География – лучший тренажёр для целостного мышления

Одна из главных претензий к современной системе образования – это формирование у детей фрагментарной картины мира. После окончания школы и даже после окончания ВУЗа, головы молодых людей напичканы хаотичным набором фактов и оторванных от реальности идей. Причем, молодежь даже не пытается свести факты в единое целое или проверить впитанные идеи на применимость к реальной жизни.

Не пытается по трем причинам:

– не умеет;

– у большинства молодых людей нет такой внутренней потребности;

– молодежь даже не представляет, что формирование целостной картины мира не просто возможно, а крайне необходимо в сегодняшних условиях.

Понимая это, многие родители пришли к выводу, что сидеть и ждать пока, что-то изменится в системе образования бессмысленно, потому что дети растут намного быстрее, чем бродят мысли в головах чиновников. И тогда родители решили взять контроль над ситуацией в свои руки, насколько это возможно, начали искать старые советские учебники и даже издавать их за свой счет.

Это конечно хорошо, можно даже сказать, что это отлично, только сегодня этого мало. Проблема в том, что советское образование точно так же как и образование российское оставляют детей беззащитными против одного очень опасного врага. Этот враг – ложь. Ложь во всех ее проявлениях – от абсолютной и неприкрытой, до очень хорошо замаскированной.

Сегодня это приводит к тому, что детей начинают активно использовать в своих политических целях. К чему это приводит мы уже видели три года назад и очень не хочется повторять чужие ошибки.

Чтобы этого не произошло с теми детьми, которым еще далеко до выпускного, нужно очень сильно постараться выработать у них навык целостного мышления. Обмануть человека, который умеет мысль намного труднее, чем того кто готов все принимать на веру. Конечно, уметь целостно мыслить это не все, что нужно уметь, чтобы не попасться на удочку искусного манипулятора, но это одно из необходимых(!) условий.

Можно ли сегодня силами родителей, вопреки школе и окружению научить ребенка мыслить широко и глубоко? Научить смотреть на предмет размышлений с разных сторон, да еще и составлять из этого цельную картину? Конечно, это очень трудно, но все же можно. Можно, если взять за основу советское образование, но с одним существенным изменением, потому что каким бы хорошим ни было советское образование, оно все же не формировало целостную картину мира. Целостную – означает в том числе и всеобъемлющую, то есть всемирную, размером равным всей земле, а не какой-то ее части. Много ли было в СССР людей, которые могли бы своим мысленным взором объять всю землю? Конечно немного, в том числе и потому, что такой задачи не было.

Каким бы было советское образование если бы такая задача была? У него был бы один учебный предмет, от которого ветвились бы остальные. Этим предметом была бы география, потому что это наилучший тренажер целостного мышления. Почему именно география? Потому что, это тот предмет, который наиболее близок к забытому естествознанию и потому что погружение в изучение такого огромного объекта как планета предъявляет наибольшие требования к масштабу мышления.

Изучение географии расширяет мысленные горизонты. Любой человек, который погружается в географию, вольно или невольно должен увеличить широту своего взгляда, а это необходимое условие для формирования целостного мышления. Плюс к этому, география заставляет смотреть с разных сторон. Ведь есть география физическая, есть политическая, есть экономическая, математическая и даже историческая. И это еще не весь перечень «географий». Под куполом географии собраны очень разные взгляды на один и тот же участок суши или океана и на взаимосвязь этих участков в едином целом. Это значит, что изучающий географию приучается смотреть на мир не только широко, но и с разных сторон, а также учится находить взаимосвязи между различными сторонами одного и того же явления. Все эти навыки и формируют, в конечном итоге, целостное мышление. Такая практика формирует не просто привычку мыслить целостно, а формирует потребность так мыслить.

Поэтому, география должна быть центральным или опорным предметом в системе образования. Именно в привязке к географии можно изучать все остальные предметы, потому что они с ней неразрывно связаны. Через географию очень легко проверить насколько ребенок научился применять то, чему его учат на других уроках.

Это поможет ребенку увидеть куда и как ему применить те знания, которые ему дают на математике, физике, химии, природоведении, ботанике, зоологии, биологии. Тогда все предметы собираются в одну общую картину. Даже история вписывается в нее через историческую географию. А где история, там и литература, там и ораторское искусство (в идеале), там и философия и вообще все что угодно. Все науки взаимосвязаны, по сути они ветви растущие из одного ствола и сегодня ближе всего к этому стволу география, а когда-то это было естествознание.

Следовательно, если вы хотите собственными силами дать своему ребенку образование, которое сформирует у него целостное мышление, то начните с ним изучать географию как можно раньше и через эту призму смотрите на все остальные предметы.

Конечно, он(а) будет возражать, что эти географические знания ему или ей никогда не пригодятся в жизни, но тут важно понимать вам самим и объяснить это ребенку, что все это нужно в первую очередь для тренировки. Изучение географии – это, пожалуй, лучший способ научиться мыслить масштабно, а без масштабного мышления невозможно достичь масштабных результатов.

При погружении в географию, важно не повторять ошибок советского подхода. Нужно понимать, что география – это в первую очередь обучающий тренажер для отработки реальных навыков мышления, а не развитие механической памяти.

Нагрузка на память должна быть минимальная, а вот нагрузка на воображение, на умение рисовать в голове картинки огромного масштаба, должна быть весьма существенная, на грани предельно возможного. Поэтому, не спешите искать подходящие видео или 3d-модели. Пусть ребенок сначала попробует нарисовать картинку у себя в голове и только потом, если нужно посмотрит картинку, видео, или 3d-модель.

После того как этап мысленного «рисования» будет хорошо освоен, можно и нужно начинать оживлять мысленные картинки. Например, после прочтения какого-либо фрагмента книги «Происхождение земли», можно предложить ребенку мысленно представить как протекает процесс, который там описан. Будет отлично, если он подручными средствами покажет вам, как он видит прочитанное.

После оживления картинок должен наступить этап выявления системных взаимосвязей. Например, можно отметить на карте России местности пригодные для выращивания пшеницы, а потом подумать из какой местности удобнее снабжать зерном какой-то конкретный город или сразу несколько разных областей. При этом можно подумать, каким видом транспорта лучше всего доставлять этот груз. В этой задаче тоже может помочь моделирование на местности. Шкаф может быть одной областью, кресло другой, стол третьей. На полу книгами обозначить области где растет пшеница.

Если проявить фантазию, то изучение географии можно превратить в игру, длиною в десять лет, по созданию и обустройству собственной планеты, но эта планета не должна быть примитивной как у Маленького Принца. Она должна быть живой, со сменой времен года, с переселением народов, с техническим прогрессом и даже с конфликтами. Лучший тренажер для развития по настоящему целостного мышления вряд ли можно придумать.

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P.S. В русском языке есть слово «знать». Это и глагол и существительное одновременно, только мы забыли об этом и заменили свою знать чуждой элитой. Чтобы быть элитой совсем необязательно знать, а вот чтобы быть знатью, знать необходимо. По крайней мере так было, когда слово «знать» имело целостный смысл, а не расщепленный надвое как сейчас.

Кто знает, может быть именно в вашей семье сейчас растет представитель настоящей российской знати в изначальном смысле этого слова.

России очень нужны знатные люди!..

См. также:

Детская Энциклопедия в 10 томах 1961 года. Лучшая энциклопедия для детей и взрослых (География, кстати, в ней является первым томом)

Источник: http://www.perunica.ru/vospitanie/9253-geografiya-luchshiy-trenazher-dlya-celostnogo-myshleniya.html