В России создали новый боевой беспилотный вертолет

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа "Ворон 777-1" создали в России для ведения радиоэлектронной борьбы и применения стрелкового оружия, сообщил РИА Новости информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Ворон 777–1" разработали на основе предыдущей модели "Ворон 700". Беспилотники семейства "Ворон" уже применяют в отечественных силовых структурах, в частности в ФСБ, для разведки и мониторинга.

"В КБ "Искатель" Московского авиационного института (МАИ) создана новая модель БЛА вертолетного типа "Ворон 777–1". БЛА, получивший возможность нести на борту систему РЭБ и оружие, уже прошел необходимые испытания. Поставки беспилотного комплекса заинтересованным заказчикам ожидаются в 2018–2019 годах", — сказал собеседник агентства.

Как заявил известный российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, оснащение таких аппаратов, в том числе достаточно легкого класса, оружием стало одним из трендов последних лет.

"Запросы, прямо или косвенно формулируемые заказчиками, заставляют разработчиков предлагать возможные варианты подобных систем, что видно на уже не единичных примерах, не только в США и Израиле, но и в других странах, включая достаточно неожиданные, например Белоруссию", — добавил Федутинов.

Силовая установка "Ворона-777-1" представлена поршневым двигателем мощностью около 30 лошадиных сил. На беспилотнике использован Х-образный несущий винт. Это запатентованное МАИ техническое решение позволило улучшить грузоподъемность аппарата, сохранив высокую маневренность и обеспечив низкую акустическую заметность.

Беспилотник может летать в автономном режиме, а также в режиме ручного пилотирования. Максимальная продолжительность полета составляет четыре часа, практический потолок — 5,5 километра.

Максимальная взлетная масса БЛА — около 90 килограммов, включая полезную нагрузку массой до 50 килограммов

Источник: nnm.me