы сделать лучше, чем это было сделано, хотя каждое из этих высказываний будет окрашено в теми или иными идеями, ведущими к различным вариантам будущего.

Как учесть их все при решении задачи устойчивости по предсказуемости? Это очень серьёзный вопрос. На наш взгляд ни один информационно-аналитический центр, ни один суперкомпьютер с такой задачей не справятся, поскольку количество переменных — чудовищно, поэтому конечное решение всё равно принимается с помощью интуиции и системы, оценивающей все мотивы, побуждения и намерения человека с наиболее высокого уровня управления — да, мы говорим о совести. Конечно, при решении учитываются все данные, которые можно собрать, и Владимир Владимирович использует все имеющиеся у него возможности:

«Это, пожалуйста, прокуратура, МВД, ФСБ, контрольные органы, Контрольное управление Президента, это всё, что связано с контролем за использованием бюджетных средств».

Но последняя скрипка всё-равно должна быть за совестью, чтобы управленческое решение было согласовано с уровнем «Вседержительности».

Чиста ли совесть Владимира Владимировича? Бог знает. Причём, буквально.

Система управления должна соответствовать объекту управления, если она не соответствует, то её меняют. Мы и многие другие видят, что нынешняя система управления Российской Федерации всё больше и больше информационно-алгоритмически не соответствует объекту управления — Русской цивилизации во всём её многообразии под влиянием всех внешних факторов.



Это чувствуют и наверху, но ничего вразумительного, то есть информационно-алгоритмического обеспечения, которое бы было адекватно ситуации, породить не могут, если только не партизанят по-чёрному, все поголовно играя в «штирлицев», что маловероятно. Это может быть даже верно и в отношении Владимира Путина, который может более действовать интуитивно, по-совести, чем на основе какой-то чёткой полностью осознаваемой им методологии.



ПЕРЕСТРАХОВЩИК

Ко всему вышесказанному мы добавим то обстоятельство, что нынешняя Прямая линия Путина проходила в очень неопределённый по многим показателям момент во многих отношениях. Идёт подготовка ко встрече Путина и Трампа, а американские либералы пытаются всячески подливать масла в огонь. Наши тоже ищут возможности «свалить вождя».

С другой стороны в американское общество через Оливера Стоуна осуществлён серьёзный информационный вброс в виде четырёх частей фильма с интервью данным ему Путиным. В Европе разворачиваются процессы дезинтеграции Европейского Союза. Внутри страны идёт подготовка к выборам 2018 года, перед которыми необходимо снять адекватную обратную связь с общества.

В таких условиях нужно максимально перестраховаться. На наш взгляд, было принято наиболее просчитанное решение с наиболее предсказуемым устойчивым результатом, который бы обеспечил сохранение текущего статуса-кво, без каких-то сильных изменений.



Для этого нужно было добиться, чтобы восприятие информационных посылов Прямой линии было одинаково у как можно большего числа людей. И этой задачи добились тем, что Прямая линия Путина была сделана «никакой», «ни о чём». Её оценка и реакция на неё общества предсказуемо негативна. После неё рейтинги Путина продолжат своё падение. Это предсказуемый процесс, который хорошо прогнозируется, в отличие от всех прочих исходов.

Но для тех, у кого есть долговременная стратегия, включающая не только выборы 2018 года (а многие аналитики чем ближе к выборам — тем меньше смотрят во времена за ними), но и процессы за ними, например — введение единой валюты на территории Евразийского Союза в 2025 году (об этом «Единая валюта Евразийского Союза: Рубль, Алтын, Евраз или альтернативный вариант?» http://inance.ru/2016/05/altin-evraz/) , или процессы включения Германии в Евразийский Союз, где-нибудь в 2029 году (смелое заявление!) и прочие будущие процессы, — такая Прямая линия Путина, после которой «рейтинги» Путина немного упадут — это лишь небольшой эпизод.



Да, даже на перспективе до Выборов 2018, если на них пойдёт пусть и Владимир Владимирович, но с программой коренных преобразований во многих отраслях, такое падение рейтинга будет только контрастно оттеняться его дальнейшим взлётом.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЫБОРАХ 2018 ГОДА

Прямая линия Путина прошла серо и буднично без громких заявлений, срывания покровов и с предсказуемым исходом в СМИ. Побубнят, максимум, неделю (оптимистично) и забудут, а при наличии каких-то громких событий — и того меньше. С этой точки зрения, Прямая линия Путина — информационный проходняк.

Но вопросы то получены, такая необходимая перед выборами 2018 года обратная связь с общества — собрана в объёме нескольких миллионов текстовых, аудио и видеосообщений. Скорее всего весь массив будет обработан где-то к августу-сентябрю. Причём у обработчиков вряд ли будет стоять задача выискать среди всех вопросов судьбоносные единичные вопросы общественной в целом значимости, нет. Их задача — дать статистическое представление о настроениях в обществе, о наиболее болезненных точках, о том, на чём должна строиться предвыборная кампания будущего Президента России. И где-то к сентябрю мы увидим плоды этой аналитической работы в виде начала предвыборных мероприятий.

Возможно, мы увидим будущего претендента в Президенты, если стратегия предполагает уход Владимира Путина на заслуженный отдых или на роль духовного лидера (как это имеет место, например, в Иране), причём лидера не только общецивилизационного, но и глобально планетарного, судя по тому, какой идёт пиар Путина по планете.

И тут варианты течения этого процесса разные: от прямой поддержки Путиным какого-то кандидата, до игры в плохого и хорошего полицейского. Самый негативный вариант с большими издержками — это вариант управляемой революции какого-нибудь «Навального» против плохого полицейского Путина.





Если на выборы пойдёт сам Путин, то скорее всего, какие-то громкие программные заявления с его стороны будут после Нового года (хотя есть вероятность, что раньше — в Послании Федеральному Собранию). Может быть программные статьи выйдут как раз на новогодние праздники.

В любом случае, Прямая линия Путина со своей основной задачей — сбором обратной связи от населения перед выборами 2018 года — справилась, а что ожидали и что получили от неё все социальные группы — это их проблемы.





ИАЦ

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