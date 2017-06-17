Новости Украины и Новороссии 17 июня 2017

В Киеве перекрыли канал торговли украинками

В Кипре за украинку давали от 3 до 5 тысяч евро

На Украине в Киеве в результате проведения спецоперации оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области задержали участников организованной группировки, которые подбирали девушек для высокодоходного трудоустройства на Кипре, а после вывоза за границу отбирали паспорта и заставляли работать в секс-индустрии.

Двух 27-летних киевлян задержали в международном аэропорту «Киев», перед посадкой на самолет в г. Лимасол, Кипр. Молодые люди пытались отправить двух гражданок Украины в бордели, где их планировали использовать в сфере оказания сексуальных услуг иностранцам.

Жители Киева вербовали наших девушек в возрасте 18-20 лет, обещая высокую зарплату — до 7000 долларов США в месяц. За каждую работницу кипрские подельники платили киевлянам до 3-5 тысяч евро.

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Партия войны на Украине хочет расширить «АТО» на всю страну

Украинская партия войны заинтересована в том, чтобы под любым предлогом отменить проведение выборов, на которых власть ожидает разгром.

Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, отвечая на вопрос, что стоит за озвученным секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым намерением в законодательном порядке упразднить так называемую «АТО».

«Ястребы в виде Турчинова пытаются, скажем так, зону «АТО» расширить на всю территорию Украины. На этом хочу акцентировать ваше внимание. И президент, и секретарь СНБО сегодня под лозунгами якобы отмены «АТО» попытаются в законопроекте, который будет внесен, заложить возможность применения ВСУ без объявления режима «АТО» на всей территории Украины. Скорее всего, будут расширены возможности президента для применения силовых органов, то есть открывается внутренний фронт и, боюсь, как бы отмена режима «АТО» не привела к тому, что в режиме «АТО» де-факто будет функционировать вся территория Украины», — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, власть таким образом готовится к выборам, учитывая ее крайне низкие рейтинги.

«Думаю, партия войны заинтересована в упрощении механизма введения чрезвычайного военного положения, которое позволяет вообще не ходить на выборы неопределенный период. Мы знаем, что выборы 2019 года приведут к разгрому «Народного фронта», и я не исключаю попыток или переноса выборов по решению Конституционного суда, или просто банальной их отмены под соусом внутренней эскалации и введения военного положения», — прогнозирует политолог.

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Во Львове хотят заменить Монумент Славы памятником «героям АТО»

На Украине во Львове начали сбор подписей за демонтаж Монумента Славы.

«Мы начали собирать подписи, потому что решили использовать все возможные инструменты, а также спросить мнение львовян. И видим, что им это не безразлично», — отметил один из инициаторов.

На месте Монумента предлагают воздвигнуть памятник т.н. «героям АТО».

Закон о так называемой «декоммунизации» действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

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Владимир Путин: США сознательно не публикуют разведданные о крушении “Боинга” под Донецком

В интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну Владимир Путин высказался по поводу изрядно затянувшегося расследования причин крушения MH17 под Донецком. Напомним, что нидерландская комиссия, занимающая расследованием дела, растянула расследование на три года, пытаясь всеми силами отмести важные улики, свидетельствующие о вине киевской стороны. С места крушения даже не были собраны все крупные обломки сбитого лайнера.



По словам Владимира Путина, позиция Запада, и в частности США, направлена на то, чтобы выгораживать истинных виновников катастрофы, которые сидят в Киеве.

Владимира Путина цитирует ТАСС : Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информацию противоречит этому, то тогда они (США) никогда её не раскроют.

По словам президента РФ, разведслужбы США могут обладать всей полнотой информации о крушении, но эта информация не раскрывается сознательно.







Владимир Путин:

Они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года. Я убежден, что так оно и есть. Они имеют разведданные. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнёров. Катастрофы «Боинга» никогда бы не случилось, если бы руководство Украины прислушивалось к нам и не начало полномасштабные военные действия. Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе.



источник

Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Борьба с русским языком: Бандера прийде, «порядок» наведе

Уважаемый читатель, а не хотите ли отрезать себе палец? Ну, зачем вам столько пальцев — лишние заботы с ними… А руку если отрезать? На рукавах сколько сэкономите! И мыть не надо, опять же, на мыле сэкономите… Всё равно не хотите? Не думайте, что я сошёл с ума — я просто пытался понять укродепутатов киевской Верховной Рады, которые внесли новый законопроект, направленный против русского языка. Я рос, учился, начинал работать на Украине. И в советское время никаких проблем с языком не существовало — все достаточно хорошо знали и русский, и украинский язык, который в русских школах преподавался начиная со второго класса. Языками пользовались, как ложкой и вилкой — где-то предпочтительнее русский, где-то удобнее украинский. Ведь никому не придёт в голову отказаться от ложки и вилкой есть и борщ, и макароны, или использовать ложку для супа и для котлет. Язык вывесок просто не замечали, что «столовая», что «йидальня» понималось одинаково, даже не фиксировалось в памяти. Все документы — на двух языках, у меня до сих пор хранится школьный аттестат/атестат. Фридрих Энгельс, который знал 24 языка, говорил, что человек столько раз человек, сколько языков он знает. Кто же откажется быть «ещё раз человеком», если предоставляется такая возможность? А вот — нашлись. Отказались от русского языка — от Гоголя и Толстого, от математика Понтрягина и кибернетика Глушкова, от химика Менделеева и поэта Маршака. Отказались от «лишнего пальца» и даже «лишней руки», потому что русский язык намного богаче «дэржавной мовы» (что ещё Гоголь отмечал). Бернард Шоу говорил, что если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, то после обмена у каждого останется по яблоку, а если у вас есть идея и у меня есть идея, то после обмена у каждого будет по две идеи. Может ли здравомыслящий человек добровольно отказываться от обмена идеями, отказываться от ещё одного языка? Пусть, например, лексикон русского языка составляет N слов, а украинского — М. В советское время у каждого, живущего на Украине был общий словарный запас N+M слов. И это, естественно, было интеллектуальным богатством. Как же можно просто так отказываться от большей части этого богатства? Предлагаемый нацистами законопроект к самому понятию «закон» никакого отношения не имеет. Например, он говорит, что «публичное унижение или неуважение к государственному языку наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев». Простите, а что такое «публичное унижение»? Если, например, лингвисты определили, что словарный запас «дэржавной мовы» меньше словарного запаса русского языка — это публичное унижение? И кто унизил — лингвисты, которые производили подсчёты или человек, который привёл эти данные или сослался на них? Если я напомню исторический факт, что только в 1921 году большевики создали ИУНЯ — Институт Украинского Научного Языка — потому что до того украинского научного языка НЕ СУЩЕСТВОВАЛО — это будет «надругательство над языком»? В ИУНЯ сидели сотни бездельников, которые спешно выдумывали «новый язык», никогда не существовавшие слова в самых разнообразных отраслях: естественно-математической, технической, горной, философской, ботанике, геологии, географии, зоологии, медицине, метеорологии, физике, химии, гидротехнике, механике, строительстве, электротехнике, машиноведении, автомобильной и авиационной технике, социологии, экономике, педагогике, психологии, филологии, делопроизводстве, археологии, архитектуре, живописи, художественной промышленности, музыке, театре… Перечитайте список — он не полный, но официальный, по секциям ИУНЯ, где придумывали несуществующий «украинский научный язык». Значит, ни в одной из этого множества отраслей украинского языка не было. Но любой бандеровец может посчитать напоминание об этом историческом факте «публичным унижением» или «надругательством» и посадить на строк до шести месяцев. Читайте также: В Раде хотят арестовывать за неуважение к украинскому языку Что же это за «закон», который исходно и точно не определяет, что именно есть «надругательство» или «унижение»? Это просто бандитский кистень в руках бандеровской власти. На территории, где русский язык знает 100% населения, а для 83% русский язык — родной («материнский», по терминологии американского Института Гэллапа, который вёл исследование), насильно, принудительно, карательными мерами, штрафами и тюрьмами насаждается язык меньшинства. Вот это — надругательство над здравым смыслом. А корень, источник этого надругательства — комплекс неполноценности украинских нацистов. Нацизм омерзителен во всех видах и формах. Но у гитлеровских нацистов было хотя бы какое-то обоснование (не основание, а обоснование) своего нацизма. Они приписывали себе всё, что создано на немецком языке, заслуги Канта и Кирхгофа, Рентгена и Ома, Гегеля и Вагнера, Дюрера и Бетховена и многое иное. Но кем и чем, какими именами, и какими свершениями оправдывают свой нацизм бандеровцы? Какие великие труды и произведения написаны на «дэржавной мове», которую они насаждают? Даже в советское время в обязательном порядке все кандидатские и докторские диссертации переводились на мову — но украинская наука так и не родилась. Доходило до маразма: написанную великим русским учёным Глушковым «Энциклопедию кибернетики» переводили на мову, издавали «Енцiклопедiю кiбернетики» — и только потом разрешали печатать исходный русский текст. Вы можете представить в России «завод имени Пушкина» или «фабрику имени Толстого»? Абсурд! А на Украине, в Харькове, великолепный в советское время и полуразрушенный сейчас завод электроники назвали именем поэта Шевченко. По той простой причине, что имён великих «нацiональных» учёных Украина не дала. Патон? Так он родился в Ницце, в семье русского консула. Королёв? Так он на десять лет старше «государства Украина». Антонов? Так он русее не бывает — подмосковный. И никто из них на «дэржавной мове» ни строчки в своих научных трудах не написал. Хотя — я уверен — что любили и красивые украинские песни, и точные пословицы. Но никогда не путали вилку и ложку, русский и украинский язык. Особая пикантность: а ведь был на Украине в XIX веке прекрасный учёный-инженер. Полтавчанин, фамилия как Гоголем придумана. Красавчик — в молодости как неотразимый фат Голохвостов в исполнении Борисова, в старости — Дед-Мороз с рождественской открытки. А идеи его и сейчас актуальны, их развитие я видел на выставке «Архимед-2015» в Москве. Читайте также: Четыре сценария украинского кризиса Но ведь — не знают и не чтут бандеровцы настоящую гордость Украины, и не хотят знать. Ибо глупы, и ничего кроме бандуры и вышиванки не понимают… Александр Трубицын, специально для «Русской Весны»

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Бешеные белки атаковали Тернополь (ВИДЕО)

Бешеные белки атакуют Тернополь. Из-за этого в одном из местных парков пришлось ввести карантин: отныне массовые мероприятия ограничили на два месяца. За последнюю неделю в этом районе зафиксировали уже несколько нападений белок на прохожих. Ветеринары подтвердили — животные заражены бешенством. Читайте также: ВАЖНО: Армия ЛНР заняла позиции ВСУ в районах Попасной, Золотого и Катериновки (ВИДЕО)

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Конфликты такого рода, как в Донбассе, не могут быть решены посредством оружия — Путин

Конфликт в Донбассе нельзя решить с помощью оружия, США и Европа должны объяснить это киевским властям, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

«Конфликты такого рода, как в Донбассе, не могут быть решены посредством оружия. Прямые переговоры необходимы. И чем раньше наши друзья в Киеве это поймут – тем лучше. Но западные страны, Европа и США, должны помочь киевским властям понять эту реальность», — сказал Путин.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Возможная экологическая катастрофа в Донбассе затронет Россию и Европу, — Плотницкий

Экологическая катастрофа в Донбассе, которая может возникнуть из-за уничтожения экосистемы на подконтрольной Киеву территории Луганщины, затронет Россию и Европу. Об этом сегодня в Луганске на круглом столе «Экоцид на Украине — смертельная угроза для мирового сообщества» заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий. «Резолюция, которая сегодня будет выработана и будет принята, я считаю, должна быть доведена до Совета Европы, до Европарламента, до тех стран, которые называют себя гарантами выполнения Минских договоренностей, — в частности, Германии, Франции. Пускай они посмотрят на эту ситуацию с другой точки зрения, а не только с каких-то непонятных, несогласованных с нами отчетов и докладов», — отметил он. «Мы всегда сочувствовали и сочувствуем чужому горю, но почему-то никто не обращает внимания на наши страдания. Почему-то когда случается где-то террористический акт, весь мир об этом говорит, все сочувствуют, все сопереживают. А разве у нас не каждый день гибнут люди, гибнут дети, разрушается наша экосистема, разрушаются другие, инфраструктура», — продолжил глава ЛНР «Это что, имеет право на существование, имеет право на жизнь просто потому, что кто-то где-то решил, что мы не признаны? Кем не признаны? Ими? Возможно. Но мы признаны своим народом, мы поставлены своим народом, значит, мы обязаны выполнять то, что от нас хочет народ и, честно говоря, если так смотреть, с этой точки зрения, то общее признание или общемировое признание не решает вот эти вопросы. Все равно нам с вами здесь на месте их решать — признаны мы или не признаны», — добавил Плотницкий. «Но эти вопросы — это вопросы глобального характера, они не местечкового уровня и поднимать мы их должны в разных инстанциях, на разных мероприятиях. И я поставлю такую же задачу нашим представителям — поднять эти вопросы на Минских переговорах, потому что этот вопрос мирового значения, потому что если допустить экологическую катастрофу на Донбассе, она обязательно коснется и Российской Федерации, мало того, я не зря сказал, может прийти и в Европу», — заявил глава Республики. В работе круглого стола «Экоцид на Украине — смертельная угроза для мирового сообщества» приняли участие представители властей Республики, профсоюзов, общественных движений и организаций, научного сообщества Республики и России, а также члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Соболев и Владимир Круглый. Читайте также: ВАЖНО: Армия ЛНР заняла позиции ВСУ в районах Попасной, Золотого и Катериновки (ВИДЕО)

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Власти ЛНР призвали мировое сообщество остановить экоцид на Украине

Участники круглого стола «Экоцид на Украине – смертельная угроза для мирового сообщества» по итогам состоявшегося сегодня в Луганске заседания приняли резолюцию, в которой призвали мировое сообщество объединиться для недопущения на временно подконтрольных Украине территориях ЛНР экологической катастрофы.

В работе круглого стола приняли участие представители властей Республики, профсоюзов, общественных движений и организаций, научного сообщества Республики и России, а также члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Соболев и Владимир Круглый.

В тексте принятой резолюции говорится, что жители Республики «обеспокоены действиями киевских властей на временно подконтрольных Украине территориях ЛНР, которые направленно ведут к экологической катастрофе и разграблению природных ресурсов Луганщины.

«Поступающие сигналы от трудовых коллективов предприятий, находящихся на временно подконтрольных Украине территориях Луганской Народной Республики, сообщают о непрекращающемся разграблении недр, вырубке лесов, загрязнении почв и водоёмов. Украина проявляет себя как настоящий варвар по отношению к наследию, доставшемуся от дедов и прадедов», − отмечается в документе. «Открыто заявляем – все действия украинских властей направлены на уничтожение природных ресурсов, промышленного потенциала и являются настоящим экологическим геноцидом! В связи с тем, что власти Украины не желают решать проблемы разрушения природной среды на временно подконтрольных Украине территориях Луганской Народной Республики, считаем необходимым проинформировать мировое сообщество о надвигающейся экологической катастрофе, границы которой условны», − говорится в резолюции.

В документе также подчеркивается, что «поиск путей сохранения промышленного потенциала и природных ресурсов, недопущение разграбления этих территорий должно стать общей задачей мирового сообщества».

«Призываем все здравомыслящие силы, всех единомышленников к объединению для недопущения на временно подконтрольных Украине территориях Луганской Народной Республики экологической катастрофы, последствия которой могут негативно сказаться не на одном поколении жителей Республики и близлежащих территорий, − говорится в резолюции. − Совместными усилиями зарубежных миссий и общественных организаций ЛНР осуществлять мониторинг ситуации на подконтрольных ВСУ территориях и остановить экологический геноцид!»

Напомним, что во время круглого стола глава ЛНР Игорь Плотницкий заявлял, что экологическая катастрофа в Донбассе, которая может возникнуть из-за уничтожения экосистемы на подконтрольной Киеву территории Луганщины, затронет Россию и Европу. Он также предложил ученым из ЛНР и ДНР создать совместный доклад об экологической ситуации в Донбассе и направить его мировому сообществу.

В свою очередь и.о. первого заместителя председателя Совета министров, глава МЧС ЛНР Сергей Иванушкин отметил, что нынешняя украинская власть вместо организации эффективной природоохранной работы ведет политику уничтожения ранее наработанной системы мониторинга окружающей среды.

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